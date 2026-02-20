Cambio euro-sterlina - BorsaInside.com

L’equilibrio tra euro e sterlina britannica potrebbe cambiare rapidamente nei prossimi mesi. Secondo le ultime analisi di ING, uno dei principali gruppi bancari europei, la valuta unica ha le condizioni per rafforzarsi contro la sterlina nel breve periodo. Il motivo principale è legato alla politica monetaria della Bank of England, che si avvicina a una fase di allentamento dei tassi, mentre il contesto economico e politico interno del Regno Unito continua a generare incertezza.

Gli analisti ritengono che il cambio EUR/GBP possa superare il livello di 0,880, segnalando un potenziale vantaggio per l’euro rispetto alla valuta britannica. Questa prospettiva sta attirando l’attenzione degli investitori, soprattutto in un momento in cui le decisioni delle banche centrali stanno diventando il fattore dominante nei mercati valutari globali.

Tagli dei tassi della Bank of England: il fattore chiave per il cambio EUR/GBP

Uno degli elementi centrali nella previsione di ING riguarda l’imminente intervento della Bank of England sui tassi di interesse. I mercati stanno già incorporando la possibilità di un primo taglio nella riunione di marzo, con una riduzione stimata intorno ai 20 punti base. Tuttavia, secondo ING, questo potrebbe essere solo l’inizio di una fase più ampia di allentamento monetario.

La banca prevede infatti un secondo taglio dei tassi già a giugno, uno scenario che al momento non è pienamente riflesso nelle aspettative degli operatori finanziari, che attribuiscono una probabilità inferiore al 50% a questa eventualità. Se questa previsione dovesse concretizzarsi, la sterlina potrebbe subire ulteriori pressioni, favorendo un rafforzamento dell’euro.

In generale, una riduzione dei tassi tende a rendere una valuta meno attraente per gli investitori internazionali, poiché riduce il rendimento degli asset denominati in quella valuta. Questo meccanismo potrebbe contribuire a spostare i flussi di capitale verso l’area euro.

Pressioni interne e rischi politici indeboliscono la sterlina

Oltre alla politica monetaria, ING sottolinea come i fattori interni al Regno Unito rappresentino una delle principali vulnerabilità per la sterlina. Tra gli elementi più rilevanti emergono:

• incertezza politica e fiscale

• fragilità del sentiment degli investitori

• rischi geopolitici globali che penalizzano maggiormente la valuta britannica

• aspettative di crescita economica ancora instabili

Queste condizioni creano un contesto meno favorevole per la sterlina rispetto all’euro, che beneficia invece di una maggiore stabilità percepita dagli operatori finanziari.

È importante sottolineare che, pur non essendo la valuta preferita in assoluto nelle strategie globali di ING, l’euro appare meglio posizionato nel confronto diretto con la sterlina nel breve periodo.

Dati economici britannici migliori delle attese ma non sufficienti a sostenere la valuta

Negli ultimi giorni sono emersi segnali positivi dall’economia del Regno Unito. I dati ufficiali hanno mostrato che le vendite al dettaglio di gennaio sono aumentate dell’1,8%, registrando la crescita mensile più forte da metà 2024 e superando le previsioni degli analisti.

Anche il bilancio pubblico ha evidenziato un risultato superiore alle aspettative, con un surplus più elevato del previsto. Questo miglioramento ha spinto alcuni operatori a ipotizzare una possibile riduzione delle emissioni di titoli di stato nei prossimi mesi, un fattore che potrebbe offrire un supporto tecnico al mercato obbligazionario britannico.

Tuttavia, nonostante questi segnali incoraggianti, i mercati non hanno reagito con entusiasmo. Gli investitori continuano infatti a concentrarsi sulle prospettive di politica monetaria, ritenendo che i tagli dei tassi possano avere un impatto più significativo sul valore della sterlina rispetto ai dati economici positivi.

Calo dei rendimenti dei titoli di stato e indebolimento della sterlina

Un altro segnale importante proviene dal mercato obbligazionario britannico. I rendimenti dei titoli di stato, noti come gilt, hanno registrato un calo diffuso, indicando un aumento delle aspettative per tassi più bassi.

Nel dettaglio:

• rendimento dei titoli a 5 anni sceso verso il 3,78%

• rendimento dei titoli a 10 anni calato al 4,35%

• rendimento dei titoli a 30 anni diminuito al 5,147%

Parallelamente, la sterlina ha mostrato segni di debolezza anche contro il dollaro, scendendo fino a 1,3464. Questo movimento conferma come i mercati stiano anticipando un contesto meno favorevole per la valuta britannica.

Nonostante ciò, il mercato azionario ha reagito positivamente, con l’indice FTSE 100 in crescita dello 0,6%, segno che gli investitori azionari vedono possibili benefici derivanti da una politica monetaria più accomodante.

Scenario forex: perché l’euro potrebbe rafforzarsi nei prossimi mesi

Nel complesso, il quadro delineato dagli analisti suggerisce che il cambio EUR/GBP potrebbe entrare in una nuova fase rialzista, sostenuta da una combinazione di fattori monetari, economici e politici.

I principali elementi che favoriscono l’euro includono:

• attese di tagli dei tassi più aggressivi nel Regno Unito

• calo dei rendimenti obbligazionari britannici

• maggiore stabilità relativa dell’area euro

• aumento dell’incertezza politica e fiscale nel Regno Unito

Se queste condizioni dovessero confermarsi, il livello di 0,880 sul cambio EUR/GBP potrebbe rappresentare solo il primo obiettivo, con ulteriori sviluppi possibili in base alle prossime decisioni della Bank of England e all’evoluzione del contesto macroeconomico globale.

Per gli investitori e gli operatori del mercato valutario, i prossimi mesi saranno determinanti per capire se l’euro riuscirà a consolidare questo vantaggio o se la sterlina riuscirà a recuperare terreno.

