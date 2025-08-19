Due monete di diversa valuta con alcune banconote sullo sfondo
Dollaro, euro e sterlina - BorsaInside.com
Il dollaro statunitense ha registrato una lieve flessione nelle prime ore di martedì, con gli investitori che si muovono in un contesto di prudenza dopo gli ultimi sviluppi geopolitici legati alla guerra in Ucraina e in attesa del simposio di Jackson Hole della Federal Reserve.

Alle 08:40 italiane, il Dollar Index, che misura la performance del biglietto verde contro un paniere di sei principali valute, segnava un ribasso dello 0,1% a quota 97,920, dopo aver guadagnato terreno nella sessione notturna.

Un dollaro in equilibrio tra geopolitica e attese sulla Fed

L’attenzione dei mercati resta concentrata sulla situazione in Ucraina dopo il vertice tra la Casa Bianca e il presidente Volodymyr Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito l’impegno americano a sostenere la sicurezza ucraina in qualsiasi accordo futuro con la Russia. Tuttavia, nonostante i segnali incoraggianti, permangono forti incertezze: non è stato raggiunto alcun cessate il fuoco e, nelle ultime ore, l’aeronautica ucraina ha segnalato uno degli attacchi più intensi del mese, con 270 droni e 10 missili lanciati da Mosca.

Il nodo principale resta quello dei territori occupati, che Kiev vuole riconquistare. Gli analisti sottolineano che, sebbene il percorso verso la pace appaia più delineato, i negoziati su questioni territoriali restano la sfida più complessa.

Parallelamente alle tensioni geopolitiche, i mercati si preparano al simposio di Jackson Hole, evento chiave per valutare le prossime mosse della Federal Reserve. Il presidente Jerome Powell interverrà venerdì con un discorso atteso sulle prospettive economiche e monetarie degli Stati Uniti. Intanto, nelle prossime ore, è prevista un’uscita pubblica della governatrice Michelle Bowman, che nella riunione precedente aveva sostenuto un taglio dei tassi.

Secondo i dati di mercato, esiste una probabilità dell’83% che la Fed proceda con un taglio di 25 punti base nella riunione di settembre. Alcuni analisti ritengono che il dollaro potrebbe perdere parte del sostegno nei prossimi giorni, soprattutto con la pubblicazione dei verbali del FOMC e le attese dichiarazioni a Jackson Hole.

L’euro avanza grazie ai colloqui di pace

Sul fronte europeo, l’euro mostra segnali di rafforzamento. La coppia EUR/USD sale dello 0,1% a quota 1,1677, sostenuta dall’ottimismo seguito agli incontri a Washington tra i leader europei e gli Stati Uniti per discutere di un possibile accordo di pace in Ucraina.

Gli analisti intravedono margini per ulteriori rialzi nel breve termine, con la possibilità di un ritorno sopra quota 1,1700 entro la fine della settimana. Tuttavia, non mancano i rischi: qualora l’Europa dovesse assumersi maggiori responsabilità economiche in un eventuale accordo, potrebbero emergere deflussi da euro e sterlina.

Anche la sterlina, infatti, mostra un lieve progresso: il GBP/USD guadagna lo 0,1% a 1,3520, in attesa dei dati sull’inflazione del Regno Unito previsti per mercoledì. Le stime indicano un’accelerazione dell’inflazione generale al 3,7% e di quella dei servizi al 4,8%, numeri che potrebbero influenzare le prossime mosse della Banca d’Inghilterra.

Mercati asiatici e valute in lieve movimento

In Asia, gli scambi si mantengono tranquilli con movimenti limitati. La coppia USD/JPY scivola dello 0,1% a 147,67, mentre l’USD/CNY si indebolisce leggermente a 7,1828. Anche l’AUD/USD perde lo 0,1%, scendendo a 0,6485.

I trader restano prudenti, monitorando da un lato l’evoluzione dei colloqui tra Russia e Ucraina, e dall’altro le possibili indicazioni della Federal Reserve a Jackson Hole, che potrebbero orientare il sentiment dei mercati nelle prossime settimane.

