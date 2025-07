Riunione FED luglio 2025 - BorsaInside.com

Riunione di luglio per la Federal Reserve con la questione taglio dei tassi sempre in primo piano. Il braccio operativo della FED, il Fomc, si riunirà nella consueta due giorni oggi 29 e domani 30 luglio 2025. Il comunicato arriverà in Italia domani sera poco prima dell’avvio della solita conferenza stampa del governatore Powell.

Le aspettative della vigilia convergono verso una conferma dell’attuale fascia dei tassi di interesse, compresa tra il 4,25 per cento e il 4,5 per cento. È questa l’indicazione che emerge, tra l’altro, dalle analisi di due esperti di primo piano: Martin Van Vliet di Robeco e Vincent Reinhart di BNY Investments. Entrambi gli analisti, pur con approcci diversi, hanno concordato sull’orientamento prudente dell’istituto centrale statunitense perlomeno in questa fase di mercato.

Appuntamento quindi del tutto privo di appeal per i trader? Niente affatto perchè le decisioni della Federal Reserve piomberanno su un mercato del forex che, da alcuni giorni, è in forte momento. Soprattutto il cambio Euro Dollaro nelle ultime sessioni ha infatti registrato un indebolimento causato dal rafforzamento del biglietto verde e dal contestuale indebolimento della moneta unica. In questo contesto faranno irruzione le mosse della FED sui tassi ma soprattutto le parole di Powell (e su questo fronte va tenuto conto del braccio di ferro con Trump). Possibili altre oscillazioni che i trader potranno sfruttare ricorrendo a strumenti derivati come i CFD.

Tassi fermi, Fed ancora in attesa

Secondo Vincent Reinhart, chief economist di BNY Investments, non ci sono segnali concreti che la FED voglia intervenire in questa riunione. Né la riunione di giugno né gli interventi successivi dei principali membri del FOMC hanno lasciato intendere un possibile cambio di rotta. L’economista ha descritto l’attuale fase decisionale della Fed come un “gioco del tris”: prima di muoversi, la banca centrale vuole vedere allineate tre condizioni chiave:

indebolimento chiaro del mercato del lavoro rientro dell’inflazione verso il target maggiore certezza sulle prospettive future.

Il punto è che ad oggi, queste condizioni non sono ancora pienamente soddisfatte. Per questo motivo, Reinhart prevede un primo taglio solo a dicembre (25 punti base), con meno del 50 per cento di probabilità che la mossa arrivi già a settembre.

Quindi non solo non ci sarà alcun taglio al costo del denaro nella riunione di luglio (e su questo punto non c’erano dubbi di alcun tipo) ma è altamente probabile che anche a settembre tutto resti come è (ad agosto non sono previsti summit).

Van Vliet (Robeco): ciclo di tagli possibile da settembre, ma con incognite

Più ottimista è la visione di Martin Van Vliet, Global Macro Strategist di Robeco, secondo cui il ciclo di allentamento — già avviato nel secondo semestre 2024 con un taglio di 100 punti base — potrebbe riprendere a settembre, con un’ulteriore riduzione complessiva dei tassi di 100 punti base entro la primavera del 2026.

Tuttavia, anche Van Vliet mette in guardia da rischi verso un ritardo dell’inizio dei tagli, legati a una tenuta inaspettata del mercato del lavoro e all’effetto inflazionistico dei nuovi dazi sulle importazioni. In particolare, l’economista ha definito il seguente quadro:

20 per cento di probabilità allo scenario in cui i tassi restano invariati fino al 2026 , come previsto da 7 membri del FOMC;

allo scenario in cui i tassi restano invariati , come previsto da 7 membri del FOMC; 25 per cento di probabilità a uno scenario recessivo, che porterebbe a tagli più decisi e anticipati.

Mercati e FED: percezioni divergenti

Nonostante le rassicurazioni della Fed, i mercati continuano a prezzare un taglio già nella riunione di settembre con una probabilità intorno al 60 per cento. Reinhart ci ha tenuto ad evidenziar che la banca centrale sarà spinta ad intervenire solo se costretta dai dati, e nel frattempo lavorerà per allineare le aspettative del mercato a una strategia più graduale. Van Vliet, dal canto suo, ha riconosciuto che la previsione media ponderata sui tassi FED è lievemente inferiore a quanto scontato dai mercati, ma ha anche ricordato che l’incertezza legata all’inflazione, ai dazi e al ciclo economico globale richieda estrema flessibilità nelle decisioni di politica monetaria.

