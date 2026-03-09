Taglio accise sui carburanti - BorsaInside.com

Il prezzo del petrolio torna a correre e supera la soglia dei 100 dollari al barile. Una crescita che si riflette direttamente sui carburanti e che rischia di pesare sempre di più sul costo di benzina e diesel per automobilisti e imprese. Di fronte all’aumento dei prezzi alla pompa, il governo sta valutando nuove misure per alleggerire il carico fiscale sui carburanti, a partire da un possibile intervento sulle accise.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato che l’esecutivo sta analizzando il meccanismo delle cosiddette accise mobili, una soluzione pensata per adeguare automaticamente la tassazione in base all’andamento del prezzo del petrolio. L’obiettivo è contenere gli effetti dei rialzi internazionali sui consumatori italiani.

Petrolio oltre i 100 dollari: cosa sta succedendo

L’impennata delle quotazioni del greggio è legata soprattutto alle tensioni geopolitiche e al blocco dello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici per il trasporto mondiale di petrolio. Le difficoltà nella circolazione delle petroliere stanno influenzando i mercati energetici, spingendo verso l’alto non solo il petrolio ma anche il gas.

A questa situazione si aggiunge una componente speculativa che contribuisce a far salire ulteriormente i prezzi dei carburanti nei distributori. Il risultato è un aumento progressivo del costo del pieno per milioni di automobilisti.

Per questo il governo sta valutando un intervento rapido attraverso un decreto da discutere in Consiglio dei ministri.

Accise mobili: come funzionerebbe il meccanismo

Durante la trasmissione televisiva Fuori dal coro su Retequattro, Meloni ha confermato che l’esecutivo sta esaminando il sistema delle accise mobili, una misura che viene richiesta anche da parte delle opposizioni.

In pratica, il meccanismo prevede che la tassazione sui carburanti possa essere ridotta automaticamente quando il prezzo del petrolio supera per un periodo prolungato il valore previsto nelle stime del governo. In questo modo lo Stato interverrebbe per compensare almeno in parte l’aumento delle quotazioni internazionali.

Secondo le ipotesi allo studio, la riduzione potrebbe tradursi in un taglio di alcuni centesimi al litro. Le stime parlano di:

un possibile risparmio di circa 5 centesimi al litro ,

, con scenari più ottimistici che arrivano fino a 10 centesimi.

Un intervento che aiuterebbe a contenere i rincari, anche se difficilmente potrebbe riportare i prezzi ai livelli precedenti alla nuova impennata del greggio.

Codacons: “La legge per intervenire esiste già”

Sulla questione è intervenuto anche il Codacons, secondo cui non sarebbe necessario approvare un nuovo decreto per ridurre le accise. L’associazione dei consumatori ricorda infatti che una norma già in vigore dal 2023 permette al Ministero dell’Economia (Mef) e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) di intervenire direttamente sulla tassazione di benzina e gasolio.

Secondo il Codacons, il governo potrebbe quindi agire immediatamente per alleggerire il peso fiscale sui carburanti e ridurre i prezzi alla pompa già nei prossimi giorni.

Prezzo della benzina: cosa potrebbe cambiare

Le accise rappresentano una parte consistente del prezzo finale dei carburanti. Proprio per questo qualsiasi modifica alla tassazione può avere un impatto diretto sul costo pagato dagli automobilisti.

Resta però da capire quanto sarà incisivo il provvedimento allo studio dell’esecutivo. Se il taglio dovesse limitarsi a pochi centesimi al litro, l’effetto sul prezzo finale potrebbe risultare piuttosto contenuto. Molto dipenderà dalle decisioni che verranno prese nel prossimo Consiglio dei ministri e dall’andamento del mercato petrolifero nelle prossime settimane.

Nel frattempo, con il petrolio stabilmente sopra i 100 dollari al barile, il tema del caro carburanti torna al centro del dibattito politico ed economico in Italia.

