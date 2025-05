La corsa alle stablecoin è appena iniziata, ma le previsioni delle grandi banche come Citi e Standard Chartered delineano un futuro in cui saranno uno dei pilastri della finanza globale.

Stablecoin nell’economia tradizionale

Secondo quanto riportato in un recente report di Citibank intitolato Future Finance, le stablecoin stanno per compiere un salto di qualità decisivo, uscendo dalla nicchia del trading crypto per entrare nell’intera finanza tradizionale. Nei prossimi 5 anni, queste criptovalute ancorate al valore di una specifica valuta fiat, come il dollaro o l’euro, potrebbero sostituire fino al 5% della massa monetaria detenuta negli Stati Uniti, sia a livello nazionale che internazionale.

Il vantaggio principale delle stablecoin risiede nella loro capacità di facilitare pagamenti transfrontalieri con commissioni ridotte, maggiore operatività e più trasparenza, offrendo una soluzione rapida ed efficiente rispetto ai sistemi bancari tradizionali.

Un esempio è il Circle Payments Network, che collega istituzioni finanziarie per abilitare trasferimenti globali alimentati da stablecoin come $USDC e €EURC. Il sistema è stato progettato per essere “compliance-first”, ponendo la sicurezza e la trasparenza al centro dell’operatività.

Un mercato da 2 trilioni di dollari entro il 2028

Le prospettive di crescita sono impressionanti. Secondo gli analisti di Standard Chartered, il mercato delle stablecoin potrebbe passare a ben 2 trilioni entro il 2028, grazie a una regolamentazione favorevole negli Stati Uniti. La possibile approvazione della legge GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins), appena rinviata dal Senato per un ulteriore revisione del testo, potrebbe rappresentare la svolta definitiva per la legittimazione del settore.

L’espansione non sarà solo quantitativa, ma anche qualitativa. Le stablecoin diventeranno parte integrante delle strategie di liquidità bancaria, strumenti per fondi di mercato monetario e certificati di deposito, specialmente se riusciranno a diventare “interest-bearing”, ovvero capaci di generare interessi passivi, come è già possibile fare utilizzando la finanza decentralizzata (DeFi).

Le implicazioni per gli USA

La crescita delle stablecoin avrà conseguenze dirette anche sul mercato obbligazionario statunitense. Secondo Standard Chartered, l’adozione regolamentata delle stablecoin genererà una domanda di circa 1.600 miliardi di dollari in titoli del Tesoro USA nei prossimi quattro anni, un volume sufficiente ad assorbire l’intera nuova emissione prevista durante il mandato presidenziale di Donald Trump.

Il modello di Circle, che detiene l’88% delle riserve di USDC in titoli di Stato con scadenza media di 12 giorni, potrebbe diventare il nuovo standard industriale, rafforzando ulteriormente il legame tra stablecoin e il debito sovrano statunitense. Questo consoliderebbe l’egemonia del dollaro, rendendolo ancora più centrale nei mercati digitali globali, anche di fronte alle attuali tensioni dovute ai dazi.

Sfide regolamentari e prospettive di lungo termine

Il Tesoro USA, per voce del Segretario Scott Bessent, ha riconosciuto il ruolo crescente delle stablecoin nella domanda di debito governativo, auspicando una leadership americana in definizione degli standard globali per i mercati crypto. Le proposte legislative come lo STABLE Act e il GENIUS Act mirano a rendere obbligatorio il mantenimento di riserve in asset liquidi di alta qualità, in primis titolo del Tesoro USA a breve scadenza.

Tuttavia, permangono incertezze, in quanto alcuni legislatori democratici hanno ritirato il loro sostegno ai progetti di legge, preoccupati per la mancanza di misure efficaci a tutela degli investitori. Nonostante ciò, Donald Trump ritiene che l’adozione regolamentata delle stablecoin resta un pilastro della strategia americana per rafforzare la propria posizione economica globale

Best Wallet: l’anello mancante tra stablecoin e token utility

In questo scenario in rapida evoluzione, strumenti come Best Wallet si rivelano fondamentali per cogliere le opportunità offerte dall’integrazione tra stablecoin, finanza decentralizzata e investimenti digitali.

Best Wallet si è affermato nel 2025 come uno dei wallet cripto più avanzati, grazie a una combinazione vincente di sicurezza elevata, supporto a oltre 60 blockchain, gestione di più wallet e accesso anticipato a nuove prevendite tramite la funzione “Upcoming Tokens”.

Il cuore dell’ecosistema è rappresentato dal token nativo $BEST, che offre numerosi vantaggi agli utenti:

Commissioni ridotte per le transazioni all’interno del wallet



per le transazioni all’interno del wallet Accesso prioritario a nuove prevendite selezionate



selezionate Governance dell’ecosistema tramite meccanismi di voto



dell’ecosistema tramite meccanismi di voto Staking con rendimento annuo fino al 123%, rendendo il token anche una fonte di rendita passiva.

Attualmente, il token $BEST è disponibile a un costo di 0,025015 dollari, con una prevendita disponibile sul sito web ufficiale che ha già raccolto oltre 12 milioni di dollari, attirando l’interesse anche di analisti crypto come Matteo Afrasinei.

Vai alla prevendita del token $BEST

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.