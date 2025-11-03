Dollaro USA - BorsaInside.com

Il dollaro statunitense torna a mostrare muscoli sui mercati valutari, segnando un deciso recupero dopo settimane di incertezza. La ripresa prende slancio all’indomani dell’ultima riunione della Federal Reserve, durante la quale la banca centrale americana ha confermato un taglio dei tassi ma ha mantenuto un approccio prudente su eventuali ulteriori interventi entro la fine dell’anno. Questa postura più cauta ha sorpreso parte del mercato e sembra aver riacceso l’interesse per la valuta americana.

Euro in flessione, dollaro ai massimi da tre mesi

Nel corso della giornata, il cambio euro dollaro si posiziona intorno a 1,15, con una lieve flessione della moneta unica pari allo 0,15 percento. Sebbene il calo sembri limitato, il movimento conferma la fase di forza del biglietto verde, che torna sui livelli più elevati da tre mesi non soltanto nei confronti dell’euro ma anche rispetto alle principali divise mondiali.

A sostegno di questa dinamica c’è il Dollar Index, benchmark che misura l’andamento del dollaro contro un paniere di sei valute. L’indice guadagna lo 0,16 percento e raggiunge quota 99,89, valore che non si vedeva dai primi giorni di agosto.

Gli investitori valutano la solidità del rimbalzo

Negli ultimi sei mesi il Dollar Index ha oscillato in un range compreso tra 96 e 100, senza sbilanciarsi in modo netto. Ora il mercato osserva con attenzione la forza di questo scatto: gli analisti sottolineano che gli investitori stanno cercando di capire se ci sia spazio per un’ulteriore estensione del trend o se si tratti semplicemente di un movimento tecnico dopo i recenti ribassi.

Il rafforzamento potrebbe essere interpretato anche come un segnale di fiducia rinnovata nella valuta americana, in un contesto in cui erano circolate ipotesi su un possibile ridimensionamento del suo ruolo di riferimento internazionale.

De dollarizzazione o nuova stagione di forza del biglietto verde

Nei mesi scorsi erano cresciute le speculazioni sulla possibilità che il dollaro stesse entrando in una fase strutturale di indebolimento. Alcuni osservatori avevano parlato di de dollarizzazione e di un progressivo spostamento degli investitori verso asset alternativi, attratti da economie emergenti e materie prime considerate più stabili in questa fase di mercato.

Tuttavia, una parte rilevante della comunità finanziaria continua a considerare il dollaro un punto fermo nei portafogli globali. Vari gestori patrimoniali sottolineano che, nonostante la volatilità macroeconomica, la moneta statunitense conserva un ruolo centrale e difficilmente verrà messa da parte nel breve periodo.

