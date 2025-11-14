Sterlina (GBP) - BorsaInside.com

La sterlina britannica torna a indebolirsi sui mercati valutari, complice l’ipotesi che il Cancelliere Rachel Reeves stia valutando di ritirare il progetto di aumento dell’imposta sul reddito. Secondo una nuova analisi di ING, questa possibile svolta sta alimentando un clima di incertezza che pesa direttamente sulla moneta inglese.

Per settimane gli investitori avevano dato per scontato che il governo britannico avrebbe proceduto con un inasprimento fiscale mirato tramite il rialzo dell’imposta sul reddito. Una misura giudicata utile per rafforzare i conti pubblici senza creare nuove pressioni inflazionistiche. Proprio queste aspettative avevano sostenuto il rally dei gilt, i titoli di stato del Regno Unito, e favorito uno scenario più chiaro per i futuri tagli dei tassi da parte della Banca d’Inghilterra.

Ora però tutto è tornato in discussione. La domanda che agita i mercati è semplice: come colmerà Reeves il buco da 30 miliardi di sterline se verrà archiviata l’ipotesi di ritoccare l’imposta sul reddito?

Tra le alternative allo studio emerge un’opzione già vista in passato: congelare le soglie delle fasce fiscali, una strategia capace di aumentare il gettito in modo indiretto e con un impatto più gradito ai mercati rispetto a un incremento diretto delle aliquote.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Nel frattempo, la coppia EUR/GBP è risalita fino a 0,887, e gli analisti di ING avvertono che un’apertura negativa del mercato dei gilt potrebbe spingere ulteriormente gli investitori a chiedere un premio di rischio più elevato sulla sterlina. In questo scenario non sarebbe sorprendente vedere il cambio scavalcare quota 0,890.

Gli esperti sottolineano comunque che non si tratta di una rottura con la linea di prudenza fiscale più volte ribadita da Reeves. In passato, movimenti turbolenti sui mercati obbligazionari hanno spesso portato il governo a intervenire con dichiarazioni rassicuranti, e lo stesso potrebbe accadere ora.

Sebbene i rischi per la sterlina restino elevati nel breve termine, ING ritiene probabile che parte del recente rialzo dell’EUR/GBP possa ridimensionarsi nelle prossime sedute, soprattutto se da Londra arriveranno segnali più chiari sulla strategia fiscale.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com