La possibilità che Stati Uniti e India possano arrivare ad un accordo commerciale mettendo così la parola fine a quel fronte della guerra dei dazi, sta avendo degli impatti anche sull’andamento del cambio Dollaro / Rupia Indiana. Il cross dopo aver seriamente rischiato di portarsi in area 90, ha infatti invertito la rotta. Mentre è in corso la redazione dell’articolo, la coppia è appena sopra quota 88,2 dopo essere arrivata anche nell’area degli 87,7 a metà scorsa settimana proprio quando i trader più speculativi avevano fiutato un possibile taglio dei dazi su livelli più bassi rispetto a quelli imposti mesi fa dall’amministrazione Trump quando, per reagire all’assenza di intesa, la Casa Bianca decise di forzare la mano.

Se anche ci dovesse essere un effettivo disgelo tra le parti, la strada per una “tregua” commerciale non sarebbe comunque breve. Diciamo che nello scenario migliore, ossia in presenza di un miglioramento delle relazioni, passo propedeutico verso un vero accordo, il cross Usd/Inr potrebbe davvero provare a tornare nell’area dei minimi annui a quota 85. In caso contrario, invece, ossia se i segnali di disgelo dovessero essere bloccati sul nascere, allora la coppia riprenderebbe il largo. Cosa implica questa situazione in evoluzione è di facile intuizione e, in fin dei conti, è anche lo scenario più probabile: spiccata volatilità. Altrettanto intuibile il target di trader più adatto ad operare in un contesto simile: quello più speculativo.

Perchè un accordo tra India e Usa sui dazi è possibile?

Se all’inizio gli Stati Uniti non si erano preoccupati più di tanto per il mancato raggiungimento di un’intesa sui dazi anche con l’India, il quadro è successivamente cambiato perchè improvvisamente New Delhi è tornata ad essere un perno importante nella strategia estera di Trump. L’India, infatti, non aderendo alle sanzioni internazionali contro il petrolio russo, ha continuato a comprare greggio da Mosca di fatto riducendo così l’impatto che le sanzioni potevano avere sulla Russia. Dopo il fallimento di ogni tentativo diplomatico di pacificazione in Ucraina, la Casa Bianca avere deciso un cambio di passo: pressare i paesi che acquistato greggio russo affinchè blocchino le importazioni per provare ad ammorbidire la posizione di Putin e riuscire in questo modo, attraverso concessioni più miti, a spianare la strada per una intesa tra Kiev e Mosca.

Ecco spiegato perchè improvvisamente l’India è tornata nell’agenda dell’amministrazione Usa. Ovviamente per convincere New Delhi a ridurre l’import del greggio russo sarà necessario mettere sul piatto qualcosa che agli indiani stia particolarmente a cuore. E cosa ci potrebbe essere di meglio che un accordo che vada a ridurre in dazi attualmente applicati dagli Stati Uniti sull’import dall’India?

Proprio questa è la scommessa su cui i trader più speculativi su Usd/Inr hanno basato la loro strategia.

Quali sono le conseguenze sul cambio Dollaro / Rupia Indiana

Quando le indiscrezioni su un’intesa India / Usa hanno fatto irruzione sulla scena, il cross Usd/Inr sembrava proprio aver preso la strada verso quota 85. Come è poi andata è noto perchè all’iniziale entusiasmo è poi arrivato un raffreddamento e quindi una ripresa del cambio. Ad ogni modo nel momento in cui la strada per l’intesa sembrava essere più vicina, l’ipotesi in discussione era relativa a un taglio dei dazi nell’ordine del 15 per cento. Neppure tanto ma nonostante questo l’impatto sulla coppia forex è stato immediato. Viene quindi da pensare che molto più ampie sarebbero le conseguenze in caso di un accordo su una riduzione delle tariffe più profonda.

Tutto questo non è ovviamente casuale ma frutto della consapevolezza che in caso di riduzione dei dazi, la banca centrale indiana, essendoci meno tensione sulla rupia, potrebbe agire con più tranquillità sul costo del denaro ora pari al 5,5 per cento. In particolare la RBI potrebbe finalmente tagliare qualcosa andando così a rilanciare la crescita economica. In pratica si attiverebbero tutta serie di azioni e reazioni positive di cui beneficerebbe il cross Usd/Inr finalmente libero dal rischio di ulteriore salita ossia di indebolimento della rupia.

Tirando le somme è chiaro che nel nuovo scenario il cambio Usd/Inr sia dal punto di vista fondamentale che da quello tecnico, possa offrire opportunità tattiche per gli investitori che desiderano diversificare l’esposizione valutaria oltre le principali coppie.

In questo contesto, il broker FP Markets rappresenta un canale operativo efficiente per accedere a questo cross grazie a spread competitivi, esecuzione a bassa latenza e ampia liquidità interbancaria, tutti elementi cruciali per gestire la volatilità tipica delle valute emergenti. Inoltre l’operatività su MetaTrader 4, MT5 e cTrader consente un’analisi tecnica approfondita e la possibilità di implementare algoritmi o strategie automatizzate.

La regolamentazione CySEC, per finire, garantisce inoltre standard di trasparenza e protezione dei fondi, aspetti determinanti su cross più particolari dove il rischio operativo è più elevato.

