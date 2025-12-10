Sconto libri scolastici - BorsaInside.com

Nel dibattito sulla prossima Legge di Bilancio 2026 emerge una novità che potrebbe alleggerire il portafoglio di milioni di genitori: la possibilità di dedurre dal reddito le spese sostenute per i libri scolastici dei figli. L’idea arriva da un emendamento presentato dalla maggioranza e, per questo, le probabilità che venga inserita nella manovra sono considerate elevate.

Il progetto prevede uno stanziamento strutturale di 200 milioni di euro l’anno a partire dal 2026, con l’obiettivo di inserire i libri scolastici tra gli oneri deducibili previsti dall’articolo 10 del TUIR. In pratica, le famiglie potrebbero sottrarre dal proprio reddito parte delle spese destinate all’acquisto dei testi scolastici, ottenendo così un beneficio fiscale concreto.

Quali vantaggi reali ci sarebbero per i nuclei familiari?

La questione non è nuova: già in passato si era parlato di rendere detraibile la spesa per i libri, ma la proposta non aveva raggiunto l’approvazione finale. Oggi, però, prende forma in una soluzione diversa ma con lo stesso obiettivo di fondo: offrire un aiuto economico a chi affronta annualmente costi significativi per l’istruzione dei figli, in particolare durante gli anni dell’obbligo scolastico.

In Italia, l’obbligo di istruzione copre dieci anni e arriva fino ai 16 anni di età, corrispondenti al terzo anno delle scuole superiori. Se i testi per la scuola primaria sono forniti gratuitamente dai Comuni attraverso la cedola libraria, per medie e superiori il carico economico ricade interamente sulle famiglie. Un costo che pesa ogni anno e che diventa ancora più incisivo quando ci sono più figli in età scolare.

Attualmente esistono contributi locali per le famiglie meno abbienti, ma sono misure frammentate a livello regionale o comunale e non coprono in modo uniforme tutto il territorio.

Quali agevolazioni scolastiche esistono oggi e cosa cambierebbe?

Al momento, la normativa consente di detrarre spese come mensa, scuolabus, gite, attività extrascolastiche e tasse di frequenza. Tuttavia, i libri di testo per le scuole secondarie non rientrano tra le spese detraibili, nonostante si tratti di istruzione obbligatoria, che secondo i principi costituzionali dovrebbe essere accessibile gratuitamente.

Se l’emendamento venisse approvato, dall’anno scolastico 2026 le famiglie potrebbero beneficiare di una deduzione fiscale dedicata ai libri scolastici. Resterebbe comunque da definire nel testo finale della manovra chi potrà usufruirne, quali limiti di reddito saranno previsti e quale importo massimo sarà deducibile.

L’introduzione della deduzione permetterebbe di alleggerire uno dei costi più pesanti del percorso scolastico, offrendo un supporto fiscale stabile e potenzialmente esteso a tutte le famiglie con figli in età dell’obbligo.

