Euro e dollaro - BorsaInside.com

Il dollaro statunitense continua a mostrare segnali di debolezza, appesantito dall’incertezza politica legata allo shutdown del governo USA e dalle crescenti aspettative di un nuovo intervento espansivo da parte della Federal Reserve. Per la quarta seduta consecutiva il biglietto verde ha chiuso in territorio negativo, spingendo gli investitori a rifugiarsi in valute alternative.

Pressioni sul dollaro per lo stallo politico e il lavoro in affanno

Lo stallo al Congresso, con il fallimento dell’ultimo disegno di legge di spesa repubblicano, ha paralizzato buona parte delle attività governative, alimentando i timori di una crisi politica destinata a protrarsi. Secondo i mercati di previsione, lo shutdown potrebbe durare da una a due settimane, ma resta elevata la possibilità che l’impasse si prolunghi oltre, mettendo sotto pressione l’economia americana.

Le difficoltà si riflettono anche sul fronte del lavoro: i dati ADP hanno evidenziato un calo di 32.000 posti nel settore privato a settembre, dopo la revisione negativa del mese precedente. Un segnale che rafforza le ipotesi di ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed. I futures sui Fed Funds prezzano ormai quasi al 100% una riduzione di 25 punti base già entro la fine del mese, dopo quella già approvata a settembre.

Euro in rialzo, supportato dal contesto europeo

Sul fronte valutario l’euro si rafforza ulteriormente, con EUR/USD in crescita dello 0,2% a 1,1751. A sostenere la moneta unica ha contribuito anche la notizia, riportata dal Wall Street Journal, secondo cui Washington fornirà a Kiev supporto di intelligence per i missili a lungo raggio, un segnale politico che ha rafforzato la percezione di stabilità nell’area euro.

L’attenzione resta comunque rivolta ai dati macroeconomici: il tasso di disoccupazione dell’Eurozona è atteso stabile al 6,2%, mentre l’inflazione è risalita al 2,2% dal 2% precedente. Indicatori che rafforzano l’idea di una BCE prudente, con la banca centrale orientata a confermare la politica attuale senza ulteriori strette nell’immediato.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Sterlina e yen approfittano della debolezza USA

Anche la sterlina britannica guadagna terreno: GBP/USD segna +0,1% a 1,3497, sostenuta più dal calo del dollaro che da fattori interni.

Diversa la situazione per lo yen giapponese: dopo quattro giornate di rialzo consecutive, USD/JPY si mantiene stabile a 147,01. Gli analisti ritengono che la valuta nipponica possa rafforzarsi ulteriormente come bene rifugio in caso di prolungamento dello shutdown statunitense.

Dollaro australiano e yuan cinese restano in equilibrio

Tra le altre divise, l’AUD/USD avanza dello 0,2% a 0,6625, nonostante i dati macro australiani abbiano mostrato una crescita molto contenuta della spesa delle famiglie ad agosto, con un calo evidente nel comparto dei beni.

Lo yuan cinese invece resta stabile a 7,1196 contro il dollaro, in un contesto di bassa liquidità legato alla Golden Week e con i mercati cinesi chiusi. In attesa dell’incontro tra Xi Jinping e il presidente americano previsto tra un mese, gli operatori restano cauti sul cambio.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire nel forex

Prospettive: focus sulla Fed e sullo shutdown

La fase di debolezza del dollaro sembra destinata a proseguire, almeno finché non emergeranno segnali concreti di una soluzione allo stallo politico USA e non sarà più chiaro l’orientamento della Federal Reserve. La combinazione tra incertezza istituzionale e mercato del lavoro fragile apre la strada a nuove oscillazioni sui mercati valutari, con euro, sterlina e yen che al momento si confermano come principali beneficiari.

Migliori Piattaforme di Trading

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.