Il tanto atteso bonus rottamazione elettrodomestici 2025 è finalmente pronto a partire. Dopo mesi di attesa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato i due decreti direttoriali che definiscono le regole operative, i criteri di accesso e le modalità per ottenere lo sconto anche sugli acquisti online. Il contributo, finanziato dalla Legge di Bilancio 2025, consentirà di ottenere fino a 200 euro di riduzione immediata sul prezzo di acquisto di un nuovo elettrodomestico, a patto di rottamare un vecchio apparecchio della stessa categoria.

Come funziona il bonus rottamazione elettrodomestici

Il meccanismo è semplice: al momento dell’acquisto si riceve uno sconto in fattura pari al 30% del prezzo del nuovo elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro, che sale a 200 euro per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Lo sconto sarà applicato direttamente dal negoziante, previa presentazione di un voucher rilasciato attraverso la piattaforma PagoPA. L’obiettivo è favorire il ricambio dei vecchi apparecchi energivori, incentivando l’acquisto di modelli ad alta efficienza energetica e costruiti all’interno dell’Unione Europea.

Ogni nucleo familiare potrà beneficiare di un solo bonus, e non sarà possibile cumularlo con altre agevolazioni fiscali, come il bonus mobili ed elettrodomestici. In altre parole, per lo stesso acquisto non si potrà applicare sia lo sconto immediato in negozio sia la detrazione IRPEF del 50%.

Quando sarà possibile fare domanda

La piattaforma telematica, gestita da PagoPA in collaborazione con Invitalia, sarà online entro fine novembre. Secondo le stime, le domande potranno essere inviate dalla seconda metà del mese, con tempistiche molto ristrette vista la limitata disponibilità dei fondi. Le risorse stanziate consentiranno infatti di finanziare circa 480.000 voucher da 100 euro. Se una parte consistente dei beneficiari otterrà lo sconto da 200 euro, il numero di richieste ammissibili diminuirà sensibilmente.

Per questo motivo, si consiglia di presentare la domanda il primo giorno utile, evitando di restare esclusi a causa dell’esaurimento dei fondi. Una volta inviata la richiesta e ottenuto il codice voucher, sarà necessario presentarlo al negozio (fisico o online) per usufruire dello sconto immediato.

Anche per gli acquisti online

Una delle novità principali è che il bonus sarà valido anche per gli acquisti effettuati su Internet. Tuttavia, solo i rivenditori accreditati potranno applicarlo. I negozi dovranno registrarsi sul portale PagoPA, firmare l’accordo e indicare almeno un punto vendita fisico di riferimento, che comparirà nell’elenco pubblico consultabile su bonuselettrodomestici.it.

Durante l’acquisto online, il cliente dovrà inserire il codice voucher prima del pagamento, seguendo le istruzioni del sito. Lo sconto verrà applicato direttamente al momento della transazione, mentre il venditore recupererà la somma anticipata dopo la conferma della validità del bonus.

Quali elettrodomestici rientrano nel bonus

Il decreto attuativo ha definito con precisione le categorie di elettrodomestici che danno diritto all’incentivo. Si tratta di sette tipologie di grandi apparecchi, tutti con elevati standard energetici:

Lavatrici e lavasciuga di classe energetica A o superiore

di classe energetica Forni di classe almeno A

di classe Cappe da cucina di classe minimo B

di classe Lavastoviglie con classe non inferiore alla C

con classe Asciugabiancheria di classe C o superiore

di classe Frigoriferi e congelatori di classe minimo D

di classe Piani cottura conformi al Regolamento UE 2019/2016

Sono esclusi tutti i piccoli elettrodomestici come frullatori, tostapane, phon e robot da cucina.

Differenze con il bonus mobili ed elettrodomestici

Il bonus rottamazione si distingue dal bonus mobili, che prevede una detrazione fiscale del 50% fino a 5.000 euro di spesa per chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia. Quest’ultimo, però, non garantisce uno sconto immediato, ma un recupero graduale in dieci anni tramite dichiarazione dei redditi.

Il nuovo incentivo, invece, offre un vantaggio immediato, ma è una tantum e non cumulabile con altre agevolazioni sulla stessa spesa. Chi non ha in corso lavori di ristrutturazione, quindi, potrà accedere solo al bonus rottamazione, ottenendo lo sconto diretto in cassa.

Chi non può ottenerlo

Il contributo è valido solo se si sostituisce un apparecchio esistente con uno nuovo più efficiente. Se si acquista per la prima volta un elettrodomestico (ad esempio un’asciugatrice o una lavastoviglie mai posseduta prima), il bonus non spetta. Lo stesso vale per chi arreda una nuova abitazione senza effettuare una sostituzione.

Come ottenere il massimo vantaggio

Per sfruttare al meglio le agevolazioni, è consigliabile:

presentare la domanda non appena sarà attiva la piattaforma PagoPA;

scegliere un rivenditore accreditato per evitare problemi di validazione;

optare per modelli ad alta classe energetica per massimizzare il risparmio nel tempo;

valutare, se si è in fase di ristrutturazione, quale tra bonus mobili o bonus rottamazione risulti più conveniente.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

