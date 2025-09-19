Dollaro e Yen - BorsaInside.com

Il mercato valutario chiude la settimana con movimenti significativi: il dollaro statunitense ha trovato nuovo slancio grazie ai dati incoraggianti provenienti dal mercato del lavoro, mentre lo yen giapponese ha beneficiato delle decisioni della Banca del Giappone (BoJ), che ha sorpreso con toni più aggressivi del previsto.

Dollaro sostenuto dalle richieste di sussidi di disoccupazione in calo

Il Dollar Index, che misura la forza del biglietto verde contro un paniere di sei valute principali, è salito dello 0,2% attestandosi a quota 97,175, recuperando dai minimi toccati all’inizio della settimana, livelli che non si vedevano da febbraio 2022.

Il movimento è stato favorito dal calo delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione: nella settimana conclusa il 13 settembre, le richieste iniziali sono scese di 33.000 unità a 231.000, contro le 264.000 della settimana precedente, un livello che non si registrava dall’ottobre 2021.

Secondo gli analisti, si tratta di un segnale positivo che sostiene temporaneamente la valuta americana, anche se le prospettive restano incerte dopo il recente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, il primo dell’anno, con altri due possibili interventi entro dicembre.

Gli esperti sottolineano però che il dollaro resta ancora sopravvalutato rispetto ai fondamentali, e i costi di finanziamento più bassi potrebbero limitarne ulteriori apprezzamenti.

Sul fronte politico, cresce l’attenzione verso la Corte Suprema USA, che ha fissato per il 5 novembre le discussioni sulla legalità dei dazi introdotti da Donald Trump. L’ex presidente ha inoltre criticato duramente la Fed per la lentezza nei tagli dei tassi, arrivando persino a chiedere la rimozione della governatrice Lisa Cook, una mossa senza precedenti.

Sterlina ed euro in calo tra deficit e tensioni sociali

La sterlina britannica ha perso terreno, con GBP/USD in calo dello 0,5% a 1,3490, penalizzata dai dati sull’indebitamento pubblico superiore alle stime. La Bank of England, nel frattempo, ha mantenuto invariati i tassi e rallentato la riduzione delle proprie riserve di titoli di Stato.

Anche l’euro è scivolato leggermente, con EUR/USD in flessione dello 0,1% a 1,1773. A pesare sono state le tensioni politiche in Francia, dove le proteste contro l’austerità hanno mobilitato centinaia di migliaia di persone, mettendo in difficoltà il nuovo primo ministro Sebastien Lecornu, chiamato a mediare con sindacati e socialisti per approvare la manovra di bilancio.

Lo yen rafforza la sua posizione dopo la riunione della BoJ

Il cambio USD/JPY è sceso dello 0,1% a 147,88, con lo yen giapponese in risalita. La Banca del Giappone ha lasciato i tassi invariati allo 0,5%, ma due membri del consiglio hanno chiesto un aumento di 25 punti base, segnale di un possibile irrigidimento futuro della politica monetaria.

Inoltre, l’istituto centrale ha annunciato l’avvio della vendita di parte delle ingenti partecipazioni in ETF e fondi immobiliari, scelta interpretata come un passo aggressivo nella riduzione del bilancio dopo anni di politiche ultra-accomodanti.

Le altre valute: yuan stabile, dollaro australiano e neozelandese deboli

Lo yuan cinese (USD/CNY a 7,1122) è rimasto quasi invariato, vicino ai minimi degli ultimi dieci mesi. Pechino ha annunciato nuove misure di stimolo per sostenere i consumi interni dopo i dati deboli di agosto.

Il dollaro australiano ha perso lo 0,1% a 0,6606, arretrando dai massimi di dieci mesi toccati in precedenza, mentre il dollaro neozelandese ha ceduto lo 0,2% a 0,5874, proseguendo la flessione iniziata dopo i deludenti dati sul PIL del secondo trimestre.

