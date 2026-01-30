Bonus bollette 2026 - BorsaInside.com

Dal 1° gennaio 2026 cambia il requisito economico per accedere ai bonus sociali su bollette e rifiuti. La soglia ISEE viene ritoccata verso l’alto, ampliando il numero di famiglie che potranno ottenere gli sconti automatici su energia elettrica, gas, servizio idrico e Tari.

L’aggiornamento arriva dall’autorità di regolazione del settore e rappresenta un adeguamento legato all’andamento dei prezzi negli ultimi anni. Per molte famiglie questo significa poter rientrare nelle agevolazioni anche con un indicatore leggermente superiore rispetto al passato.

L’obiettivo della misura è rafforzare la tutela contro il disagio economico e alleggerire il peso delle spese domestiche essenziali, che incidono in modo diretto sul bilancio familiare.

Nuova soglia ISEE per i bonus sociali: cosa cambia nel 2026

Secondo quanto stabilito da ARERA, la nuova soglia ISEE per ottenere i bonus sociali passa da 9.530 euro a 9.796 euro. Questo valore diventa il nuovo riferimento per identificare i nuclei economicamente svantaggiati che possono beneficiare delle riduzioni in bolletta.

Resta invece invariata la soglia più alta riservata alle famiglie numerose con almeno quattro figli a carico, che continua a essere fissata a 20.000 euro di ISEE.

Un punto importante riguarda i nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione: in questo caso il diritto al bonus è riconosciuto a prescindere dal valore ISEE, purché la situazione risulti correttamente registrata nelle banche dati.

L’adeguamento delle soglie non è casuale ma deriva da un meccanismo previsto dalla normativa che aggiorna i parametri in base all’andamento medio dei prezzi al consumo registrato negli ultimi tre anni.

Bonus automatici in bolletta: come funziona il riconoscimento

I bonus sociali per luce, gas, acqua e Tari non richiedono una domanda separata. Il sistema è automatizzato: l’agevolazione viene applicata direttamente in fattura grazie all’incrocio dei dati tra dichiarazione ISEE e forniture domestiche.

Per ottenere il riconoscimento è indispensabile presentare ogni anno la DSU per il calcolo ISEE. Senza ISEE aggiornato il sistema non attiva lo sconto, anche se il nucleo familiare avrebbe diritto ai benefici.

Questo meccanismo automatico riduce gli errori e semplifica l’accesso, evitando procedure complesse o richieste multiple ai diversi gestori dei servizi.

Quanto si risparmia con i bonus sociali su luce, gas, acqua e Tari

Le agevolazioni non sono tutte uguali: variano in base al tipo di servizio e alla composizione del nucleo familiare. In media gli sconti incidono in modo concreto sulla spesa annua.

Per l’ energia elettrica è prevista una riduzione pari a circa il 30 percento della spesa dell’utente medio .

è prevista una riduzione pari a circa il . Per il gas lo sconto medio è intorno al 15 percento della spesa al netto delle imposte .

lo sconto medio è intorno al . Per il servizio idrico il beneficio garantisce 50 litri di acqua gratuita al giorno per ogni componente della famiglia .

il beneficio garantisce . Per la Tari è previsto uno sconto variabile deciso a livello locale dal Comune o dal gestore del servizio rifiuti.

Su base annua, per una famiglia tipo di tre o quattro persone, il risparmio stimato può collocarsi in queste fasce:

Servizio Tipo di agevolazione Risparmio medio annuo stimato Energia elettrica Riduzione circa 30 percento 160 a 210 euro Gas naturale Riduzione circa 15 percento 140 a 190 euro Acqua Quantità gratuita giornaliera 40 a 60 euro Tari Sconto variabile comunale 30 a 70 euro

Il vantaggio complessivo può quindi superare diverse centinaia di euro l’anno, con un impatto reale sulla spesa domestica.

Platea più ampia di beneficiari grazie all’aumento ISEE

L’innalzamento della soglia ISEE produce un effetto diretto: più famiglie possono rientrare nei requisiti rispetto agli anni precedenti. Fino alla fine del 2025 il limite era più basso, quindi diversi nuclei restavano esclusi pur trovandosi in condizioni economiche delicate.

Con il nuovo parametro 2026 si allarga la platea dei potenziali beneficiari e diventa ancora più importante mantenere aggiornata la propria posizione ISEE per non perdere gli sconti automatici riconosciuti sulle bollette e sulla tariffa rifiuti.

