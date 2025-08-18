Lingotti d'oro
Oro - BorsaInside.com
I prezzi dell’oro tornano a crescere dopo aver toccato la scorsa settimana i minimi delle ultime due settimane. Nel corso del trading asiatico di lunedì, il metallo prezioso ha recuperato terreno, sostenuto dalla domanda di beni rifugio in un contesto geopolitico dominato dal conflitto tra Russia e Ucraina e dalle incertezze sulla politica monetaria della Federal Reserve.

L’oro spot ha registrato un incremento dello 0,7% a 3.357,73 dollari l’oncia, mentre i contratti futures con scadenza ottobre hanno guadagnato lo 0,6% a 3.402,92 dollari l’oncia. Il rimbalzo segue la fase di debolezza della scorsa settimana, quando i mercati avevano reagito con cautela all’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, che aveva riacceso i discorsi su un possibile accordo di pace.

Trump incontra Zelensky e i leader europei: attesa per le proposte di pace

Lunedì è previsto un nuovo incontro cruciale alla Casa Bianca: Donald Trump vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i principali leader europei. Secondo indiscrezioni, l’ex presidente degli Stati Uniti potrebbe chiedere a Kiev di rinunciare a parte dei territori occupati dalla Russia e di rinunciare alla candidatura alla NATO, in cambio di una tregua. Un’ipotesi che l’Ucraina ha già più volte respinto con fermezza.

Le incertezze sugli sviluppi dell’incontro mantengono elevata la richiesta di beni rifugio come l’oro, anche se le borse asiatiche hanno aperto in positivo grazie alla speranza che eventuali accordi limitino le ripercussioni sul commercio energetico, in particolare sugli acquisti di petrolio russo da parte di Cina e India.

Altri metalli preziosi e industriali: andamento misto tra rialzi e prese di profitto

Non solo l’oro: la seduta asiatica ha visto movimenti anche sugli altri metalli preziosi. Il platino ha segnato un lieve aumento a 1.345,45 dollari l’oncia, mentre l’argento ha guadagnato lo 0,5% a 38,18 dollari l’oncia.

Andamento contrastato invece per i metalli industriali. Sul London Metal Exchange il rame è salito dello 0,1% a 9.799,75 dollari per tonnellata, mentre sul COMEX ha perso lo 0,1% a 4,4895 dollari per libbra. Il calo della scorsa settimana era stato innescato dai dati deludenti su produzione industriale e investimenti in Cina, che resta il principale importatore mondiale di rame.

Attesa per il simposio di Jackson Hole e le mosse della Federal Reserve

Oltre al fronte geopolitico, i mercati guardano con attenzione anche al simposio di Jackson Hole, dove il presidente della Federal Reserve Jerome Powell dovrebbe fornire ulteriori dettagli sulle prossime mosse in materia di politica monetaria.

Gli operatori scommettono ancora su un taglio dei tassi a settembre: secondo il CME FedWatch Tool, la probabilità di un allentamento di 25 punti base è superiore all’83%, anche se in calo rispetto alla quasi certezza della scorsa settimana. A pesare sono stati i dati sull’inflazione dei produttori, più alti del previsto, che hanno alimentato timori sull’effetto dei dazi voluti da Trump.

Il dollaro resta debole, incapace di recuperare slancio dopo le perdite della settimana precedente, e questa dinamica continua a favorire il metallo giallo, tradizionalmente più attraente in fasi di svalutazione della valuta statunitense.

