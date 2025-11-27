Dollaro (USD) - BorsaInside.com

Deutsche Bank prevede che il dollaro statunitense attraverserà un nuovo periodo di debolezza nel corso del 2026, anche se con un ritmo più contenuto rispetto al calo registrato nell’ultimo anno. L’indice del dollaro, che confronta il valore della valuta USA con un paniere di monete internazionali, ha infatti perso oltre il 6% negli ultimi dodici mesi, segnalando l’avvio di un trend discendente che potrebbe proseguire.

Secondo gli analisti della banca tedesca, tra cui George Saravelos e Tim Baker, l’impatto iniziale legato al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e alle sue politiche commerciali aggressive si è ormai esaurito. Dazi estesi, timori per l’elevato debito pubblico e dubbi sull’indipendenza della Federal Reserve hanno contribuito a indebolire il dollaro durante tutto il 2025, ma ora entrano in gioco fattori più strutturali e meno legati alla politica.

Deutsche Bank ritiene che le dinamiche della bilancia dei pagamenti, le attuali valutazioni e i diversi cicli monetari tra Stati Uniti e principali economie mondiali siano elementi che potrebbero guidare un progressivo, ma costante, deprezzamento del biglietto verde anche nel 2026. Secondo le loro proiezioni, il dollaro ponderato per il commercio internazionale potrebbe chiudere il prossimo anno con un valore inferiore di circa il 10%.

Un simile scenario rappresenterebbe, secondo gli esperti, la conferma della fine del lungo ciclo rialzista che ha caratterizzato il dollaro nell’ultimo decennio, sostenuto in gran parte da politiche monetarie restrittive, elevati rendimenti e forti flussi di investimento verso gli Stati Uniti.

Un altro elemento che potrebbe influenzare il destino della valuta americana è l’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Deutsche Bank sottolinea come l’IA rappresenti un fattore dai “rischi bidirezionali”: da un lato, una crescita sostenuta della produttività statunitense, alimentata da innovazione e afflussi di capitali, potrebbe rafforzare il dollaro; dall’altro, se i benefici dell’IA si diffondessero rapidamente anche in Europa e Asia, la rivalità tra economie potrebbe aumentare, favorendo un riequilibrio valutario e quindi un indebolimento del dollaro.

Gli analisti evidenziano inoltre uno scenario negativo per la valuta USA, che potrebbe verificarsi se l’attuale ondata di investimenti tecnologici si trasformasse in una bolla, con progetti poco redditizi e possibili effetti destabilizzanti sul mercato del lavoro e sulla crescita economica. In quel caso, il dollaro potrebbe indebolirsi in modo più marcato e disordinato.

Nel breve termine, il dollaro si è leggermente rafforzato durante la festività del Ringraziamento, in un contesto di scambi ridotti, registrando un +0,1% e attestandosi a quota 99,69 sull’indice che lo confronta con le principali valute rivali. Nonostante ciò, la valuta americana rimane orientata verso il peggior calo settimanale degli ultimi quattro mesi.

Tra i fattori che potrebbero influenzare ulteriormente le prospettive del dollaro c’è anche la possibile nomina di Kevin Hassett, consigliere economico della Casa Bianca, alla guida della Federal Reserve. Hassett, favorevole a una politica monetaria più accomodante e a tagli aggressivi dei tassi di interesse, potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di pressione ribassista sulla valuta statunitense.

