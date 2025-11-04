Dollaro (USD) - BorsaInside.com

Il mercato valutario apre la settimana all’insegna della cautela. Il dollaro USA consolida i recenti guadagni e resta vicino ai massimi degli ultimi tre mesi, sostenuto dal ridimensionamento delle aspettative di ulteriori tagli ai tassi della Federal Reserve. Al contrario, la sterlina britannica arretra, penalizzata dalle incertezze politiche interne e dai timori fiscali.

Dollaro sostenuto dall’incertezza sulla politica monetaria USA

Nelle prime ore della seduta europea, l’Indice del Dollaro si muove in lieve rialzo (+0,1%), mantenendosi intorno ai livelli più elevati da agosto. I trader continuano a monitorare con attenzione il quadro macroeconomico americano, reso più complesso dal blocco amministrativo federale che sta ritardando la pubblicazione di dati macro rilevanti.

La Fed ha già effettuato un taglio del costo del denaro la settimana scorsa, ma le parole del presidente Jerome Powell hanno lasciato intendere che lo spazio per ulteriori interventi nel 2024 potrebbe essere molto limitato. Alcuni membri della banca centrale, come Mary Daly e Lisa Cook, hanno comunque mantenuto aperta la porta a nuove mosse nella riunione di dicembre, ribadendo che ogni decisione dipenderà dai dati in arrivo.

L’assenza di report economici chiave — tra cui quelli sul mercato del lavoro — potrebbe amplificare la reattività del mercato a ogni singolo dato disponibile, incluso il report ADP atteso nelle prossime ore.

Sterlina in calo: i mercati temono un aumento delle tasse nel Regno Unito

Si indebolisce la sterlina, con il cambio GBP/USD che cede circa lo 0,4%. A pesare sulla valuta britannica sono le dichiarazioni del ministro delle Finanze Rachel Reeves, che ha ribadito l’intenzione di prendere decisioni anche impopolari pur di riportare sotto controllo inflazione e conti pubblici.

Gli investitori temono che il governo possa introdurre aumenti fiscali nel bilancio di novembre, scelta che potrebbe avere ricadute politiche e mettere alla prova la fiducia dell’elettorato. Tuttavia, per i mercati obbligazionari la disciplina fiscale resta essenziale e l’eventuale stretta potrebbe essere interpretata come un segnale di credibilità finanziaria.

Euro in lieve flessione, BCE prudente sui prossimi passi

Il cambio EUR/USD perde lo 0,1% e si avvicina ai minimi degli ultimi tre mesi. I dati macro più recenti confermano la debolezza del settore manifatturiero dell’Eurozona, frenato da consumi stagnanti e domanda internazionale incerta.

La BCE ha mantenuto i tassi al 2% per la terza riunione consecutiva e continua a ribadire che future decisioni dipenderanno dai dati. Per ora, la maggioranza del Consiglio direttivo non sembra orientata verso ulteriori riduzioni dei tassi nel breve periodo, salvo sorprese economiche significative.

Yen in recupero dopo il minimo plurimensile, sotto osservazione anche Australia e Cina

In Asia lo yen giapponese recupera terreno contro il dollaro, risalendo dello 0,5% dopo aver toccato un minimo di oltre otto mesi. Il ministro delle Finanze Satsuki Katayama ha dichiarato che il governo seguirà con attenzione i movimenti del mercato valutario, alimentando speculazioni su possibili interventi.

Intanto:

il dollaro australiano arretra dopo che la Reserve Bank of Australia ha scelto di lasciare invariati i tassi al 3,60%, segnalando un approccio prudente;

arretra dopo che la ha scelto di lasciare invariati i tassi al 3,60%, segnalando un approccio prudente; lo yuan cinese si muove leggermente al rialzo, con i mercati che continuano a valutare le prospettive economiche della Cina e le possibili mosse di sostegno governative.

