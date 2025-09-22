Dollaro - BorsaInside.com

Il dollaro USA apre la settimana senza variazioni significative, in un clima di attesa per i numerosi interventi pubblici previsti dai rappresentanti della Federal Reserve. Gli investitori guardano con attenzione a queste dichiarazioni, che potrebbero fornire nuovi indizi sulle prossime mosse di politica monetaria dopo l’ultimo allentamento deciso dalla banca centrale americana.

Secondo gli analisti, la moneta statunitense si mantiene su livelli in linea con il messaggio trasmesso dalla Fed, che nelle ultime settimane ha messo in evidenza le crescenti fragilità del mercato del lavoro come elemento chiave nelle sue decisioni sui tassi di interesse. A conferma di questo scenario, i dati macroeconomici più recenti hanno mostrato un calo delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione, dopo l’aumento registrato la settimana precedente.

Attesa per i dati sull’inflazione e per gli interventi della Fed

La pubblicazione dell’indice core PCE – parametro di inflazione preferito dalla Fed – prevista per venerdì rappresenta l’appuntamento principale dell’agenda economica. Nel frattempo, i mercati rimangono cauti, pronti a rivedere le aspettative su eventuali tagli ai tassi di interesse.

Come sottolineato da Bob Savage, responsabile della strategia macro di BNY Mellon, la settimana sarà caratterizzata da un fitto calendario di oltre 18 interventi da parte dei funzionari della Fed. Tra i più attesi figurano le parole del presidente Jerome Powell, di Beth Hammack (Fed di Cleveland) e Alberto Musalem (Fed di St. Louis), noti per la loro impostazione da “falchi” in materia di politica monetaria.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Il ruolo del nuovo governatore Stephen Miran

Particolare attenzione è rivolta anche a Stephen Miran, nuovo membro del board, che si è distinto per aver votato a favore di un taglio più deciso da 50 punti base.

Miran ha annunciato che esporrà in modo dettagliato le sue posizioni in un discorso atteso oggi, alimentando il dibattito interno al FOMC. Alcuni analisti ipotizzano che il suo dissenso possa essere stato tollerato strategicamente per mostrare unità attorno alla leadership di Powell e al tempo stesso rafforzare l’indipendenza istituzionale della Fed.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire col forex

Andamento delle principali valute

Sul fronte valutario, l’euro resta stabile a quota 1,1748 dollari. La corona svedese registra una lieve flessione dello 0,10% a 9,4140 contro il biglietto verde, in vista della riunione di politica monetaria della Riksbank in programma domani.

Lo yen giapponese cede lo 0,10% a 148,06 per dollaro, riducendo parte dei guadagni della scorsa settimana, quando i toni restrittivi della Banca del Giappone avevano alimentato le attese di un possibile rialzo dei tassi a breve termine.

La sterlina britannica scende ai minimi delle ultime due settimane a 1,3453 dollari, appesantita dall’aumento del debito pubblico del Regno Unito e da una decisione della Bank of England che ha messo in evidenza le difficoltà nel conciliare il sostegno alla crescita con il contenimento dell’inflazione.

Infine, lo yuan cinese segna un leggero rialzo a 7,1136 per dollaro, sostenuto dall’allentamento delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti e dalla scelta di Pechino di mantenere invariati i tassi di prestito di riferimento.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 3.6/5 (612) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 3.6/5 (2453) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 5/5 (2095) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.6/5 (238) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 3.7/5 (1891) ✓ - Regulated CySEC License 247/14 - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Fineco 4.8/5 (363) ✓ - N.1 in Italia - N.1 in Italia Scopri di più Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.