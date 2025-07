Crollo Yen su Euro - BorsaInside.com

Movimenti interessanti sono in atto sul mercato del forex. Se da un lato il cambio Euro Dollaro si muove con una certa stabilità altri cross sempre tra i principali stanno registrando una marcata volatilità finendo inevitabilmente nel radar dei trader. Parliamo del cambio Euro Yen che già da mesi sembra essere orientato verso i massimi da 2024. In generale tutte le coppie con la divisa nipponica registrano movimenti significativi causati dall’indebolimento di JPY. La dinamica in atto sul cambio Euro Yen è forse la più rappresentativa di questa tendenza.

Una manna dal cielo per i trader che sono sempre a caccia di variazioni in grado di generare occasioni di trading. Tra l’altro nel caso specifico che stiamo esaminando, essendo Eur/Jpy una coppia principale nonm c’è neppure difficoltà a trovarla sulle piattaforme dei vari broker. Occhio solo agli spread che vengono applicati e che solo in broker ECN come FP Markets, sono tendenti a 0.0 pip.

📈 Visita il sito ufficiale di FP Markets

Perchè lo Yen giapponese sta crollando contro tutte le valute?

Come sempre avviene nel forex, quando c’è un movimento molto marcato (che può essere un rialzo o un ribasso) non c’è mai una sola causa ma un mix di fattori.

Premesso questo, nel caso dell’andamento del cambio Euro Yen, da un lato la divisa giapponese deve fare i conti con la debolezza del dollaro, dall’altro c’è la forza dell’Euro a condizionarne la dinamica. Non solo ma la decisione di Trump di alzare al 25 per cento i dazi contro Tokyo dinanzi all’assenza di un accordo commerciale tra Usa e Giappone, ha complicato ulteriormente tutto. I nuovi dazi entreranno in vigore dall’1 agosto prossimo ma sono stati già anticipate delle oramai famose lettere che Trump ha inviato a quei pochissimi paesi, tra cui c’è anche il Giappone, con cui non è stato possibile arrivare ad un accordo. Il problema è che i nuovi dazi andrebbero a causa tantissimi problemi all’export giapponese e l’indebolimento dello Yen è una sorta di risposta anticipatoria da parte del mercato che ingloba così questa ennesima notizia negativa.

Ad ogni modo il risultato della convergenza tra i vari fattori che abbiamo citato nella dinamica Eur/Jpy è che ora il cross rischia seriamente di tornare ai livelli del 2024 anno in cui, a causa del forte indebolimento dello Yen, la stessa banca centrale giapponese fu costretta ad intervenire.

I dati macro non sono di aiuto. Tutti i più recenti market mover giapponesi, infatti, hanno confermato la debolezza dell’economia del Sol Levante. In particolare la produzione industriale giapponese ha messo in evidenza il tasso di variazione più basso dal mese di dicembre registrando un calo dell’1,8 per cento anno su anno. A pesare tantissimo è stato il vero e proprio tracollo dei cantieri edilizi scesi di ben il 34 per cento. Se a ciò si aggiunge il fatto che le vendite al dettaglio del Giappone continuino ad essere molto deboli si deduce che l’ipotesi di rialzo dei tassi BoJ è sempre più remota.

Quindi il contesto che con tutta probabilità farà compagnia allo Yen è quello dell’incertezza.

Attenzione perchè in ambito valutario le cose di fanno in due e all’Eurozona il fatto che la divisa giapponese sia sempre più debole, inizia a non andare più bene. L’EuroTower, infatti, ha sempre più problemi a garantire la competitività delle merci europee. Come noto da tempo, l’Euro è infatti troppo forte nel cambio con il dollaro e se continua ad esserlo anche in quello contro lo Yen, la quadra diventa sempre più difficile.

Cosa fare con il cambio Euro Yen?

Come comportarsi quindi con il cross Eur/Jpy? Come sempre è l’analisi tecnica ad offrire qualche spunto. La situazione a fine giugno era di una chiarezza esemplare. Infatti il superamento di quota 167 aveva costituito un’ipoteca sulla possibile prosecuzione del rialzo anche nelle settimane successive. Ora siamo a 171,4 e tutto si è mosso come era facilmente prevedibile. Il cross è oramai lontanissimo da quella quota a 156 raggiunta al ribasso a inizio marzo.

Per ritrovare il cambio Euro Yen ai livelli attuali è necessario tornare indietro fino ai livelli di luglio 2024. Un anno fa, infatti, la coppia scambiava in area 175. Era quella una fase di estrema debolezza per la divisa nipponica da cui ebbe poi seguito il ritracciamento avvenuto nel mese di agosto. Da lì in poi altissima volatilità e problemi sempre maggiori per la banca centrale giapponese. Non però per i trader che, al contrario, possono sfruttare proprio la volatilità per fare trading al rialzo o al ribasso (long e short) cavalcando anche i movimenti intraday.

Ecco perchè occorre proprio un broker con spread bassi come è il caso di FP Markets (qui la recensione).

📈 Registrati gratis su FP Markets per testare il broker in modalità demo

FP Markets è un broker internazionale che permette negoziare oltre 11.000 strumenti finanziari, tra cui ci sono oltre 60 coppie di valute. Molto competitivo grazie all’ampia scelta di piattaforme disponibili (ad esempio TradingView ideale per analisi tecnica avanzata, MetaTrader 4 e 5 per il trading su Forex e CFD) offre due tipi di conto tra cui quello a spread bassi che è molto utile per fare trading intraday su coppie molto volatili come Eur/Jpy.

