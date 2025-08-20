Bonus libri 2025-2026 - BorsaInside.com

Il bonus libri scolastici 2025-2026 torna a rappresentare un importante aiuto per le famiglie italiane alle prese con le spese per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico. L’iniziativa, rinnovata ogni anno, è rivolta in particolare ai nuclei familiari con reddito medio-basso e viene gestita direttamente dalle Regioni, che stabiliscono importi, modalità di erogazione e scadenze.

In quasi tutti i casi, per accedere al contributo è necessario presentare l’ISEE aggiornato e inoltrare la domanda online utilizzando SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o CNS.

Come funziona il bonus libri scolastici

Le modalità di erogazione del bonus variano a seconda della regione:

Voucher digitali da utilizzare presso librerie e rivenditori accreditati

da utilizzare presso librerie e rivenditori accreditati Buoni cartacei per l’acquisto diretto dei testi

per l’acquisto diretto dei testi Rimborsi spese dietro presentazione di fattura

dietro presentazione di fattura Fornitura diretta di libri, anche usati, tramite le scuole

In alcuni casi, oltre ai libri di testo obbligatori, il bonus copre anche materiali digitali e strumenti tecnologici destinati alla didattica.

Bonus libri nel Lazio: importi più alti e piattaforma Siced

Nel Lazio il contributo è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia statali che paritarie.

ISEE massimo : 15.493,71 €

: 15.493,71 € Importi 2025-2026 : 200 € per le prime classi di medie e superiori 170 € per le classi intermedie

: Modalità : richiesta online tramite la piattaforma Siced

: richiesta online tramite la piattaforma Scadenza: 18 settembre 2025

Rispetto allo scorso anno, l’aumento degli importi è significativo, a supporto delle famiglie che affrontano spese sempre più elevate.

Bonus libri in Puglia: contributi fino a 250 euro

La Puglia conferma il sostegno alle famiglie con figli iscritti alle scuole secondarie.

Importi : Fino a 250 € per il primo anno di medie, superiori e per l’ultimo triennio 150 € per le altre classi

: Modalità di erogazione: buoni libro, rimborso o comodato d’uso di testi, anche usati.

Dote Scuola in Lombardia: un programma dedicato

In Lombardia il bonus rientra nel programma Dote Scuola.

Dotazione totale : oltre 15 milioni di euro

: oltre Scadenza domande : chiusa a fine maggio 2025

: chiusa a fine maggio 2025 Non sono previste soglie ISEE specifiche, ma il reddito familiare incide sull’importo assegnato.

Bonus libri in Campania: due fasce ISEE e fondi limitati

La Campania prevede un voucher digitale da utilizzare in librerie accreditate.

ISEE richiesto : Fino a 10.633 € per la prima fascia Tra 10.633,01 € e 13.300 € per la seconda fascia

: Importante : i fondi sono limitati, quindi le famiglie della seconda fascia potrebbero restare escluse se le risorse terminano.

: i fondi sono limitati, quindi le famiglie della seconda fascia potrebbero restare escluse se le risorse terminano. Scadenze : variano da Comune a Comune. A Napoli c’è tempo fino al 22 settembre 2025 A Caserta la finestra è già chiusa.

: variano da Comune a Comune.

Bonus libri in Veneto: domande dal 17 settembre

Nel Veneto, la raccolta delle domande inizierà il 17 settembre e si chiuderà il 17 ottobre 2025.

ISEE e importi : Fino a 10.632,94 € → contributo di 200 € Tra 10.632,95 € e 15.748,78 € → contributo di 150 €

Il bonus copre sia libri cartacei che digitali, ma non include vocabolari, materiale extra o dispositivi tecnologici . Le fatture devono essere conservate per eventuali controlli.

:

Bonus libri in Emilia Romagna: due fasce ISEE e importi variabili

In Emilia Romagna, il bando sarà aperto dal 4 settembre al 24 ottobre 2025 (ore 18:00).

ISEE : Prima fascia: 0 – 10.632,94 € Seconda fascia: 10.632,95 € – 15.748,78 €

L’importo effettivo sarà stabilito dopo la chiusura delle domande , in base al numero totale di richieste ricevute.

:

Bando “Libri Gratis” in Toscana: accesso online

La Toscana ha riaperto il bando “Libri Gratis”.

Domande : dal 5 settembre (ore 9:00) al 3 ottobre 2025 (ore 18:00)

: dal (ore 9:00) al (ore 18:00) Destinatari : famiglie in difficoltà economica con figli nelle scuole secondarie

: famiglie in difficoltà economica con figli nelle Accesso: esclusivamente online tramite SPID, CIE o CNS.

Bonus libri in Sardegna: gestione comunale e importi fino a 250 euro

In Sardegna la gestione del bonus è affidata ai singoli Comuni.

ISEE massimo : 20.000 €

: Importi : Fino a 250 € per chi frequenta il primo anno di medie o il primo/terzo anno delle superiori Fino a 150 € per le altre classi

Le modalità possono variare: buoni libro, rimborsi o comodato d’uso. Le scadenze non sono uniformi: a Cagliari , ad esempio, si chiude il 19 agosto 2025 .

:

Bonus libri in Umbria: solo rimborso spese

In Umbria il bonus viene erogato come rimborso spese:

ISEE massimo : 15.493,71 €

: Modalità : è necessario presentare fatture o scontrini

: è necessario presentare Scadenza: 7 ottobre 2025

Dal prossimo anno, la procedura sarà semplificata per evitare l’anticipo delle spese da parte delle famiglie.

Bonus libri in Calabria: criteri comunali e scadenze differenziate

La Calabria prevede un tetto ISEE di 10.632,94 €, ma importi e date cambiano da Comune a Comune.

A Reggio Calabria : domande entro il 15 settembre 2025

: domande entro il A Catanzaro: finestra aperta dall’8 settembre all’11 novembre 2025.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni FP Markets 4.8/5 (2092) 100$ ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.6/5 (1652) 100$ ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 4.7/5 (1407) 100 USD ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 3.6/5 (1551) 50$ ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 4.8/5 (760) 50€ ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 3.8/5 (2469) ZERO ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it