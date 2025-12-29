Aumenti Gasolio e Sigarette - BorsaInside.com

Con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2026, arrivano conferme importanti su due voci di spesa quotidiana che incidono direttamente sul portafoglio degli italiani: tabacchi e carburanti. Accanto a misure come il taglio del cuneo fiscale e la nuova rottamazione, il Governo ha infatti confermato gli aumenti già previsti nella prima versione della Manovra, senza alcuna revisione al ribasso.

Dal 1° gennaio 2026 fumare costerà di più e fare rifornimento diventerà più oneroso per chi guida un’auto diesel. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quale sarà l’impatto economico reale.

Aumento delle sigarette dal 2026: rincari graduali ma costanti

L’inasprimento delle accise sui prodotti del tabacco era atteso da tempo. Inizialmente si era parlato di un aumento secco di 1 euro a pacchetto, ipotesi poi ridimensionata. La Manovra interviene invece sulle accise, che cresceranno in modo progressivo nei prossimi anni.

Nel dettaglio, l’imposta sulle sigarette passerà dagli attuali 29,50 euro ogni 1.000 sigarette a:

32 euro dal 2026

35,50 euro dal 2027

38,50 euro dal 2028

Questa revisione si traduce in un aumento medio al dettaglio di:

circa 15 centesimi a pacchetto nel 2026

circa 25 centesimi nel 2027 rispetto ai prezzi 2025

rispetto ai prezzi 2025 circa 40 centesimi nel 2028 rispetto ai prezzi 2025

Per chi fuma un pacchetto al giorno, la spesa extra diventa significativa:

4,5 euro in più al mese , pari a 54,75 euro l’anno nel 2026

, pari a 7,5 euro in più al mese , pari a 91,25 euro l’anno nel 2027

, pari a 12 euro in più al mese, pari a 146 euro l’anno nel 2028

Un incremento che, seppur graduale, pesa sempre di più nel medio periodo sul bilancio personale.

Leggi anche: 📊5 migliori piattaforme di Trading in Italia per investire online

Gasolio più caro, benzina più leggera: cosa cambia alla pompa

Novità rilevanti anche sul fronte carburanti. La Legge di Bilancio 2026 introduce l’allineamento delle accise su benzina e gasolio, fissandole entrambe a 672,90 euro per mille litri.

L’effetto immediato è duplice:

+4,05 centesimi al litro sul gasolio

-4,05 centesimi al litro sulla benzina

In termini pratici, su un pieno medio da 50 litri:

chi guida un’auto diesel spenderà 2,025 euro in più

spenderà chi guida un’auto a benzina risparmierà 2,025 euro

Considerando un rifornimento a settimana, l’impatto annuale è chiaro:

+105,30 euro l’anno per chi utilizza il gasolio

-105,30 euro l’anno per chi utilizza la benzina

Perché lo Stato incasserà di più nonostante lo sconto sulla benzina

Il riequilibrio delle accise segna la fine di un lungo periodo in cui il gasolio beneficiava di una tassazione più favorevole. Dal 2026 le aliquote diventano identiche, ma il risultato per le casse pubbliche resta positivo.

Il motivo sta nei numeri del parco auto e dei consumi:

42 percento delle auto in Italia è a benzina

40,9 percento è a gasolio

Nonostante una presenza leggermente inferiore, le vetture diesel vengono utilizzate più intensamente e per percorrenze maggiori. I dati sui consumi lo confermano: nel 2024 sono stati consumati 11,6 miliardi di litri di benzina contro 28,3 miliardi di litri di gasolio.

Questo squilibrio fa sì che l’aumento sul diesel compensi ampiamente la riduzione sulla benzina, garantendo allo Stato un gettito netto più elevato già dal primo anno di applicazione.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com