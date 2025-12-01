Bonus Ristrutturazione 2025-2026 - BorsaInside.com

Il bonus ristrutturazione resta uno degli strumenti più utilizzati da chi decide di rinnovare la propria casa, ma con le ultime modifiche legislative è diventato facile commettere errori che possono azzerare o ridurre sensibilmente il vantaggio fiscale. La Legge di Bilancio ha introdotto controlli più rigidi e regole più precise: ogni dettaglio, dalla documentazione alle modalità di pagamento, può fare la differenza tra ottenere la detrazione oppure perderla definitivamente.

Il bonus continua a garantire un’importante agevolazione anche nel 2025 e nel 2026, con le stesse percentuali già previste: detrazione del 50% su un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per la prima casa, mentre per gli interventi su immobili diversi dall’abitazione principale lo sgravio scende al 36%. Questo incentivo è utilizzabile per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento, ma anche per la ristrutturazione vera e propria.

Detrazione fiscale: come viene restituito il bonus

Il bonus ristrutturazione non è uno sconto diretto sul costo dei lavori, ma una detrazione Irpef distribuita in 10 anni, sempre con importi uguali. In pratica, lo Stato restituisce una parte della spesa sostenuta, suddividendola in dieci quote annuali che riducono le imposte da pagare. È importante sapere che se negli anni successivi non si dispone di una capienza fiscale sufficiente, la quota non usufruita non può essere recuperata.

Il bonus può essere combinato con il bonus mobili, che consente una detrazione del 50% sull’acquisto di arredamento ed elettrodomestici destinati all’immobile oggetto dei lavori, purché questi siano collegati alla stessa ristrutturazione.

Gli errori più comuni che fanno perdere il diritto alla detrazione

Molti contribuenti rischiano di perdere il bonus per disattenzioni facilmente evitabili. Ecco gli errori più frequenti:

1. Assenza delle pratiche edilizie obbligatorie

Spesso si presume che per lavori “minori” non siano necessari documenti come CILA, SCIA o permesso di costruire, ma se l’intervento richiede un titolo edilizio e non viene presentato, l’Agenzia delle Entrate può revocare totalmente la detrazione.

2. Pagamenti eseguiti in modo errato

Il pagamento deve essere effettuato solo con bonifico parlante. Nella causale devono comparire:

riferimento normativo,

numero e data della fattura,

codice fiscale del beneficiario della detrazione,

partita IVA o codice fiscale dell’impresa.

Pagare con bonifico ordinario, carta o assegno significa perdere automaticamente l’agevolazione.

3. Intestazione sbagliata di fatture e bonifici

La detrazione spetta esclusivamente a chi risulta intestatario delle fatture e che sostiene i pagamenti. Se la fattura è intestata a un familiare senza capienza fiscale, la detrazione non può essere recuperata nemmeno in parte.

4. Mancanza di capienza fiscale nei successivi anni

Non basta averne diritto: bisogna avere capienza fiscale per tutti e dieci gli anni in cui si spalma la detrazione. Se si va in pensione, si cambia lavoro o si riduce il reddito, la quota di detrazione eccedente sarà persa definitivamente.

5. Cambiano le detrazioni per il coniuge non proprietario

Fino al 2024, il coniuge non proprietario che partecipava alle spese godeva della stessa aliquota (50%). Dal 2025, se il richiedente non possiede alcuna quota dell’immobile, la detrazione sarà solo del 36%, anche se si tratta della casa principale.

Leggi anche: 📊5 migliori piattaforme di Trading in Italia per investire online

Cosa verificare prima, durante e dopo i lavori

Prima dell’inizio dei lavori:

Verificare con un tecnico che l’immobile non presenti irregolarità edilizie o abusi non sanati.

Stabilire se è necessario presentare CILA, SCIA o altro titolo edilizio.

Decidere chi dovrà intestarsi fatture e bonifici, valutando attentamente la sua capienza fiscale.

Durante i lavori:

Pagare esclusivamente con bonifico parlante riportando correttamente tutti i dati fiscali.

Controllare che ogni fattura sia intestata correttamente e riferita all’immobile oggetto di intervento.

Conservare sempre la documentazione (permessi comunali, ricevute, fatture, bonifici).

Dopo i lavori:

Compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, indicando il totale delle spese e la quota da detrarre.

Archiviare e conservare per almeno 10 anni tutta la documentazione, dato che i controlli dell’Agenzia delle Entrate possono arrivare anche a distanza di tempo.

Mantenere ordine nei documenti, rispettare le regole di pagamento e verificare la correttezza del titolo edilizio sono i passaggi fondamentali per tutelare la propria detrazione e non rischiare di perdere migliaia di euro.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com