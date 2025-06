Target del cross Eur/Usd - BorsaInside.com

Il cambio Euro Dollaro si muove in area 1,16 proseguendo con il trend di rafforzamento che è oramai in atto da alcuni mesi e confermando il momento di debolezza che oramai sembra quasi caratterizzare in modo strutturale la divisa americana. Del resto come si fa a pensarla in modo diverso se neppure la guerra tra Iran e Israele è stata sufficiente per consentire al biglietto verde di invertire la rotta e recuperare almeno una parte delle posizioni perse sull’Euro?

Di solito, infatti, nelle fasi di frattura geopolitica, il dollaro tende a rafforzarsi in virtù del suo ruolo naturale di valuta rifugio. Un evento come lo scoppio delle ostilità tra Israele e Iran con conseguente rischio di ulteriore destabilizzazione geopolitica a livello globale, in altra epoca, avrebbe potuto portare ad un rilancio di USD e quindi a una flessione del cross Euro Dollaro. Ma non è questa l’epoca in questione visto che l’attenzione continua ad essere rivolta ad un solo catalyst in grado di condizionare tutto il resto: la questione dazi.

Perchè il valore del Dollaro è costantemente in calo?

Da mesi i flussi in uscita dal Dollaro restano costantemente alti. Le paure connesse alla guerra commerciale sono il primo motivo alla base di questa tendenza ma non sono la sola ragione. Anche la crescente sfiducia sulla capacità di Trump di tenere a bada il mostruoso debito americano nonchè l’andamento molto freddo dell’economia Usa sono variabili che stanno pesando su questa tendenza. In particolare in merito alla questione debito non andrebbe trascurato il recente downgrade che gli Stati Uniti hanno subito. La sforbiciata sulla valutazione sovrana è suonata come una presa d’atto che paura su un debito Usa fuori controllo è oramai molto diffusa.

Del resto i dato macro sono spietati con gli Stati Uniti e con il dollaro. L’inflazione relativa al mese di maggio ha messo in evidenza una crescita più bassa delle attese con una variazione mensile di appena lo 0,1 per cento sia sul dato generale che su quello core.

E come sempre nel momento in cui c’è l’inflazione in gioco, ecco che il pensiero dei trader va subito a quelle che potrebbero essere le prossime mosse della Federal Reserve.

Proprio attorno al futuro posizionamento del Fomc si gioca la direzione del cambio Euro Dollaro. E’ quindi a questo driver che gli investitori guardano per definire le loro strategie su Eur/Usd. Lo strumento operativo scelto sono i CFD che danno la possibilità di operare sia al rialzo che al ribasso. Meglio se con broker ECN che garantiscono spread bassi verso lo zero come è il caso di FP Markets.

📈 Registrati su FP Markets per avere la demo gratuita di prova

Sarà la FED a spingere il cambio Euro Dollaro verso 1,2?

Osservando il grafico sul cambio Euro Dollaro si possono fare interessati considerazioni sull’evoluzione stessa del cross. A fine 2024 il cross scambiava a 1,03. I trader che erano attivi già allora ben ricorderanno toni e argomenti della cronaca finanziaria di allora. L’ipotese prevalente su cui si concentrava la speculazione era che il cross potesse arrivare fino alla parità quindi 1 a 1. Ebbene nel giro di un semestre di ipotesi sulla parità del cambio Euro Dollaro non c’è più traccia. La coppia è volata a 1,15 ma soprattutto, lato tecnico, la base superiore del trading range a quota 1,12 che reggeva dal lontano 2022 è saltata in aria.

Graficamente quindi, la situazione è di una chiarezza disarmante. Il prossimo obiettivo naturale non può che essere quota 1,12. Per molti analisti è proprio a questo target che il cross Eur/Usd sta guardando. Ovviamente ci sono delle differenze di vedute: alcuni pensano che, con il contesto attuale, Euro Dollaro ci arriverà quasi in modo automatico, mentre per altri sarà necessaria la spinta finale della FED.

E cosa dovrebbe fare la banca centrale Usa di così dirompente per spingere il cross Euro Dollaro su livelli che mancano dal 2021? Ovviamente attuare quella politica accomodante che è stata chiesta a più riprese da Trump.

L’ipotesi prevalente del mercato è che la FED tagli i tassi massimo due volte entro fine anno. Questa view ha spinto Euro Dollaro a 1,15. Un Fomc che dovesse andare incontro a Trump assumendo un approccio da colomba, potrebbe dare ancora più spinta al cross Eur/Usd e portarlo verso 1,12.

E’ su questa prospettiva che la speculazione fa i suoi ragionamenti. Broker specializzati sul forex come FP Markets permettono di farlo alle condizioni più competitive.

FP Markets per fare trading su Euro Dollaro in attesa della FED

FP Markets (qui la recensione) è uno dei broker maggiormente specializzati nel forex. Piattaforma ECN consente di fare trading con i CFD sul cross Eur/Usd a partire da spread di 0,0 pip. Proprio questo valore aggiunto rispetto alla concorrenza, unito alla rapidità nell’esecuzione degli ordini, fa di FP Markets uno dei broker più apprezzati da chi opera sul forex.

Per testare il broker è possibile usare il conto demo gratuito da 100.000 euro attivabile dal link in basso.

📈Pochi minuti per aprire un conto demo gratuito con FP Markets

Creando un account anche demo su FP Markets è possibile scegliere tra varie piattaforme operative tra cui le note MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Molto ricca anche la sezione degli strumenti aggiuntivi disponibili a partire dall’integrazione con TradingView.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.