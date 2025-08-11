EUR/USD - BorsaInside.com

La settimana si apre con un dollaro USA pressoché immobile, in un clima di cautela da parte degli investitori che guardano a tre eventi chiave: la pubblicazione del CPI di luglio negli Stati Uniti, il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin e la scadenza del 12 agosto per un possibile accordo commerciale tra Washington e Pechino.

Alle prime ore della mattinata europea, l’Indice del Dollaro si attestava a 98,050 punti, in leggero rialzo dopo le perdite subite nei giorni precedenti.

Attesa per l’inflazione USA e possibili mosse della Fed

Il dollaro è sotto pressione dall’inizio del mese, complice un rapporto sull’occupazione più debole delle attese che ha rafforzato le scommesse su un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nella riunione di settembre. Attualmente, i mercati attribuiscono una probabilità superiore al 90% a questa mossa.

Il dato sull’inflazione di luglio, atteso per martedì, sarà cruciale: le previsioni indicano un CPI core in crescita dello 0,3% su base mensile e del 3% su base annua, un livello che la Fed potrebbe ritenere coerente con una politica monetaria più accomodante. L’impatto dei dazi introdotti dall’amministrazione Trump rimane un fattore di potenziale spinta sui prezzi al consumo.

Accordo commerciale USA-Cina: la scadenza si avvicina

Parallelamente, l’attenzione è rivolta alla trattativa commerciale tra Stati Uniti e Cina, con la deadline del 12 agosto fissata da Trump per evitare dazi a tre cifre sulle importazioni. Secondo il Financial Times, colossi come Nvidia e AMD avrebbero accettato di versare al governo USA il 15% dei ricavi derivanti dalle vendite di chip in Cina, mossa che alimenta le aspettative di una nuova tregua.

Euro sostenuto dalle prospettive di dialogo sull’Ucraina

Sul fronte europeo, l’EUR/USD guadagna lo 0,1% a 1,1651, favorito dall’ottimismo per i colloqui di pace tra Stati Uniti e Russia che potrebbero gettare le basi per un cessate il fuoco in Ucraina. Tuttavia, gli analisti avvertono che l’esito resta incerto e l’impatto diretto sul cambio è limitato.

Sterlina in attesa dei dati sul lavoro

Il GBP/USD rimane stabile a 1,3451, con il mercato in attesa del report mensile sull’occupazione britannica. Un recente sondaggio indica che solo il 57% delle aziende private prevede nuove assunzioni nei prossimi tre mesi, il livello più basso dall’inizio del 2021.

Yuan e dati macro cinesi

Lo USD/CNY scende leggermente a 7,1830 dopo che i dati del weekend hanno confermato una inflazione stagnante e una deflazione alla produzione più marcata del previsto, segnale che gli stimoli di Pechino non stanno ancora dando pieno effetto. La scadenza del 12 agosto per un accordo commerciale con Washington resta un appuntamento decisivo, anche se Trump ha lasciato intendere la possibilità di una proroga.

Altre valute in movimento

Con i mercati giapponesi chiusi per festività, lo USD/JPY arretra dello 0,1% a 147,63, mentre l’AUD/USD perde lo 0,1% a 0,6519 in vista della riunione della Reserve Bank of Australia, che potrebbe procedere a un taglio dei tassi dopo la sorpresa del mantenimento di luglio.

