Il bonus libri scolastici 2025-2026 torna a rappresentare un importante aiuto per le famiglie italiane alle prese con le spese per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico. L’iniziativa, rinnovata ogni anno, è rivolta in particolare ai nuclei familiari con reddito medio-basso e viene gestita direttamente dalle Regioni, che stabiliscono importi, modalità di erogazione e scadenze.
In quasi tutti i casi, per accedere al contributo è necessario presentare l’ISEE aggiornato e inoltrare la domanda online utilizzando SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o CNS.
Come funziona il bonus libri scolastici
Le modalità di erogazione del bonus variano a seconda della regione:
- Voucher digitali da utilizzare presso librerie e rivenditori accreditati
- Buoni cartacei per l’acquisto diretto dei testi
- Rimborsi spese dietro presentazione di fattura
- Fornitura diretta di libri, anche usati, tramite le scuole
In alcuni casi, oltre ai libri di testo obbligatori, il bonus copre anche materiali digitali e strumenti tecnologici destinati alla didattica.
Bonus libri nel Lazio: importi più alti e piattaforma Siced
Nel Lazio il contributo è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia statali che paritarie.
- ISEE massimo: 15.493,71 €
- Importi 2025-2026:
- 200 € per le prime classi di medie e superiori
- 170 € per le classi intermedie
- Modalità: richiesta online tramite la piattaforma Siced
- Scadenza: 18 settembre 2025
Rispetto allo scorso anno, l’aumento degli importi è significativo, a supporto delle famiglie che affrontano spese sempre più elevate.
Bonus libri in Puglia: contributi fino a 250 euro
La Puglia conferma il sostegno alle famiglie con figli iscritti alle scuole secondarie.
- Importi:
- Fino a 250 € per il primo anno di medie, superiori e per l’ultimo triennio
- 150 € per le altre classi
- Modalità di erogazione: buoni libro, rimborso o comodato d’uso di testi, anche usati.
Dote Scuola in Lombardia: un programma dedicato
In Lombardia il bonus rientra nel programma Dote Scuola.
- Dotazione totale: oltre 15 milioni di euro
- Scadenza domande: chiusa a fine maggio 2025
- Non sono previste soglie ISEE specifiche, ma il reddito familiare incide sull’importo assegnato.
Bonus libri in Campania: due fasce ISEE e fondi limitati
La Campania prevede un voucher digitale da utilizzare in librerie accreditate.
- ISEE richiesto:
- Fino a 10.633 € per la prima fascia
- Tra 10.633,01 € e 13.300 € per la seconda fascia
- Importante: i fondi sono limitati, quindi le famiglie della seconda fascia potrebbero restare escluse se le risorse terminano.
- Scadenze: variano da Comune a Comune.
- A Napoli c’è tempo fino al 22 settembre 2025
- A Caserta la finestra è già chiusa.
Bonus libri in Veneto: domande dal 17 settembre
Nel Veneto, la raccolta delle domande inizierà il 17 settembre e si chiuderà il 17 ottobre 2025.
- ISEE e importi:
- Fino a 10.632,94 € → contributo di 200 €
- Tra 10.632,95 € e 15.748,78 € → contributo di 150 €
Il bonus copre sia libri cartacei che digitali, ma non include vocabolari, materiale extra o dispositivi tecnologici. Le fatture devono essere conservate per eventuali controlli.
Bonus libri in Emilia Romagna: due fasce ISEE e importi variabili
In Emilia Romagna, il bando sarà aperto dal 4 settembre al 24 ottobre 2025 (ore 18:00).
- ISEE:
- Prima fascia: 0 – 10.632,94 €
- Seconda fascia: 10.632,95 € – 15.748,78 €
L’importo effettivo sarà stabilito dopo la chiusura delle domande, in base al numero totale di richieste ricevute.
Bando “Libri Gratis” in Toscana: accesso online
La Toscana ha riaperto il bando “Libri Gratis”.
- Domande: dal 5 settembre (ore 9:00) al 3 ottobre 2025 (ore 18:00)
- Destinatari: famiglie in difficoltà economica con figli nelle scuole secondarie
- Accesso: esclusivamente online tramite SPID, CIE o CNS.
Bonus libri in Sardegna: gestione comunale e importi fino a 250 euro
In Sardegna la gestione del bonus è affidata ai singoli Comuni.
- ISEE massimo: 20.000 €
- Importi:
- Fino a 250 € per chi frequenta il primo anno di medie o il primo/terzo anno delle superiori
- Fino a 150 € per le altre classi
Le modalità possono variare: buoni libro, rimborsi o comodato d’uso. Le scadenze non sono uniformi: a Cagliari, ad esempio, si chiude il 19 agosto 2025.
Bonus libri in Umbria: solo rimborso spese
In Umbria il bonus viene erogato come rimborso spese:
- ISEE massimo: 15.493,71 €
- Modalità: è necessario presentare fatture o scontrini
- Scadenza: 7 ottobre 2025
Dal prossimo anno, la procedura sarà semplificata per evitare l’anticipo delle spese da parte delle famiglie.
Bonus libri in Calabria: criteri comunali e scadenze differenziate
La Calabria prevede un tetto ISEE di 10.632,94 €, ma importi e date cambiano da Comune a Comune.
- A Reggio Calabria: domande entro il 15 settembre 2025
- A Catanzaro: finestra aperta dall’8 settembre all’11 novembre 2025.
Migliori Piattaforme di Trading
|Broker
|Rating
|Deposito minimo
|Caratteristiche
|Azioni
|
FP Markets
|100$
|
✓- 0.0 Spread in pip
|Conto demo gratuito
|
Dukascopy
|100$
|
✓- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
|Apri demo live
|
iFOREX
|100 USD
|
✓✔️ Oltre 750 CFD disponibili
|Demo 5000$
|
eToro
|50$
|
✓- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
|Prova demo gratuita
|
IQ Option
|50€
|
✓- Regulated CySEC License 247/14
|Conto di pratica
|
Fineco
|ZERO
|
✓- N.1 in Italia
|Scopri di più
Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
Unisciti al nostro canale Telegram! 🚀
Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹
- Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
- Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
- Fai trading 7 giorni su 7
Migliori Piattaforme di Trading
Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.
Migliori Piattaforme di Trading
|Broker
|Rating
|Deposito minimo
|Caratteristiche
|Azioni
|
FP Markets
|100$
|
✓- 0.0 Spread in pip
|Conto demo gratuito
|
Dukascopy
|100$
|
✓- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
|Apri demo live
|
iFOREX
|100 USD
|
✓✔️ Oltre 750 CFD disponibili
|Demo 5000$
|
eToro
|50$
|
✓- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
|Prova demo gratuita
Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.