BDSwiss è miglior broker fornitore di formazione e ricerca Forex per il 2021

Importante riconoscimento per il broker BDSwiss nel corso del World Finance Awards 2021

Il World Finance Awards 2021 continua a riservare prestigiosi riconoscimenti per il broker BDSwiss (leggi qui la nostra recensione completa). Dopo essersi aggiudicato il premio di miglior piattaforma trading europea per il 2021, BDSwiss è stato anche premiato come miglior fornitore di formazione e ricerca FX per il 2021. Insomma per il broker BDSwiss il riconoscimento ottenuto nel corso del World Finance Awards 2021 è doppio e, grazie a questo nuovo premio, la lista dei troferi si allunga ancora di più.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Il riconoscimento di BDSwiss come miglior fornitore di formazione e ricerca FX per il 2021 premia il costante impegno del broker per lo sviluppo di strumenti tecnologici finalizzati a rispondere alle esigenze di diverse tipologie di traders. Nelle motivazioni del World Finance Awards 2021 si fa anche riferimento alla copertura

accurata e in tempo reale che BDSwiss è in grado di garantire ogni giorno sugli sviluppi di mercato, con commenti, editoriali, outlook trimestrali, briefing video e report speciali.

E proprio grazie a tutti questi strumenti che il broker BDSwiss si è ritagliato una consistente fetta di mercato nel panorama del trading online. Tra l'altro se sempre più traders scelgono BDSwiss per investire sui mercati di tutto il mondo attraverso i Contratti per Differenza è anche grazie alla possibilità di usare strumenti prelimiari come ad esempio il conto demo gratuito, per imparare ad operare sui mercati senza correre il rischio di perdere soldi reali. Anche tu puoi provare ad investire con il broker NR 1 al mondo per formazione e ricerca FX usando il conto demo gratuito.

A seguito dell'importante riconoscimento, il management di BDSwiss ha sottolineato come il premio riconosca l'impegno del broker teso a fornire ai clienti una ricerca di mercato funzionale e tempestiva con la consapevolezzaa che tale servizio sia parte integrante di un trading di successo.

"Siamo molto orgogliosi che la nostra analisi giornaliera del team di ricerca sia ritenuta affidabile e sia rilanciata dai principali outlet e piattaforme di notizie finanziarie come Reuters, Bloomberg, Yahoo! Finance e Nasdaq.com" hanno affermato da BDSwiss.

Il management di BDSwiss ha anche ribadito il proprio impegno teso a formare trader di alto livello globale grazie anche alla fornitura di report speciali approfonditi riguardanti trend di mercato, analisi di mercato di qualità elevata e formazione in diretta con webinar, seminari e contatto in diretta con un desk di analisti attivi.

BDSwiss ha quindi ringraziato World Finance Awards 2021 per il premio ricevuto e per le motivazioni.

Per conoscere più da vicino quella che è l'offerta del broker su formazione e ricerca FX, consigliamo di consultare il sito ufficiale BDSwiss (qui il link). Ricordiamo inoltre che è possibile anche imparare ad investire con la piattaforma BDSwiss utilizzando il conto demo gratuito che può essere aperto seguendo il link in basso senza bisogno di lasciare il sito.