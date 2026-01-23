FP Markets è uno dei nomi “caldi” del settore dei broker online. Un brand che si sta affermando con maggiore insistenza anche in Italia, nonostante non si tratti certamente di una novità: il broker australiano opera infatti in buona parte del mondo da 15 anni, con una gamma di servizi di invidiabile qualità.

In questa nostra recensione su FP Markets cercheremo di saperne di più sulle caratteristiche di questo interessante operatore, condividendo vantaggi e opinioni sul suo utilizzo.

Non ti rimane dunque che ritagliarti qualche minuto di tempo e leggere i prossimi paragrafi: scoprirai quanto possa essere conveniente ricorrere al trading con FP Markets!

Non vuoi perdere tempo nella lettura di tutta la recensione? Nella tabella in basso abbiamo sintetizzato le caratteristiche di FP Markets.

Caratteristica Descrizione Anno di fondazione 2005 Regolamentazione Regolato da ASIC (Australia), CySEC (Cipro), FSA (Seychelles), FSCA (Sudafrica), CMA (Kenya) Prodotti offerti Forex, CFD su azioni, indici, materie prime, metalli, ETF, obbligazioni e criptovalute Piattaforme di trading MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader e TradingView Tipi di conto Conti con spread Raw a partire da 0,0 pip; leva finanziaria fino a 500:1 Deposito minimo $100 Esecuzione degli ordini Esecuzione rapida tramite server Equinix Assistenza clienti Supporto multilingue 24/7 Restrizioni di trading Nessuna restrizione; ideale per scalping e utilizzo di Expert Advisors (EA) Sicurezza dei fondi Fondi dei clienti retail segregati Premi e riconoscimenti Premiato come “Best Global Forex Value Broker” per cinque anni consecutivi (2019-2023)

FP Markets truffa o conviene?

Quando si tratta di investimenti è normale che, dinanzi a un nome che non conosci, ci sia un po’ di tentennamento nel “fidarsi”. Si tratta di un atteggiamento che non solo è ben prevedibile, ma è anche evidentemente raccomandabile!

Purtroppo, infatti, il mercato del trading online si è arricchito nel corso degli anni di operatori poco seri e poco trasparenti, che in alcuni casi hanno dato vita a vere e proprie truffe.

Ebbene, non è questo il caso di FP Markets. Questo operatore è infatti da oltre 15 anni uno dei broker più noti in Australia, da dove arriva, ed è sicuramente uno dei punti di riferimento in ambito internazionale. Dunque un broker al quale ti puoi rivolgere con la giusta fiducia, forte di un servizio di qualità, un’assistenza clienti sempre pronta a rispondere alle tue esigenze, tanti conti e piattaforme di trading da usare e un livello di innovazione che rende sempre più sicuro e soddisfacente ogni investimento all’interno del suo sistema.

Basta d’altronde vedere i giudizi ottenuti su Trustpilot FPMarkets per rendersi conto di quanto sia positivo il giudizio fornito dagli utenti.

FP Markets per la seconda volta consecutiva ha fatto tripletta ai Global Forex Awards 2023 aggiudicandosi questi premi:

“Best Value Broker – Global”,

“Best Broker – Europe”

“Best Partners”. Programma – Asia”

Se poi vuoi toccare con mano le sue qualità ancora prima di effettuare un versamento, puoi pur sempre farlo aprendo un conto demo sul suo sito ufficiale!

📈 Apri da qui il tuo conto FP Markets, è gratis ✔

Su cosa posso investire con FP Markets?

Siamo assolutamente convinti che uno dei requisiti fondamentali di un buon broker sia la possibilità di poter investire su la più ampia gamma di asset a disposizione.

Anche in questo ambito FP Markets si dimostra un vero “numero 1”! Il broker australiano ti permetterà infatti di investire in azioni, indici, valute Forex, metalli e molto altro ancora, in linea con la tua strategia: siamo certi che troverai tutto quello che desideri, e anche gli asset più “rari”!

FP Markets è sempre in continuo aggiornamento. A fine novembre, ad esempio, il broker ha ampliato la sua offerta di CFD su materie prime aggiungendo, oltre agli strumenti già presenti, anche alluminio, zinco, rame e nichel. Successivamente sono stati introdotti anche futures su brent, zucchero e cotone.

Molto interessante resta soprattutto la proposta sul Forex. Recentemente, infatti, FP Markets ha ampliato la sua offerta di coppie di valute esotiche. Grazie a queste novità è ora possibile negoziare il peso messicano (MXN), il real brasiliano (BRL) e Rand sudafricano (ZAR) contro il dollaro USA. L’offerta aggiuntiva aumenta il totale numero di coppie di valute disponibili per il trading su FP Markets con più di 70 coppie di valute. Le nuove valute sono disponibili tramite le piattaforme FP Markets MT4 e MT5.

Conti di trading di FP Markets

Contrariamente alla politica operativa intrapresa dalla maggior parte dei broker concorrenti, FP Markets ha scelto di mettere a disposizione della propria clientela diversi conti di trading e, dunque, diverse opportunità per poter soddisfare in modo ancora più dedicato le proprie necessità di investimento.

Ognuno dei conti di trading disponibili su FP Markets si rivolge pertanto in maniera ancora più dedicata alla propria platea di investitori, differenziandosi gli uni dagli altri per le condizioni economiche e per altre specificità che ti consigliamo di approfondire sul sito ufficiale di FP Markets (clicca qui per accedervi).

In ogni caso, non ti preoccupare!

Non solo riuscirai a confrontare le diverse soluzioni del broker in modo davvero semplice e trasparente, grazie anche ad apposite tabelle di raffronto, ma potrai cambiare la forma del tuo conto quando vorrai, prendendo diretti contatti con l’assistenza clienti.

