Il dollaro statunitense ha aperto la settimana in leggero calo, complice un clima di crescente ottimismo sulla possibile conclusione dello shutdown del governo americano. Con il rischio politico in attenuazione, gli investitori hanno iniziato a ridurre l’esposizione verso gli asset rifugio, mettendo pressione sul biglietto verde.

Nelle prime ore della mattinata europea, il Dollar Index ha ceduto circa lo 0,1 percento, scendendo in area 99,37, dopo una settimana già caratterizzata da piccole flessioni.

Shutdown verso un accordo?

La dinamica di mercato è stata influenzata dalle notizie provenienti da Washington: il Senato USA ha approvato il passaggio preliminare di una misura che permetterebbe di finanziare l’amministrazione federale fino a gennaio. Un segnale che ha immediatamente alimentato l’appetito per il rischio, soprattutto considerando che lo shutdown è entrato nel suo quarantesimo giorno, con ripercussioni economiche ormai tangibili.

Secondo i dati del mercato di previsione Polymarket, la probabilità che lo shutdown termini prima del 15 novembre è schizzata al 92 percento, segno di un forte cambio di sentiment.

Sul fronte macroeconomico, però, i rischi non mancano. L’indice del sentiment dei consumatori dell’Università del Michigan è scivolato ai minimi da quasi tre anni e mezzo. Nel frattempo, il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett ha avvertito che un prolungamento dello shutdown potrebbe trascinare l’economia statunitense in contrazione nel quarto trimestre.

Gli analisti di ING sottolineano come l’effetto sul dollaro potrebbe risultare più complesso del previsto:

finché l’economia USA mostra segnali di rallentamento, i progressi politici rischiano di influenzare maggiormente le valute più sensibili al rischio che non il biglietto verde in sé.

Euro in moderato rialzo

L’euro si è mosso al rialzo contro il dollaro, con EUR/USD in area 1,1579. Il cambio ha trovato supporto dalle parole del vicepresidente della BCE, Luis de Guindos, secondo il quale gli attuali livelli dei tassi europei sono “appropriati” se la situazione economica non dovesse cambiare sensibilmente.

In altre parole, la Banca Centrale Europea non sembra intenzionata a procedere con nuovi tagli nel breve termine.

De Guindos ha però ribadito la necessità di mantenere un approccio prudente e cauto, pur rilevando che il grado di incertezza è diminuito negli ultimi mesi, anche grazie al nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea.

Giornata positiva anche per la sterlina, con GBP/USD in rialzo dello 0,1 percento a 1,3178. Il mercato guarda con attenzione ai dati sui salari in arrivo, che potrebbero rafforzare l’idea – già sostenuta da ING – di un possibile taglio dei tassi della Bank of England a dicembre, ipotesi oggi prezzata dal mercato solo al 60 percento.

Yen sotto pressione dopo le dichiarazioni di Takaichi

Sul fronte asiatico, il cambio USD/JPY è salito dello 0,4 percento fino a 153,98, segnalando una nuova fase di debolezza dello yen. A pesare sulla valuta giapponese sono state le dichiarazioni del Primo Ministro Sanae Takaichi, che ha annunciato l’intenzione di introdurre un nuovo obiettivo fiscale pluriennale per consentire una maggiore flessibilità di spesa: un messaggio che gli investitori hanno interpretato come un allentamento dell’impegno verso il consolidamento fiscale.

La coppia USD/CNY è invece scesa leggermente a 7,1173, dopo che i dati macro hanno mostrato una crescita più forte del previsto dell’inflazione al consumo e un rallentamento meno marcato del previsto dell’inflazione alla produzione.

Giornata positiva per le valute oceaniche:

AUD/USD +0,6 percento a 0,6532 ,

+0,6 percento a , NZD/USD +0,3 percento a 0,5642,

trainate dal miglioramento del sentiment globale e dalla risalita dell’appetito per il rischio.

