Trading online: eToro chiede politica zero commissioni a tutte le piattaforme

eToro lancia la sfida: tutti i broker adottino la politica delle zero commissioni per tutti i clienti non solo per i premium

Il CEO di eToro Yoni Assia ha colto la palla al balzo con l'arrivo di Revolut in Italia per rivolgere un appello a tutti i broker operanti nel Forex & CFD Trading. Il manager ha chiesto un impegno concreto a tutti gli operatori affinchè attivino anche loro la politica delle zero commissioni nel trading online per tutti gli utenti e non solo per quelli premium.

Ad oggi eToro è il solo broker ad aver attuato le commissioni zero sul trading con una iniziativa lanciata nel 2019 che ha ovviamente riscosso molto successo tra gli investitori (per conoscere i dettaglio dello zero commissioni eToro si può leggere questo approfondimento).

Secondo Assia, la decisione della società inglese Revolut di sbarcare sul mercato italiano con la politica delle "zero commissioni" è positiva ma lo sarebbe ancora di più se tale vantaggio fosse riconosciuto non solo agli utenti premium ma a tutti gli investitori. Per il CEO di eToro, infatti, l'obiettivo ultimo deve essere quello di dare "trasparenza e semplicità per tutti". Per questo motivo, quindi, benvengano le zero commissioni per i clienti premium lanciate da Revolut ma sarebbe auspicabile che presto la società passi alla politica delle zero commissioni per tutti, come ha già fatto eToro.

Da qui l'appello di Assia a tutte le piattaforme di trading e quindi a tutti i Forex Broker, affinchè seguano ance loro la politica delle zero commissioni nel trading online che è stata adottata da eToro. Assia, infatti, ritiene che per incrementare il bacino di utenti e quindi il numero di soggetti che hanno accesso al trading online, sia necessario abbassare i costi e, in tal senso, le commissioni sono oggettivamente un ostacolo all'accesso agevolato al trading. Per il manager alla guida di eToro, un servizio totalmente privo di commissioni per azioni ed ETF, è assolutamente indispensabile per poter davvero rendere gli investimenti democratici puntando ad allargare il mercato a quanti più investitori possibile.

A confermare il successo di eToro sono i numeri del broker. Ad oggi ben 11 milioni di trader operano con la piattaforma eToro. Capillare anche la diffusione geografica visto che eToro è presente in 140 Paesi. Gli asset disponibili sono di sei tipi tra cui crypro, ETF, azioni, indici, materie prime e valute. eToro è il primo broker al mondo a carattere social che consente di dialogare con gli altri utenti. L'obiettivo di eToro, infatti, è quello di creare il terreno ideale per lo sviluppo di una comunità che punti al sua perfezionamento.

eToro ha profondamente innovato il mercato del trading grazie agli strumenti di Copy trading ma anche grazie ai copy-portfolio, strumenti oggi replicati da molte altre piattaforme. I Copy Portfolio originali, però sono quelli di eToro. Tra l'altro il broker ha lanciato recentemente portafogli su società legate alle tecnologie dei droni e canapa.

