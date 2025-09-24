Bonus TARI - BorsaInside.com

Vuoi capire se avrai lo sconto sulla Tari nel 2026 e come comportarti se non lo vedi in bolletta? Ecco una guida chiara, aggiornata ai punti chiave già stabiliti, per ottenere il massimo dal beneficio senza errori.

Cos’è il Bonus Tari 2026 e da quando vale

Il bonus è una riduzione del 25 percento dell’importo dovuto per la Tari o per la tariffa corrispettiva. È stato previsto a partire dal 2025, ma entra effettivamente in bolletta da febbraio 2026. Lo sconto si riferisce ai pagamenti dell’anno precedente e viene applicato quando sono disponibili i dati ISEE utili a verificare il diritto.

Perché si guarda all’anno prima: la Tari viene calcolata nei primi mesi dell’anno, mentre l’ISEE può essere richiesto in qualunque momento del 2025. Per questo lo sconto confluisce sulle fatture del 2026, compensando quanto già versato in eccesso.

Requisiti e soglie ISEE per avere diritto

I criteri di accesso ricalcano quelli del bonus sociale. Ha diritto al bonus il nucleo familiare con ISEE 2025:

fino a 9.530 euro

fino a 20.000 euro se famiglia numerosa con più di quattro figli a carico

Attenzione: il requisito non basta da solo. È determinante aver presentato una DSU entro il 2025 che generi un ISEE valido e sotto soglia. Chi non ha richiesto l’ISEE nel 2025 non potrà ricevere lo sconto in automatico nel 2026, anche se avrebbe i requisiti reddituali.

Quando lo sconto è automatico

In base alle regole fissate dall’autorità di settore, il bonus viene riconosciuto d’ufficio incrociando i dati ISEE 2025. In pratica:

se hai presentato l’ISEE nel 2025 e rientri nelle soglie , lo sconto del 25 percento comparirà automaticamente in bolletta da febbraio 2026

e rientri nelle , lo comparirà non serve presentare una domanda specifica al Comune o al gestore

la platea interessata comprende circa 4 milioni di famiglie, in linea con chi già beneficia del bonus sociale.

Leggi anche: 📊5 migliori piattaforme di Trading in Italia per investire online

Non vedi lo sconto in bolletta nel 2026? Cosa fare, passo dopo passo

Verifica l’ISEE 2025

Controlla di aver presentato la DSU entro il 2025 e che l’ISEE risulti valido e sotto soglia. Se non hai un ISEE 2025, lo sconto non può essere applicato in automatico. Contatta il Comune o il gestore Tari

Se l’ISEE è a posto ma lo sconto manca, potrebbe esserci stato un disallineamento dati. Segnala il problema allegando codice fiscale e riferimenti dell’utenza Tari. Chiama lo Sportello per il Consumatore dell’Autorità

Se il Comune non riesce a risolvere, contatta lo Sportello per il Consumatore dell’Autorità al 800.166.654. Tieni a portata di mano codice fiscale, conferma dell’ISEE presente in banca dati e una bolletta 2026 in cui non risulta lo sconto. L’operatore potrà verificare l’incrocio dei dati e indicare i passaggi successivi.

Domande rapide

Serve presentare domanda per il bonus Tari 2026

Di norma no. È automatico per chi ha un ISEE 2025 sotto soglia.

Se non ho fatto l’ISEE nel 2025, posso recuperare

Per il riconoscimento automatico di febbraio 2026 no, perché il controllo avviene sui dati 2025. Potrai comunque aggiornare la tua posizione per gli anni successivi.

Lo sconto è sempre del 25 percento

Sì, la riduzione prevista è pari al 25 percento dell’importo dovuto.

A chi rivolgersi in caso di problemi

Prima Comune o gestore Tari, poi Sportello per il Consumatore al numero 800.166.654.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4.4/5 (1766) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.1/5 (937) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4.6/5 (359) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.4/5 (1286) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 3.6/5 (886) ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 3.8/5 (214) ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.