Inoltre, ti ricordiamo anche che tutti i conti di trading FP Markets hanno buona parte delle stesse caratteristiche in comune, come ad esempio la leva massima fino a 500:1 e il più ampio ventaglio di asset negoziabili! Più ne dettaglio ecco quali sono le caratteristiche principali dei due principali conti disponibili su FP Markets (c’è anche una terza opzione che è il conto islamico).

Conto Standard FPMarkets

Saldo minimo iniziale: $100 AUD o equivalente

Spreads: da 1.0 pip

Strumenti: Oltre 70 coppie FX, metalli, indici, commodity

Leva massima: 500:1

Esecuzione: prezzi ECN

Commissioni per lotto: zero

Dimensione minima dell’operazione: 0.01 lotti

EA: Si

Applicazione mobile: Si

VPS: Si

Conto RAW FPMarkets

Saldo minimo iniziale: $100 AUD o equivalente

Spreads: da 0,0 pip

Strumenti: Oltre 70 coppie FX, metalli, indici, commodity

Leva massima: 500:1

Esecuzione: prezzi ECN

Commissioni per lotto: USD $3 per side

Dimensione minima dell’operazione

EA: Si

Applicazione mobile: Si

VPS: Si

Piattaforme di trading con FP Markets

Puoi investire con FPMarkets usando una buona serie di piattaforme di trading, all’interno della quale non farai certamente molta fatica nel trovare quella che fa per te.

Per esempio, ci piace sottolineare come FP Markets abbia scelto di mettere a disposizione della propria utenza le piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5, che ti apriranno le porte a un trading ancora più professionale.

Se tuttavia non ti va di installare dei software sul tuo PC, puoi pur sempre usare la MetaTrader Web trader, che ti consentirà di investire sui mercati finanziari senza installare nessun programma. Tutto ciò di cui avrai bisogno è infatti un browser e una connessione a Internet!

Infine, tra le ultime novità del broker c’è la possibilità di negoziare sulla piattaforma cTrader, nota per essere tecnologicamente avanzata e con diversi tipi di grafici, utili per realizzare una strategia di trading completa sotto tutti gli aspetti!

Depositi e prelievi con FP Markets

FP Markets ti consente di effettuare depositi e prelievi da e verso il suo conto di trading usando i principali strumenti di trasferimento di fondi.

Potrai dunque usare le più note carte di credito e di debito, PayPal e gli altri portafogli elettronici, o ancora i bonifici bancari, per poter depositare l’importo che desideri sul tuo account aperto presso il broker.

Ti ricordiamo che le operazioni vengono effettuate nel rispetto dei migliori standard di sicurezza adottati dai broker online, e che sono realizzate in tempi istantanei, con la sola eccezione dei bonifici bancari. In questo caso dovrai infatti attendere qualche giorno lavorativo per poter veder valorizzato il tuo nuovo saldo sul conto di trading.

Copy Trading FP Markets: si può fare? E come?

È possibile copiare i trader migliori su FP Markets? Oggi tutti i migliori broker offrono gratis lo strumento del Copy Trading e FP Markets non è da meno. Il broker australiano permette di seguire i trader esperti e di replicare le loro operazioni. Grazie a questa caratteristica il copy trading riesce ad eliminare le complessità del trading sul forex e CFD.

Per iniziare a fare Copy Trading con il broker australiano è necessario seguire questi semplici passaggi:

Aprire un conto live ( qui il sito ufficiale Depositare fondi Scegliere i trader di maggiore successo (per effettuare questa operazione può essere molto di aiuto la classifica fornitori in base alla redditività che viene messa a disposizione (e aggiornata realt time) dal broker). Una volta scelto il trader da copiare, è necessario cliccare su Segui Attivare le varie opzioni di Copy Trading (gli strumenti a disposizione sono tantissimi. E’ possbile ad esempio copiare anche più fornitori usando diversi sistemi di trading) Controllare la performance dell’operazione (se non si è soddisfatti o si ha paura che il “vento” stia per cambiare, è possibile sospendere l’operazione in ogni momento).

Come si può dedurre da quanto fin qui detto, il Copy Trading FP Markets è molto semplice da gestire e rappresenta un indubbio valore aggiunto del broker.

Registrazione GRATIS su FP Markets

Se giunto a questo punto della nostra recensione di FP Markets ti sei finalmente deciso a testare i servizi dell’operatore e aprire un conto gratis, non ti rimane che passare all’azione!

La prima cosa che devi fare è accedere al sito internet di FP Markets (qui il link ufficiale) e cliccare su Apri Reale. Quindi, compila il form che ti verrà presentato con i tuoi dati personali, e segui le istruzioni che troverai a video. Ti verranno chieste alcune informazioni sulle tue abitudini di investimento e, soprattutto, l’invio di una copia della documentazione di identità, in corso di validità.

Al termine di una procedura molto snella, di 2-3 minuti, avrai l’accesso al tuo conto di trading e potrai effettuare investimenti demo o, se preferisci, alimentare il saldo del tuo conto per poter passare all’investimento con denaro reale.

Se poi dovessi aver bisogno di un supporto durante la procedura di registrazione di un conto FP Markets, o in qualsiasi momento successivo, potrai semplicemente richiedere l’aiuto dell’assistenza clienti del broker cliccando sul pulsante Live Support, che trovi nella parte destra di ogni pagina.

Potrai in questo modo entrare in contatto con il customer care del broker, sempre pronto a soddisfare ogni tua richiesta. Buon trading!

📈 Scopri di più sul sito ufficiale di FP Markets ✔

