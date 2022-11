Bonus sostituzione caldaia, quali sono gli incentivi e i vantaggi fiscali disponibili

Nonostante molti bonus ed agevolazioni stiano per giungere a scadenza e non è prevista una ulteriore proroga per il 2023, per quel che riguarda gli incentivi per la sostituzione di una vecchia caldaia esiste ancora la possibilità di risparmiare sulla spesa complessiva.

Inoltre è proprio in questa fase delicata, e in considerazione di una crisi energetica destinata a perdurare e probabilmente ad aggravarsi ulteriormente, che sostituire una vecchia caldaia con un modello più efficiente e che quindi garantisca un maggior risparmio di risorse diventa fondamentale.

A rendere la sostituzione della caldaia ancor più conveniente in questo momento sono poi gli incentivi attualmente disponibili. Ma vediamo quali sono esattamente e come si fa ad accedervi per ridurre la spesa che ci apprestiamo a sostenere per sostituire la vecchia caldaia.

Come risparmiare sulla sostituzione della caldaia con l’offerta di Plenitude

Una delle occasioni migliori per risparmiare sulla spesa per sostituire la vecchia caldaia di casa è rappresentata dall’offerta di Plenitude. In questo modo qualsiasi cittadino ha la possibilità di rimpiazzare la vecchia caldaia con un modello più efficiente, oppure acquistare la prima caldaia con uno sconto vantaggioso.

L’offerta Plenitude prevede un pacchetto completo grazie al quale si possono ottenere sconti in fattura e sgravi fiscali nonché ulteriori vantaggi che stiamo per vedere nel dettaglio.

Diciamo subito che l’offerta di Plenitude prevede vantaggi per chi acquista una nuova caldaia, sia che si tratti della prima caldaia che di una caldaia destinata a rimpiazzarne una vecchia. Se si acquista una delle caldaie presenti nel catalogo è possibile infatti:

approfittare del contributo efficienza fino al 21 dicembre 2022 che consiste di uno sconto di 100 euro sulla gamma di caldaie EGEL310 e di 300 euro sulle gamme EGEL510 ed EGEL710

ottenere l’installazione della nuova caldaia senza costi aggiuntivi

installare il Termostato Smart per una gestione del riscaldamento ottimale ed ottenere un maggior risparmio sui consumi

beneficiare del ritiro e dello smaltimento della vecchia caldaia in caso di sostituzione.

Inoltre aderendo all’offerta Plenitude è possibile ottenere dei vantaggi fiscali interessanti, e cioè:

in caso di sostituzione della vecchia caldaia con un nuovo modello a condensazione con un maggior livello di efficienza energetica si può beneficiare dell’Ecobonus e quindi del meccanismo della cessione del credito al 65%

se si tratta di prima installazione di una caldaia, scegliendo un modello a condensazione di classe energetica A o superiore si può beneficiare del bonus Ristrutturazione e quindi della cessione del credito al 50%.

Con la sostituzione della vecchia caldaia con un nuovo modello in grado di garantire un maggior risparmio energetico è quindi possibile ottenere degli sgravi a livello fiscale, oltre allo sconto sull’acquisto.

