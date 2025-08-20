Una mela poggiata su una piccola pila di libri, accanto a un portapenne e un quaderno aperto su un tavolo
Bonus libri 2025-2026 - BorsaInside.com
Il bonus libri scolastici 2025-2026 torna a rappresentare un importante aiuto per le famiglie italiane alle prese con le spese per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico. L’iniziativa, rinnovata ogni anno, è rivolta in particolare ai nuclei familiari con reddito medio-basso e viene gestita direttamente dalle Regioni, che stabiliscono importi, modalità di erogazione e scadenze.
In quasi tutti i casi, per accedere al contributo è necessario presentare l’ISEE aggiornato e inoltrare la domanda online utilizzando SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o CNS.

Come funziona il bonus libri scolastici

Le modalità di erogazione del bonus variano a seconda della regione:

  • Voucher digitali da utilizzare presso librerie e rivenditori accreditati
  • Buoni cartacei per l’acquisto diretto dei testi
  • Rimborsi spese dietro presentazione di fattura
  • Fornitura diretta di libri, anche usati, tramite le scuole

In alcuni casi, oltre ai libri di testo obbligatori, il bonus copre anche materiali digitali e strumenti tecnologici destinati alla didattica.

Bonus libri nel Lazio: importi più alti e piattaforma Siced

Nel Lazio il contributo è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia statali che paritarie.

  • ISEE massimo: 15.493,71 €
  • Importi 2025-2026:
    • 200 € per le prime classi di medie e superiori
    • 170 € per le classi intermedie
  • Modalità: richiesta online tramite la piattaforma Siced
  • Scadenza: 18 settembre 2025
    Rispetto allo scorso anno, l’aumento degli importi è significativo, a supporto delle famiglie che affrontano spese sempre più elevate.

Bonus libri in Puglia: contributi fino a 250 euro

La Puglia conferma il sostegno alle famiglie con figli iscritti alle scuole secondarie.

  • Importi:
    • Fino a 250 € per il primo anno di medie, superiori e per l’ultimo triennio
    • 150 € per le altre classi
  • Modalità di erogazione: buoni libro, rimborso o comodato d’uso di testi, anche usati.

Dote Scuola in Lombardia: un programma dedicato

In Lombardia il bonus rientra nel programma Dote Scuola.

  • Dotazione totale: oltre 15 milioni di euro
  • Scadenza domande: chiusa a fine maggio 2025
  • Non sono previste soglie ISEE specifiche, ma il reddito familiare incide sull’importo assegnato.

Bonus libri in Campania: due fasce ISEE e fondi limitati

La Campania prevede un voucher digitale da utilizzare in librerie accreditate.

  • ISEE richiesto:
    • Fino a 10.633 € per la prima fascia
    • Tra 10.633,01 € e 13.300 € per la seconda fascia
  • Importante: i fondi sono limitati, quindi le famiglie della seconda fascia potrebbero restare escluse se le risorse terminano.
  • Scadenze: variano da Comune a Comune.
    • A Napoli c’è tempo fino al 22 settembre 2025
    • A Caserta la finestra è già chiusa.

Bonus libri in Veneto: domande dal 17 settembre

Nel Veneto, la raccolta delle domande inizierà il 17 settembre e si chiuderà il 17 ottobre 2025.

  • ISEE e importi:
    • Fino a 10.632,94 € → contributo di 200 €
    • Tra 10.632,95 € e 15.748,78 € → contributo di 150 €
      Il bonus copre sia libri cartacei che digitali, ma non include vocabolari, materiale extra o dispositivi tecnologici. Le fatture devono essere conservate per eventuali controlli.

Bonus libri in Emilia Romagna: due fasce ISEE e importi variabili

In Emilia Romagna, il bando sarà aperto dal 4 settembre al 24 ottobre 2025 (ore 18:00).

  • ISEE:
    • Prima fascia: 0 – 10.632,94 €
    • Seconda fascia: 10.632,95 € – 15.748,78 €
      L’importo effettivo sarà stabilito dopo la chiusura delle domande, in base al numero totale di richieste ricevute.

Bando “Libri Gratis” in Toscana: accesso online

La Toscana ha riaperto il bando “Libri Gratis”.

  • Domande: dal 5 settembre (ore 9:00) al 3 ottobre 2025 (ore 18:00)
  • Destinatari: famiglie in difficoltà economica con figli nelle scuole secondarie
  • Accesso: esclusivamente online tramite SPID, CIE o CNS.

Bonus libri in Sardegna: gestione comunale e importi fino a 250 euro

In Sardegna la gestione del bonus è affidata ai singoli Comuni.

  • ISEE massimo: 20.000 €
  • Importi:
    • Fino a 250 € per chi frequenta il primo anno di medie o il primo/terzo anno delle superiori
    • Fino a 150 € per le altre classi
      Le modalità possono variare: buoni libro, rimborsi o comodato d’uso. Le scadenze non sono uniformi: a Cagliari, ad esempio, si chiude il 19 agosto 2025.

Bonus libri in Umbria: solo rimborso spese

In Umbria il bonus viene erogato come rimborso spese:

  • ISEE massimo: 15.493,71 €
  • Modalità: è necessario presentare fatture o scontrini
  • Scadenza: 7 ottobre 2025
    Dal prossimo anno, la procedura sarà semplificata per evitare l’anticipo delle spese da parte delle famiglie.

Bonus libri in Calabria: criteri comunali e scadenze differenziate

La Calabria prevede un tetto ISEE di 10.632,94 €, ma importi e date cambiano da Comune a Comune.

  • A Reggio Calabria: domande entro il 15 settembre 2025
  • A Catanzaro: finestra aperta dall’8 settembre all’11 novembre 2025.

