Bonus Caregiver - BorsaInside.com

Il nuovo disegno di legge dedicato ai caregiver familiari, collegato alla Legge di Bilancio 2026, introduce finalmente un riconoscimento formale per chi si occupa in modo continuativo di un familiare con disabilità grave. Il provvedimento, che sarà portato in Consiglio dei Ministri all’inizio del 2026, mira a offrire non solo una tutela normativa, ma anche un contributo economico a chi svolge un ruolo di assistenza intensa e totale.

L’obiettivo è costruire una risposta strutturale per le famiglie che vivono ogni giorno la realtà della disabilità e che spesso sostengono da sole un impegno fisico, economico ed emotivo molto elevato.

Chi è considerato caregiver familiare

Il caregiver familiare è chi assiste in modo continuativo e gratuito un parente con disabilità grave. Può essere il coniuge, la parte dell’unione civile, un familiare entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado se la persona da assistere non ha altri parenti disponibili. Il disabile deve essere riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, oppure essere titolare di indennità di accompagnamento o non autosufficienza certificata.

Il disegno di legge definisce quattro livelli di intensità dell’assistenza, in base alle ore settimanali di cura:

• caregiver prevalente convivente: almeno 91 ore settimanali, con convivenza

• caregiver convivente con assistenza tra 30 e 91 ore settimanali

• caregiver familiare con almeno 30 ore settimanali

• caregiver con assistenza tra 10 e 30 ore settimanali

Solo il primo livello, quello del caregiver prevalente convivente, avrà diritto al contributo economico.

Leggi anche: 📊5 migliori piattaforme di Trading in Italia per investire online

Bonus caregiver 2026: importi, requisiti e durata

Il bonus verrà riconosciuto esclusivamente ai caregiver prevalenti conviventi, cioè coloro che assistono un familiare con disabilità grave per almeno 91 ore a settimana, spesso senza delegare ad altri figure professionali. Si tratta di un’assistenza diurna e notturna, continua e totalizzante.

Per accedere al contributo è necessario rispettare alcuni requisiti:

• assistenza minima: almeno 91 ore settimanali

• convivenza con la persona disabile

• reddito da lavoro non superiore a 3.000 euro annui

• ISEE familiare entro i 15.000 euro

L’importo previsto è di un contributo trimestrale fino a 1.200 euro, che può essere cumulato con altre misure di sostegno, come assegno di inclusione, assegno unico o eventuali aiuti regionali per i caregiver.

Il bonus rappresenta una prima forma di riconoscimento economico del lavoro di cura, in attesa che le risorse possano essere rafforzate negli anni successivi.

Come funziona il criterio delle 91 ore settimanali

La soglia delle 91 ore è stata scelta per individuare chi dedica gran parte del proprio tempo alla cura del familiare, senza alternarsi con altri caregiver o assistenti professionali. Si tratta di un criterio che mira a distinguere chi svolge un ruolo totalizzante, non solo occasionale o limitato a poche ore al giorno.

Questo parametro ha anche una funzione selettiva: inizialmente le risorse sono limitate e la misura è destinata a chi vive una condizione particolarmente intensiva di assistenza continuativa. In futuro, secondo la ministra, potrebbero essere introdotte forme di sostegno anche per chi presta assistenza meno intensa ma comunque significativa.

Quante risorse sono previste

La Legge di Bilancio 2026 non finanzierà subito i contributi, ma istituirà una piattaforma INPS dove verranno raccolte le domande e definite le categorie dei beneficiari. Il finanziamento concreto dovrebbe partire nel 2027, con uno stanziamento iniziale di 250 milioni di euro. La platea potenziale è molto ampia e diversificata, poiché include tutte le famiglie che da anni svolgono un ruolo assistenziale spesso non riconosciuto.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri, il disegno di legge passerà al Parlamento per l’iter definitivo. Nel frattempo, l’INPS lavorerà alla costruzione della piattaforma dedicata ai caregiver, utile per l’accesso alle agevolazioni future e per raccogliere dati su chi assiste un familiare con disabilità.

Questa misura rappresenta il primo passo verso un riconoscimento concreto e strutturale del lavoro di cura, non solo come impegno affettivo ma anche come funzione sociale che richiede tutele, diritti e sostegni adeguati.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com