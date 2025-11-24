Trend Euro (EUR) e Dollaro (USD) - BorsaInside.com

Il dollaro statunitense apre la settimana con una leggera flessione, dopo il forte rialzo dei giorni scorsi. Il calo è legato al crescente ottimismo dei mercati riguardo a un possibile taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve già a dicembre, alimentato dai recenti commenti di John Williams, presidente della Fed di New York. Le sue dichiarazioni hanno rafforzato l’idea che la banca centrale potrebbe allentare la stretta monetaria prima del previsto, dando nuovo impulso alle speculazioni dei trader.

Alle 09:00 GMT, il Dollar Index ha registrato una flessione dello 0,1%, attestandosi a quota 100.077, dopo un guadagno dell’1% nella settimana precedente. Secondo il CME FedWatch Tool, la possibilità che la Fed proceda con un taglio da 25 punti base a dicembre è schizzata al 69%, rispetto al 44% stimato appena una settimana fa. Tuttavia, i verbali della Fed indicano ancora cautela: alcuni membri ritengono che l’inflazione resti troppo elevata, mantenendo una certa incertezza sulle decisioni di fine anno.

Questa sarà una settimana ridotta per via delle festività negli Stati Uniti, ma ricca di dati macroeconomici chiave, a partire dalle vendite al dettaglio di settembre attese martedì. Occhi puntati anche sul Beige Book della Fed, che potrebbe fornire indicazioni preziose sull’andamento del mercato del lavoro: segnali di rallentamento potrebbero rafforzare ulteriormente le ipotesi di un taglio dei tassi.

Euro sostenuto da spiragli di pace e nonostante dati deboli dalla Germania

La coppia EUR/USD risale dello 0,2% e si attesta a 1,1531, favorita da un clima di maggiore ottimismo internazionale. A sostenere la valuta unica sono soprattutto le notizie provenienti da Ginevra: Stati Uniti e Ucraina hanno lavorato a una nuova proposta di quadro di pace, più equilibrata rispetto alle precedenti, per mettere fine al conflitto con la Russia. Sebbene non siano stati diffusi dettagli, il segnale ha contribuito a un moderato miglioramento del sentiment europeo.

Sul fronte economico, invece, i dati continuano a mostrare debolezza. L’indice Ifo sul clima aziendale in Germania è sceso a 88,1 punti a novembre, rispetto agli 88,4 di ottobre, confermando il momento delicato della prima economia dell’Eurozona. Gli analisti ritengono comunque che il livello di 1.1500 possa rappresentare un solido supporto tecnico per la coppia EUR/USD, soprattutto in presenza di sviluppi geopolitici favorevoli.

Sterlina cauta in attesa del bilancio britannico

La coppia GBP/USD perde terreno e scende a quota 1.3096, con la sterlina appesantita dall’attesa per la presentazione del bilancio del Regno Unito prevista mercoledì. La ministra delle finanze Rachel Reeves dovrà trovare un equilibrio tra stimoli alla crescita economica e credibilità fiscale, obiettivo complesso in una fase di debolezza economica.

Secondo gli analisti, anche in caso di bilancio convincente, il potenziale rialzo della sterlina potrebbe restare limitato, mentre maggiori rischi di ribasso emergono se i mercati inizieranno a prezzare un allentamento della Bank of England nel 2026.

Yen sotto pressione, mentre torna il timore di interventi

In Asia, la coppia USD/JPY sale dello 0,2% e tocca quota 156.71, con lo yen giapponese ancora debole dopo i minimi raggiunti la scorsa settimana. Le aspettative che la Bank of Japan mantenga una politica monetaria ultra-accomodante, o addirittura la allenti ulteriormente sotto la guida della nuova amministrazione di Sanae Takaichi, stanno alimentando la pressione ribassista sulla valuta.

Le autorità giapponesi hanno però intensificato i warning sull’intervento valutario, minacciando un’azione diretta nel caso il deprezzamento diventi eccessivo o disordinato. La bassa liquidità tipica delle settimane festive potrebbe rappresentare una finestra favorevole per eventuali interventi, come già avvenuto in passato in momenti simili.

Altre valute: yuan stabile, dollaro australiano in lieve recupero

La coppia USD/CNY si mantiene stabile a 7.1064, mentre l’AUD/USD registra un lieve rialzo dello 0,1% a 0.6465, sostenuto dal miglioramento dell’appetito per il rischio globale e da una generale debolezza del biglietto verde.

