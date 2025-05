Indebolimento del dollaro - BorsaInside.com

La correzione esistente tra il Dollaro e il mercato azionario Usa diventa evidente proprio nelle fasi di alta volatilità del biglietto verde. Di questo principio si sta avendo dimostrazione proprio nelle ultime settimane dove, in un contesto generale caratterizzato da una spiccata debolezza per la divisa americana, ecco emergere un forte interesse per le azioni che sono caratterizzare da una forte esposizione globale. Proprio di questa questione si sono occupati gli analisti di Jefferies che hanno indicato quelle che sono il loro punto di vista sono le azioni americane da comprare se il dollaro Usa dovesse continuare ad indebolirsi sul mercato del forex.

Prima di vedere quali sono questi nomi, facciamo però il punto sull’andamento del biglietto verde e sugli ultimi segnali arrivati dalla valuta americana. Poi vedremo quali azioni è il caso di mettere in portafoglio secondo Jefferies.

Il PIL Usa ha indebolito ancora di più il dollaro

L’indebolimento del biglietto verde rispetto alle altre valute era palese da tempo. Nelle ultime 24 ore se ne è avuta una dimostrazione ulteriore in scia alla pubblicazione di alcuni dati macro molto pesanti a partire dal PIL americano.

Secondo la lettura preliminare il prodotto interno americano relativo ai primi tre mesi del 2025 ha segnato un calo dello 0,2 per cento. Il dato è stato negativo ma migliore di quelle che erano le stime del consensus. Gli analisti infatti si attendevano una flessione dello 0,3 per cento. Ad ogni modo il market mover conferma che gli Stati Uniti hanno problemi di crescita.

La flessione del PIL è speculare all’incertezza che è emersa al termine della stagione delle trimestrali. Secondo l’ufficio per l’analisi economica del dipartimento al Commercio Usa, infatti, la statistica sugli utili societari del primo trimestre dell’anno non solo è risultata in contrazione ma ha anche deluso le attese della vigilia.

Non c’è quindi da meravigliarsi se in questo contesto il dollaro Usa ha arretrato sia nel cambio con l’Euro che in quello con lo Yen. Gli ultimi market mover, quindi, sembrano proprio aver confermato una tendenza in atto.

Due azioni da comprare con il dollaro debole

Ammettiamo che chi ci sta leggendo non abbia invece alcun interesse verso il forex preferendo nettamente le azioni. Cosa fare in questo caso? Proprio ciò a cui abbiamo fatto cenno in precedenza ossia comprare azioni che possono trarre vantaggio dalla debolezza del biglietto verde. Due esempi sono Nike e Netflix, settori del tutto diversi ma stesso minimo comun denominatore: si tratta di titoli che generano gran parte dei loro ricavi all’estero.

Più nel dettaglio, Nike è quasi sinonimo di internazionalizzazione globale tanto che nel 2025, secondo le proiezioni di Jefferies dovrebbe conseguire oltre il 52 per cento dei suoi ricavi totali dall’estero con il mercato cinese che da solo dovrebbe garantirne il 15 per cento. Non è un mistero che Nike presenti questa forte vocazione mondiale ma soprattutto non è certamente a pochi anno che si è imposta questa situazione. La novità sta nel fatto che con il dollaro debole, il valore dei guadagni di Nike subirebbe un forte incremento. In particolare con l’indebolimento del dollaro ad esempio rispetto al cambio con l’Euro, i competitor europei come Adidas o Puma sarebbero sfavoriti rispetto alla Nike.

Tra l’altro non va neppure scordato che le azioni Nike cono accessibili a prezzi convenienti avendo perso il 23 per cento da inizio anno. Vero è che nell’ultimo mese c’è stato un rialzo dell’11 per cento ma le quotazioni sono lontane da quei 115 dollari di target price fissati proprio da Jefferies. Morale del discorso è che il titolo ha un buon potenziale di upside e l’indebolimento del dollaro lo valorizzerebbe.

Sulla stessa scia ci sono poi le azioni Netflix: anche in questo caso parliamo di un colosso che ottiene dall’estero buona quota dei suoi ricavi. In caso di indebolimento del dollaro, Jefferies è convinta che Netflix possa anche raggiungere la parte alta della guidance sui ricavi 2025 che è compresa tra 43,5 e 44,5 miliardi di dollari. Questo dal punto di vista societario mentre per quello che riguarda l’andamento in borsa, nonostante il forte rialzo già messo a segno nel 2025 (+20 per cento la progressione da inizio anno, + 74 per cento anno su anno) non è da escludere che possa esserci un ulteriore apprezzamento. In questo caso, però, va messo in evidenza che il prezzo obiettivo fissato da Jefferies a quota 1200 dollari è stato già superato dalle attuali quotazioni.

