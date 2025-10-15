Il dollaro statunitense ha perso terreno nella seduta di mercoledì, interrompendo la fase di rialzo che aveva caratterizzato le ultime settimane. Le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, hanno infatti riacceso le aspettative di prossimi tagli dei tassi d’interesse, spingendo gli investitori a ribilanciare le proprie posizioni. Parallelamente, l’euro ha mostrato segnali di consolidamento, sostenuto dal clima politico europeo.

Alle 10:25 ora italiana, il Dollar Index — che misura la forza del biglietto verde contro un paniere di sei valute principali — segnava un calo dello 0,3%, scendendo a quota 98,545, dopo un guadagno complessivo di oltre il 2% nel mese precedente.

Powell apre la porta ai tagli dei tassi

Nel suo intervento di martedì, Powell ha lasciato intendere che la banca centrale americana potrebbe adottare un approccio più morbido nei prossimi mesi, riconoscendo che il mercato del lavoro mostra segnali di rallentamento e che l’inflazione, seppur ancora da monitorare, si muove in una fascia gestibile.

Le previsioni raccolte da LSEG indicano ora un taglio di 25 punti base nella riunione della Fed del 28-29 ottobre, seguito da un ulteriore allentamento a dicembre e altri tre interventi nel corso del 2026.

Secondo gli analisti di ING, il sentiment di mercato è migliorato anche grazie ai risultati positivi delle banche statunitensi, che hanno alimentato l’ottimismo prima del discorso di Powell: “Il presidente della Fed ha sottolineato un rallentamento delle buste paga e un’inflazione sotto controllo, aprendo alla possibilità di una revisione del quantitative tightening”. Tuttavia, la linea generale di politica monetaria resta sostanzialmente stabile rispetto a settembre.

L’attenzione ora si sposta sul Beige Book della Fed, in uscita mercoledì, che offrirà un quadro dettagliato dell’economia statunitense in assenza di altri dati recenti a causa della temporanea chiusura del governo.

L’euro si rafforza grazie alle mosse politiche francesi

Sul fronte europeo, la coppia EUR/USD è salita dello 0,3% a 1,1637, consolidando il progresso della sessione precedente. A sostenere la moneta unica è stata la proposta del governo francese di rinviare la controversa riforma delle pensioni.

Il primo ministro Sébastien Lecornu, appena riconfermato, ha presentato in Parlamento il bilancio 2026, impegnandosi a sospendere temporaneamente la riforma, una mossa volta a ottenere il sostegno del Partito Socialista, che a sua volta ha dichiarato di non voler appoggiare la mozione di sfiducia imminente.

Questa apertura politica ha ridotto il rischio di instabilità, aumentando le probabilità di approvazione del bilancio e offrendo un segnale di fiducia ai mercati valutari.

Secondo ING, “se Lecornu riuscirà a superare il voto di sfiducia, EUR/USD potrebbe consolidarsi sopra 1,16, trovando un solido punto di supporto tecnico”.

Nel frattempo, GBP/USD ha registrato un aumento dello 0,2% a 1,3350, con la sterlina britannica che ha recuperato parte delle perdite del giorno precedente, dopo che i dati ufficiali avevano segnalato un rallentamento nella crescita dei salari.

Yen in recupero e yuan sostenuto dalla banca centrale cinese

Anche in Asia si sono osservati movimenti significativi. La coppia USD/JPY è scesa dello 0,4% a 151,30, sostenuta da una riduzione delle scommesse su una politica fiscale più espansiva da parte del governo giapponese. La premier Sanae Takaichi deve ora affrontare una possibile sfida interna, dopo la perdita del sostegno da parte dell’alleato Komeito.

Nel frattempo, lo yuan cinese ha guadagnato terreno: USD/CNY è sceso dello 0,2% a 7,1263, dopo che la People’s Bank of China ha fissato un tasso di riferimento più forte del previsto. Tuttavia, le tensioni commerciali tra Washington e Pechino restano elevate, con il ministero del Commercio cinese che ha reagito alle minacce di nuovi dazi del 100% annunciate dal presidente statunitense Donald Trump, promettendo “una risposta ferma e proporzionata”.

I dati sull’inflazione diffusi mercoledì hanno mostrato un calo dei prezzi al consumo più marcato del previsto e un’ulteriore contrazione dei prezzi alla produzione, segno che la Cina continua a convivere con una tendenza deflazionistica. Tuttavia, l’aumento dell’inflazione core ai massimi da 19 mesi suggerisce che alcuni settori stanno mostrando timidi segnali di ripresa.

Infine, il dollaro australiano (AUD/USD) è salito dello 0,5% a 0,6518, beneficiando del calo del biglietto verde e recuperando parte delle perdite accumulate nelle ultime settimane.

