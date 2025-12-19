Win for Italia Team - BorsaInside.com

Con la Legge di Bilancio 2026 fa la sua comparsa Win for Italia Team, un nuovo gioco pubblico promosso dal governo e inserito all’interno del maxi emendamento alla manovra finanziaria. L’iniziativa ha già attirato l’attenzione dell’opinione pubblica perché lega il mondo dei giochi a una finalità istituzionale ben precisa: il finanziamento delle attività del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento, come funzionerà il gioco e quale sarà la destinazione delle risorse raccolte.

Win for Italia Team nella Legge di Bilancio 2026

Durante l’iter parlamentare della manovra di Bilancio, tra misure economiche e interventi a sostegno delle imprese, il maxi emendamento del governo introduce anche Win for Italia Team. Si tratta di una nuova lotteria nazionale che rientra nel perimetro dei giochi pubblici regolati dallo Stato.

Il testo stabilisce che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà definire le regole operative del gioco entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio. Come di consueto, la manovra diventa effettiva dal primo gennaio, salvo ritardi nell’approvazione che comporterebbero il ricorso all’esercizio provvisorio.

Il provvedimento direttoriale dell’Agenzia sarà quindi fondamentale per chiarire ogni aspetto tecnico, dalla modalità di partecipazione alla struttura dei premi.

Che tipo di gioco è Win for Italia Team

Dalle informazioni disponibili emerge che Win for Italia Team sarà un gioco numerico a totalizzazione nazionale. In pratica, tutte le giocate confluiranno in un unico montepremi complessivo, distribuito secondo regole prestabilite.

Il montepremi sarà pari al 65 per cento della raccolta complessiva, una percentuale in linea con altri giochi pubblici già presenti sul mercato italiano. La parte restante delle somme raccolte verrà suddivisa tra diversi soggetti istituzionali e operatori del sistema.

Distribuzione delle entrate e ruolo del CONI

Uno degli elementi centrali del nuovo gioco è la destinazione delle risorse. Una quota significativa degli introiti sarà destinata al CONI, con l’obiettivo di sostenere i progetti sportivi e olimpici dell’Italia Team.

Nel dettaglio, al Comitato Olimpico spetterà circa il 26,50 per cento della raccolta, una volta sottratti l’aggio riconosciuto ai concessionari e ai rivenditori e le quote riservate alle autonomie speciali. Secondo la relazione tecnica allegata alla manovra, l’introduzione di Win for Italia Team non dovrebbe produrre effetti positivi o negativi diretti sul bilancio dello Stato.

È importante ricordare che il CONI è un ente pubblico non economico, sottoposto al controllo della Corte dei Conti, e che il finanziamento derivante dal gioco rientra quindi in un quadro di interesse pubblico formalmente regolato.

Come dovrebbe funzionare Win for Italia Team per i giocatori

Sul piano pratico, il meccanismo di Win for Italia Team dovrebbe ispirarsi a quello dei giochi della famiglia Win for Life, già noti ai giocatori italiani. Il partecipante sarà chiamato a selezionare una combinazione di numeri e a confrontarla con l’estrazione nazionale.

La vincita dipenderà dal numero di elementi correttamente pronosticati. In base a quanto ipotizzato, il sistema dei premi potrebbe prevedere sia un importo iniziale immediato, variabile in funzione della combinazione centrata, sia una rendita periodica, probabilmente mensile, per le vincite di fascia più alta. Tutti i dettagli definitivi saranno comunque chiariti solo con l’atto ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le polemiche sul nuovo gioco

L’annuncio di Win for Italia Team non è passato inosservato e ha sollevato anche diverse critiche. Alcune associazioni e osservatori sottolineano la possibile contraddizione tra l’introduzione di nuovi giochi pubblici e le politiche di contrasto alla ludopatia, un fenomeno considerato in crescita in Italia.

Il dibattito si concentra soprattutto sull’equilibrio tra finalità di interesse generale, come il sostegno allo sport olimpico, e la necessità di tutelare i cittadini più vulnerabili dai rischi legati al gioco. Un tema che, con ogni probabilità, continuerà a essere al centro del confronto pubblico anche nei prossimi mesi, man mano che il progetto entrerà nella fase operativa.

