Cambio Euro Dollaro previsioni 2023: parità o trend rialzista? Come investire su EUR/USD

Come si muoverà il cambio Euro Dollaro nel corso del 2023? L’anno avviato oramai alla conclusione è stato caratterizzato da movimenti di differente natura sul cross più importante del mercato forex. Come si può vedere dal grafico in basso, è possibile individuare due distinte tendenze: la prima è culminata nel raggiungimento della parità tra le due valute (quindi Euro ai minimi storici sul biglietto verde) mentre la seconda è tutt’ora in corso e vede la Moneta Unica provare a recuperare terreno sulla divisa americana.

E nel 2023 cosa potrebbe accadere? La tendenza al rialzo da mesi in atto su EUR/USD è destinata a proseguire oppure ci potrebbe essere una clamorosa retromarcia che riporterebbe il cambio Euro Dollaro sulla parità?

Come certamente avranno intuito i nostri lettori, in questo articolo parleremo di previsioni EUR/USD 2023. Si tratta di un argomento di fondamentale importanza per i trader che operano sul cambio Euro Dollaro in quanto è proprio dalle stime che nasce la strategia trading che verrà poi seguita. Prima di addentrarci nell'argomento, ricordiamo ai nostri lettori che per investire sul cambio Euro Dollaro (e più in generale sul Forex) non serve comprare valuta fisica. Grazie a strumenti di tipo derivato come i CFD è possibile fare trading sul Forex sfruttando le differenze di quotazione tra momento della vendita e momento dell'acquisto.

Cambio Euro Dollaro previsioni 2023: la situazione di partenza

L’argomento “previsioni EUR/USD 2023” potrebbe sembrare del tutto campato in aria se non si ha ben presente quella che è la situazione di partenza. Proprio per questo motivo iniziamo ad affrontare l’argomento partendo dal bilancio dell’anno in chiusura. Nel 2022 il cross EUR/USD ha raggiunto i minimi il 28 settembre scorso quando è sceso fino a quota 0,9535. Conviene fissare ben in mente questo valore poichè non solo si tratta del minimo annuale ma anche del livello più basso degli ultimi 20 anni (ossia da quando è nato l’Euro…insomma nel 2022 il cambio Euro Dollaro ha davvero fatto la storia).

Ma torniamo alla dinamica della curva. Come si può vedere anche dal grafico storico, tra inizio 2022, quando il cross EUR/USD era attestato a 1,135 dollari e il minimo di fine ottobre c’è un abisso di ben 1800 punti base.

Come anticipato già nella premessa, il cambio EUR/USD non ha però chiuso l’anno sulla parità. Grazie ad una brillante performance messa a segno negli ultimi due mesi dell’anno, il cross ha recuperato tantissimo. Nello specifico, il 15 dicembre scorso Euro Dollaro era attestato a 1,0737, in rialzo di 1200 pip dal minimo annuale. Nel solo mese di novembre il cambio ha guadagnato il 10 per cento mettendo a segno la migliore performance mensile dal lontano luglio 2020.

Insomma il cross EUR/USD soprattutto nella seconda parte dell'anno, ha registrato una spiccata volatilità. Non c'è quindi da stupirsi se la coppia sia finita nel mirino di tantissimi traders. Del resto con un mercato azionario in sofferenza e le criptovalute in caduta libera, il forex è stata la grande sorpresa del 2022.

Cambio Euro Dollaro previsioni 2023: cosa potrebbe succedere?

Alla luce di quanto avvenuto nel 2022, quali sono adesso le prospettive per EUR/USD? Tanto per iniziare è fondamentale tenere conto che il contesto di riferimento attuale è del tutto diverso rispetto a quello di settembre. Fino ad allora, infatti, la forza del dollaro aveva condizionato il cross anche perchè per tutta la primavera/estate la BCE si era mostrata timida ed incapace di una sua strada. Ad aggravare la situazione ci avevano poi pensato la guerra in Ucraina e la crisi energetica.

Da settembre in poi grazie al rallentamento del programma di rialzo dei tassi FED e alla indicazioni incoraggianti arrivate dall’inflazione Usa (non è da escludere che i prezzi al consumo abbiano raggiunto il massimo), l’EUR/USD si è riscoperto forte. Nel 2023 non è da escludere che una rinvigorita BCE possa spingere ancora più in avanti la coppia creando la situazione opposta a quella che si era imposta fino a settembre scorso.

Morale: le aspettative di politica monetaria saranno fondamentali per capire la direzione del cambio Euro Dollaro.

Secondo lo strategist Forex di Unicredit Roberto Mialich, la banca centrale americana è destinata a tagliare i tassi riferimento nel 2024 ad un ritmo più intenso rispetto alla BCE. Questo approcci si potrebbe tradurre in “una riduzione del differenziale tra il tasso dei Fed funds USA e il tasso di depo della BCE, che sia coerente con un aumento del tasso di cambio EUR-USD“.

Secondo l’analista italiano, inoltre, il fatto che il biglietto verde sia molto dipendente dall’aumento dei rendimenti statunitensi potrebbe spingere il Dollaro Usa ad “allentare la presa quando i rendimenti statunitensi scenderanno di nuovo, come già avvenuto in seguito agli ultimi dati sull’inflazione CPI degli Stati Uniti“.

Attenzione però a non dare tutto per scontato poichè le politiche monetarie delle banche centrali continueranno ad essere legate a doppio filo allo stato di salute delle rispettive economie (quindi occhio all’inflazione a al PIL).

Se ci dovesse essere una flessione dell’inflazione più forte delle attese, le aspettative di rialzo dei tassi da parte delle banche centrali subirebbero un taglio. All’opposto, se l’inflazione dovesse essere superiore alle attese, allora ci sarebbe una riduzione delle attese sui tassi. Anche una recessione più forte delle stime potrebbe spingere le banche centrali a ridurre il ritmo di rialzo dei tassi.

Insomma mai come nel 2023, i fattori di condizionamento del cambio Euro Dollaro sono così tanti. Molteplici spunti significa grande dinamismo che può essere sfruttato per investire sia al rialzo (long trading) che al ribasso (short trading).

Cambio Euro Dollaro previsioni 2023: analisi tecnica

Fin qui abbiamo dato spazio all’analisi fondamentale, ma cosa dice l’analisi tecnica sul possibile andamento del cambio Euro Dollaro nel 2023?

I grafici lasciano intendere che il rialzo del cross sembra imminente anche perchè la media mobile a 50 giorni è sempre più vicina alla media mobile a 200 giorni. Potremmo quindi essere in presenza di quello che tecnicamente è noto come golden cross. Ebbene anche su questo punto, i precidenti storicio dicono tutto: quando in passato l’EUR/USD toccò il golden cross, nei 6 mesi successivi all’evento registrò un rialzo di 1150 pip. Anche questa volta succederà qualcosa di simile? Le previsioni, lato analisi tecnica, dicono che potrebbe accadere ma non è detto che accada. Sicuramente quello che avverrà nella prima parte dell’anno, sarà centrale per capire come la coppia può evolvere.

