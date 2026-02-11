Cambio euro-dollaro - BorsaInside.com

Il cambio euro dollaro oggi (EUR/USD) rompe con decisione la soglia tecnica di 1,19 e riaccende le aspettative di un’estensione verso l’area psicologica di 1,20. Il movimento arriva dopo dati macro statunitensi più deboli del previsto, che hanno indebolito il dollaro e alimentato nuovi acquisti sulla moneta unica.

Al momento della scrittura la quotazione EUR/USD oscilla in area 1,1912, mantenendosi sopra la resistenza appena superata. La domanda che ora si pongono trader e investitori è semplice: il breakout è solido oppure siamo vicini a una fase di prese di profitto?

Analisi tecnica EUR/USD: perché 1,19 cambia lo scenario

Il livello di 1,19 non rappresenta soltanto una cifra tonda. Dal punto di vista grafico era una resistenza strategica che nelle ultime settimane aveva respinto più volte i tentativi rialzisti.

La sua violazione conferma un’impostazione tecnica positiva, ma la vera sfida sarà trasformare questa ex resistenza in un nuovo supporto credibile.

Nel breve periodo, i livelli chiave da monitorare sono:

1,1880 , primo supporto dinamico

, primo supporto dinamico 1,1850 , livello tecnico intermedio

, livello tecnico intermedio 1,1820 e 1,18, area di difesa strutturale in caso di correzione

Finché il cambio euro dollaro oggi resterà sopra 1,1880, la pressione rialzista rimarrà dominante.

Zona di ipercomprato: aumenta il rischio di ritracciamento

L’estensione degli ultimi giorni sta però spingendo gli indicatori tecnici verso l’area di ipercomprato, una condizione che spesso anticipa movimenti correttivi anche rapidi.

L’area compresa tra 1,1950 e 1,1980 rappresenta il primo vero ostacolo prima della soglia psicologica di 1,20. Proprio in questa fascia potrebbero scattare:

prese di profitto speculative

rallentamento della spinta rialzista

fase laterale di accumulazione

Un arrivo diretto a 1,20 senza consolidamento intermedio appare poco probabile, a meno di nuovi catalizzatori macro favorevoli all’euro.

Cosa può muovere ora la quotazione EUR/USD

Il calendario macro di oggi è concentrato sugli Stati Uniti, con dati su:

tasso di disoccupazione

partecipazione al mercato del lavoro

salari medi orari

Si tratta di indicatori cruciali per le aspettative sui prossimi passi della politica monetaria americana. Dati deboli potrebbero alimentare ulteriormente la debolezza del dollaro, mentre sorprese positive rischierebbero di innescare un rimbalzo tecnico del biglietto verde.

Dall’Eurozona non sono attesi market mover rilevanti, fattore che rende il cambio particolarmente sensibile alle dinamiche provenienti dagli Stati Uniti.

Scenario operativo: livelli e strategie nel breve termine

Nel brevissimo periodo lo scenario più probabile resta costruttivo, ma con volatilità in aumento.

Scenario principale:

tenuta sopra 1,1880 e tentativo di estensione verso 1,1950

Scenario alternativo:

ritorno sotto 1,1880 con possibile accelerazione verso 1,1850 e 1,1820

Il target psicologico di 1,20 rimane sullo sfondo, ma prima potrebbe rendersi necessaria una fase di consolidamento per scaricare l’eccesso di ipercomprato.

Il cambio euro dollaro oggi si trova in un punto tecnico decisivo: la forza c’è, ma i margini di errore si stanno riducendo. Saranno i dati macro delle prossime ore a stabilire se il breakout sopra 1,19 diventerà l’inizio di una nuova gamba rialzista oppure l’anticamera di una correzione tecnica.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

