Bonifici a parenti - BorsaInside.com

Inviare denaro a un figlio, a un genitore o a un altro parente è un gesto normalissimo. Oggi, però, il classico regalo in contanti ha lasciato spazio quasi ovunque al bonifico bancario, più comodo, tracciabile e immediato. Proprio questa tracciabilità, però, può attirare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate se non si presta la giusta attenzione ad alcuni dettagli.

Vediamo quindi quando i bonifici tra parenti possono essere oggetto di controlli, cosa dice la giurisprudenza più recente e soprattutto come giustificarli correttamente per evitare accertamenti fiscali inutili.

Quando il Fisco controlla i bonifici tra parenti

Durante periodi come Natale, matrimoni, lauree o altre ricorrenze familiari, il numero di bonifici tra parenti aumenta in modo naturale. Lo stesso vale per gli aiuti economici occasionali, ad esempio per una bolletta, una spesa improvvisa o un momento di difficoltà.

Dal punto di vista del Fisco, però, movimenti di denaro frequenti o di importo rilevante possono essere considerati “indicatori di rischio”. In particolare, bonifici, versamenti o prelievi non coerenti con il reddito dichiarato possono far scattare controlli mirati per verificare se si tratti di:

redditi non dichiarati

compensi in nero

attività economiche occultate

Questo non significa che ogni bonifico tra familiari sia sospetto, ma che in assenza di spiegazioni chiare, l’amministrazione finanziaria può chiedere chiarimenti.

Cosa stabilisce la giurisprudenza più recente

Nel corso degli anni, il tema dei bonifici tra parenti è stato affrontato più volte dai giudici. Il principio di base è chiaro: spetta al contribuente dimostrare l’origine lecita delle somme ricevute, attraverso elementi coerenti e documentabili.

Un caso recente affrontato in Puglia nel 2024 ha però fornito un chiarimento molto importante. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato a un imprenditore diversi bonifici ricevuti dalla madre pensionata e dalla sorella dipendente pubblica, ritenendoli potenzialmente collegati a redditi non dichiarati.

In un primo momento il Fisco aveva ottenuto ragione, ma in seguito la decisione è stata ribaltata. I giudici hanno evidenziato che:

i redditi della madre e della sorella erano già tassati alla fonte

il trasferimento di denaro aveva una finalità di sostegno familiare

La conclusione è stata netta: i bonifici tra familiari non costituiscono automaticamente reddito imponibile, a meno che l’amministrazione non dimostri in modo preciso che quelle somme derivino da attività soggette a tassazione.

Il sostegno economico in famiglia non è un illecito

Secondo i giudici, l’aiuto economico all’interno del nucleo familiare è un comportamento normale e fisiologico. Non può quindi essere considerato sospetto di per sé. Perché un bonifico venga tassato come reddito, è necessario che il Fisco provi un collegamento concreto con un’attività imponibile.

Detto questo, la prudenza resta fondamentale. Il modo migliore per prevenire qualsiasi problema è compilare correttamente la causale del bonifico.

Come scrivere la causale di un bonifico tra parenti

La causale è l’elemento chiave. Più è chiara, più è semplice dimostrare la natura non reddituale del trasferimento di denaro.

È consigliabile indicare sempre:

il motivo del trasferimento

la natura del rapporto familiare

l’assenza di corrispettivo economico

Esempi di causali efficaci possono essere:

“Regalo per laurea”

“Regalo matrimonio”

“Donazione familiare”

“Prestito infruttifero tra parenti”

“Sostegno economico familiare”

“Regalo per acquisto prima auto”

Non è necessario usare formule giuridiche complesse. L’importante è che l’intento sia chiaro e coerente con la situazione economica di chi invia il denaro.

Esiste un limite di importo per i bonifici tra familiari?

Una delle domande più frequenti riguarda i limiti. Non esiste una soglia massima fissa oltre la quale un bonifico tra parenti diventa automaticamente illegittimo o tassabile.

Il vero discrimine non è l’importo, ma la giustificazione del trasferimento. Anche somme elevate possono essere perfettamente lecite se:

provengono da redditi già tassati

hanno una causale chiara e coerente

rientrano in una logica di donazione o sostegno familiare.

I bonifici tra parenti sono legali e comuni, ma devono essere gestiti con attenzione. Una causale ben scritta e coerente è il miglior strumento per prevenire controlli fiscali e contestazioni. Il Fisco non può presumere automaticamente l’esistenza di redditi nascosti, ma in caso di verifiche sarà sempre il contribuente a dover dimostrare la natura lecita delle somme ricevute.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.

