Lo yen giapponese continua a perdere terreno sul mercato dei cambi, scivolando ai livelli più bassi dall’estate 2024 e riaccendendo le tensioni tra operatori finanziari e autorità politiche. Nelle ultime sedute il cambio Usd/Jpy si è spinto stabilmente in area 159, oltre i valori di inizio 2025, alimentando le aspettative di un possibile test della soglia chiave dei 160 yen per dollaro, considerata da molti trader una vera e propria linea rossa per un intervento ufficiale.

Il deprezzamento della valuta nipponica non è passato inosservato a Tokyo. Il governo ha ribadito più volte di monitorare con attenzione l’andamento dello yen, pronto ad agire nel caso in cui movimenti speculativi dovessero provocare uno scollamento eccessivo tra prezzo di mercato e fondamentali economici.

Timori politici e vendite sullo yen

A innescare una nuova ondata di vendite è stata l’indiscrezione, diffusa dai media giapponesi, secondo cui il primo ministro Sanae Takaichi starebbe valutando lo scioglimento anticipato della Camera bassa già a fine gennaio, con l’obiettivo di andare a elezioni prima del previsto. Una mossa calcolata, basata su sondaggi che mostrano un consenso in crescita grazie a politiche fiscali espansive e a interventi mirati contro il caro-vita.

Dal punto di vista dei mercati, lo scenario elettorale viene letto come un possibile rafforzamento della maggioranza di governo e, di conseguenza, come un via libera a ulteriori stimoli fiscali e a un atteggiamento più accomodante sul fronte macroeconomico. Questa prospettiva ha contribuito ad aumentare la pressione ribassista sullo yen, già penalizzato dal divario tra i tassi giapponesi e quelli statunitensi.

Quota 160 nel mirino: cresce il rischio di intervento valutario

Il ritorno dello yen verso livelli critici ha riportato d’attualità il tema dell’intervento diretto sul mercato dei cambi. In passato, le autorità giapponesi sono già intervenute più volte per frenare movimenti giudicati eccessivi, con operazioni mirate a contenere la volatilità e a scoraggiare le scommesse speculative unidirezionali.

Secondo diversi analisti, il differenziale di rendimento tra Stati Uniti e Giappone continuerà a favorire il dollaro nel medio periodo, mantenendo lo yen sotto pressione anche nel 2026. Tuttavia, il superamento netto di 160 Usd/Jpy potrebbe rappresentare il punto di non ritorno, costringendo il Ministero delle Finanze a scendere nuovamente in campo per stabilizzare la valuta.

Le autorità hanno già avviato contatti diplomatici con Washington, condividendo le preoccupazioni per l’indebolimento dello yen e lasciando intendere che eventuali azioni future sarebbero motivate dalla necessità di preservare l’equilibrio dei mercati, non da obiettivi competitivi.

Inflazione e Bank of Japan: il nodo dei tassi

La debolezza dello yen non è solo un problema di mercato valutario, ma ha implicazioni dirette sull’inflazione, soprattutto attraverso l’aumento dei costi delle importazioni. La Bank of Japan si trova così a gestire un equilibrio delicato: da un lato sostenere la crescita, dall’altro evitare che l’inflazione importata sfugga di mano.

Dopo l’ultimo rialzo dei tassi deciso a dicembre, che ha portato il costo del denaro ai massimi da trent’anni, il consenso degli operatori indica una pausa almeno fino all’estate. Tuttavia, se la svalutazione dello yen dovesse intensificarsi, la pressione sulla banca centrale potrebbe aumentare rapidamente, anticipando una nuova stretta monetaria già nei prossimi mesi.

Una parte del mondo economico ritiene infatti che un ulteriore aumento dei tassi sia uno strumento indispensabile per rafforzare la valuta e contenere le spinte inflazionistiche. In questo contesto, le prossime riunioni della Bank of Japan saranno osservate con estrema attenzione, perché qualsiasi segnale di cambiamento nella strategia potrebbe avere effetti immediati sul cambio yen-dollaro e sull’intero sistema finanziario giapponese.

