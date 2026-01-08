Ecobonus 2026 - BorsaInside.com

L’Ecobonus 2026 resta una delle agevolazioni fiscali più importanti per chi intende migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Contrariamente alle ipotesi di riduzione delle aliquote, la Legge di Bilancio 2026 ha confermato il bonus fino al 31 dicembre 2026, mantenendo invariate le percentuali di detrazione già applicate nell’anno precedente.

Si tratta di una misura pensata per incentivare la riqualificazione energetica degli immobili esistenti, favorire il risparmio sui consumi e sostenere la transizione verso soluzioni più sostenibili, senza dimenticare l’impatto positivo sul settore edilizio.

Cos’è l’Ecobonus e cosa cambia nel 2026

L’Ecobonus è una detrazione fiscale Irpef riconosciuta sulle spese sostenute per specifici interventi di efficientamento energetico. Anche nel 2026 il meccanismo resta invariato, ma con una distinzione chiara tra abitazione principale e altri immobili.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 spettano:

Detrazione del 50% per gli interventi effettuati sull’abitazione principale

per gli interventi effettuati sull’abitazione principale Detrazione del 36% per tutte le altre tipologie di immobili

Dal 1° gennaio 2027, salvo nuove proroghe, le aliquote scenderanno al:

36% per l’abitazione principale

per l’abitazione principale 30% per gli altri immobili

In tutti i casi, il beneficio viene recuperato sotto forma di detrazione Irpef in 10 quote annuali di pari importo.

Come funziona l’Ecobonus 2026 nel concreto

Il bonus si applica sia agli interventi su singole unità immobiliari sia a quelli realizzati su parti comuni condominiali. Le regole fondamentali da conoscere sono:

la detrazione varia in base alla tipologia di immobile

gli interventi devono generare un miglioramento delle prestazioni energetiche

il beneficio spetta esclusivamente ai contribuenti soggetti a Irpef

è obbligatorio utilizzare pagamenti tracciabili

serve conservare la documentazione tecnica e fiscale

è richiesta la comunicazione ENEA , anche se inviata in ritardo

, anche se inviata in ritardo la fruizione avviene solo tramite dichiarazione dei redditi, senza sconto in fattura né cessione del credito

Interventi ammessi all’Ecobonus 2026

Rientrano nell’agevolazione tutti i lavori finalizzati a ridurre i consumi energetici dell’edificio. Tra gli interventi agevolabili figurano:

sostituzione di finestre e infissi

installazione di schermature solari

caldaie a biomassa

interventi di coibentazione dell’involucro opaco

pompe di calore

sistemi di building automation

collettori solari per la produzione di acqua calda

scaldacqua a pompa di calore

generatori ibridi pompa di calore + caldaia a condensazione

colonnine di ricarica per veicoli elettrici

È importante distinguere tra pannelli solari termici, ammessi al bonus perché riducono il fabbisogno energetico, e pannelli fotovoltaici, che non rientrano nell’Ecobonus in quanto finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica.

Requisiti degli immobili per accedere all’Ecobonus

Per usufruire della detrazione, l’immobile deve rispettare precise condizioni:

essere esistente e regolarmente accatastato

e regolarmente accatastato risultare in regola con il pagamento dell’IMU, se dovuta

appartenere a qualsiasi categoria catastale, anche non residenziale

essere dotato di impianto di riscaldamento, salvo specifiche eccezioni

A differenza delle detrazioni per ristrutturazioni, l’Ecobonus non è riservato ai soli immobili residenziali.

La Risoluzione n. 34/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il bonus spetta anche ai titolari di reddito d’impresa per immobili strumentali, patrimoniali o beni merce.

Chi può beneficiare dell’Ecobonus 2026

Possono accedere all’agevolazione:

persone fisiche

lavoratori autonomi e professionisti

imprese individuali e società

enti pubblici e privati non commerciali

cooperative di abitazione

IACP

Rientrano tra i beneficiari anche:

proprietari e titolari di diritti reali

inquilini e comodatari

familiari conviventi

conviventi more uxorio

Il diritto alla detrazione spetta a chi sostiene effettivamente la spesa, a prescindere dalla titolarità dell’immobile.

Chi resta escluso dall’Ecobonus 2026

Con l’eliminazione definitiva di sconto in fattura e cessione del credito, l’Ecobonus è utilizzabile solo tramite detrazione Irpef. Restano quindi esclusi:

contribuenti incapienti

soggetti in regime forfettario

chi versa imposte sostitutive al posto dell’Irpef

In assenza di capienza fiscale, il beneficio non può essere recuperato.

L’importanza della capienza fiscale

La detrazione riduce l’Irpef dovuta. Se l’imposta è inferiore alla quota di detrazione annuale, la parte eccedente va persa.

Per questo motivo è fondamentale valutare in anticipo la propria situazione fiscale, evitando di programmare interventi che non possono essere pienamente recuperati.

Come pagare correttamente i lavori Ecobonus 2026

Le modalità di pagamento cambiano in base al soggetto che sostiene la spesa:

privati non titolari di reddito d’impresa : obbligatorio il bonifico parlante, con causale, codice fiscale del beneficiario e dati del fornitore

: obbligatorio il bonifico parlante, con causale, codice fiscale del beneficiario e dati del fornitore titolari di reddito d’impresa: ammessi tutti i pagamenti tracciabili, anche diversi dal bonifico parlante, purché documentati

Il rispetto delle modalità di pagamento è essenziale per non perdere il diritto alla detrazione.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo

