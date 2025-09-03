Banconote in valuta britannica con un grafico sullo sfondo
Sterlina
La sterlina britannica ha attraversato una giornata difficile, con i rendimenti dei gilt a 30 anni saliti ai livelli più alti dal 1998. Tuttavia, secondo gli analisti di ING, la risposta dei mercati valutari appare sproporzionata rispetto alle reali condizioni economiche.

Gli esperti sottolineano che la pressione sui titoli di Stato britannici non è un fenomeno isolato: il movimento ribassista ha coinvolto l’intera area europea, con dinamiche simili registrate sui titoli di lungo termine di altri Paesi. Nonostante ciò, la sterlina ha subito un colpo evidente, con l’EUR/GBP in rialzo dello 0,7%, segnale della sua forte sensibilità ai movimenti dei rendimenti.

Secondo ING, però, non ci sono segnali che giustifichino un ulteriore e significativo indebolimento della valuta britannica. La banca evidenzia come l’aumento dei rendimenti sia legato soprattutto a maggiori aspettative di inflazione e a un repricing aggressivo delle previsioni sui tassi di interesse della Bank of England, piuttosto che a reali preoccupazioni sulla tenuta fiscale del Regno Unito.

Un segnale chiaro arriva anche dall’ultima asta di gilt decennali, che ha raccolto un record di 14 miliardi di sterline. Un risultato che, secondo ING, contraddice l’idea che i mercati stiano penalizzando la Gran Bretagna per motivi fiscali. Inoltre, la debolezza della domanda di titoli a lunghissimo termine non è un problema esclusivamente britannico, ma riguarda tutti i principali mercati sviluppati.

Nonostante un approccio prudente, ING prevede che la Bank of England possa tagliare i tassi d’interesse entro la fine dell’anno, scenario che potrebbe dare respiro alla sterlina. Gli attuali movimenti del mercato obbligazionario, infatti, non appaiono disfunzionali e non giustificano l’applicazione di un premio di rischio persistente sulla valuta.

In conclusione, la banca si aspetta che la coppia EUR/GBP resti sotto quota 0,870, segnalando una stabilità relativa per la sterlina nel medio periodo, nonostante le recenti turbolenze sul fronte dei rendimenti.

