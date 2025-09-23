Dollaro e Yen - BorsaInside.com

La giornata di martedì si apre all’insegna della cautela sui mercati valutari: le principali valute asiatiche e il dollaro statunitense hanno registrato movimenti contenuti, con gli investitori concentrati sul discorso che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell terrà nelle prossime ore. Dopo il recente taglio dei tassi di 25 punti base, l’attenzione resta alta sulle prospettive di ulteriori allentamenti della politica monetaria USA.

Dollaro stabile dopo il primo taglio dei tassi da dicembre

L’Indice del Dollaro (DXY), che misura l’andamento del biglietto verde contro un paniere di valute principali, è rimasto pressoché invariato dopo il calo registrato nella sessione precedente. La decisione della Fed di portare i tassi al nuovo intervallo 4,00-4,25% rappresenta la prima riduzione da dicembre e ha aperto il dibattito sulle prossime mosse dell’istituto centrale.

Il nuovo dot-plot diffuso dalla Fed indica che la maggioranza dei membri del FOMC si aspetta altri due tagli dei tassi entro la fine dell’anno, un orientamento che gli operatori seguiranno con estrema attenzione.

Nel frattempo, il governatore Stephen Miran ha ricordato come i rischi per il mercato del lavoro restino elevati, sottolineando che la politica monetaria rimane restrittiva. Miran aveva votato per un taglio più aggressivo da 50 punti base, evidenziando la divergenza di vedute all’interno del comitato.

Attesa per Powell e dati PCE: il mercato cerca conferme

Il discorso di Jerome Powell in programma oggi sarà cruciale per capire se l’approccio cauto espresso di recente sarà condiviso dall’intero FOMC. Gli analisti di ING hanno spiegato che “gli investitori vogliono capire se la visione di Powell su ulteriori tagli sia realmente maggioritaria”.

Parallelamente, l’attenzione dei trader resta rivolta al rapporto sull’inflazione PCE core, in uscita venerdì. Questo indicatore, il preferito dalla Fed per monitorare l’andamento dei prezzi, dovrebbe segnare un incremento mensile dello 0,2%, rafforzando così le aspettative di nuovi tagli entro la fine dell’anno.

Mercati valutari in Asia: oscillazioni contenute

Sul fronte asiatico, i movimenti sono rimasti limitati in assenza di dati macro di rilievo.

Yen giapponese stabile contro il dollaro

stabile contro il dollaro Dollaro di Singapore in lieve rialzo (+0,1%)

in lieve rialzo (+0,1%) Won sudcoreano in crescita dello 0,3%

in crescita dello 0,3% Rupia indiana in aumento dello 0,2%

Diversa la situazione per il dollaro australiano, che ha perso lo 0,2% dopo i dati che mostrano un rallentamento dell’attività commerciale a settembre, complice anche il peso dei dazi USA sulle esportazioni.

In Cina, sia lo yuan onshore che quello offshore sono rimasti stabili. La People’s Bank of China ha confermato i tassi di prestito chiave ai minimi storici, in linea con le attese del mercato.

