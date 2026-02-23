Euro-dollaro - BorsaInside.com

Il dollaro apre la settimana in territorio negativo, frenato da nuove incertezze sul fronte commerciale e da un clima geopolitico ancora teso. Le ultime mosse dell’amministrazione di Donald Trump riaccendono i timori degli investitori, mentre l’attenzione dei mercati si concentra anche sui prossimi colloqui tra Stati Uniti e Iran sul nucleare.

Il Dollar Index – l’indice che misura la forza del biglietto verde contro un paniere di sei valute principali – scivola dello 0,3% a quota 97,487, dopo aver archiviato la scorsa settimana con un rialzo vicino all’1%, il migliore degli ultimi quattro mesi.

Scontro sui dazi: cresce l’incertezza per l’economia USA

Il nodo centrale resta quello commerciale. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che i dazi introdotti dall’ex presidente hanno oltrepassato i limiti della sua autorità. La risposta è stata immediata: nuove tariffe generalizzate del 15% sulle importazioni, valide per 150 giorni.

Uno scenario che apre diversi interrogativi:

Possibili revisioni degli accordi già negoziati con partner strategici

Rischio di lunghi contenziosi legali sui dazi già pagati

Impatto diretto su inflazione e crescita economica americana

Maggiore volatilità sui mercati valutari

Secondo diversi analisti, Paesi come Cina e Brasile potrebbero beneficiare di aliquote più contenute, mentre Regno Unito e Australia rischierebbero di perdere parte dei vantaggi ottenuti in precedenza. Anche l’Unione Europea resta in una posizione delicata, con possibili rinegoziazioni in vista.

Tensioni geopolitiche: focus sui colloqui USA-Iran

Oltre alla partita commerciale, i mercati monitorano con attenzione il Medio Oriente. Washington continua a esercitare pressione su Teheran affinché rinunci al proprio programma nucleare, mentre sono attesi nuovi colloqui diplomatici nei prossimi giorni.

L’assenza di un’escalation militare nel fine settimana ha contribuito a ridurre temporaneamente la domanda di dollari come bene rifugio. Tuttavia, la combinazione tra incertezza commerciale e tensioni geopolitiche continua a pesare sulla valuta americana.

Euro in rafforzamento grazie ai segnali positivi dall’Eurozona

Il cambio EUR/USD guadagna lo 0,3% attestandosi a 1,1811, sostenuto dalla debolezza del dollaro e da dati macroeconomici incoraggianti.

Gli ultimi indicatori mostrano:

Accelerazione dell’attività economica nell’Eurozona

Ritorno alla crescita del settore manifatturiero, per la prima volta da ottobre

Miglioramento del clima economico in Germania

In particolare, l’indice Ifo tedesco sale a 88,6 punti rispetto agli 87,6 del mese precedente, segnale di una fiducia in progressivo recupero tra le imprese.

La percezione degli operatori è che l’Unione Europea difficilmente otterrà un accordo commerciale peggiore rispetto a quello attuale, già metabolizzato dagli esportatori.

Sterlina sostenuta dagli appuntamenti politici e dalla Bank of England

Anche la sterlina si muove al rialzo. Il cambio GBP/USD segna +0,2% a 1,3514, in attesa di due eventi chiave:

La testimonianza del governatore della Bank of England davanti al Tesoro britannico

davanti al Tesoro britannico L’elezione suppletiva a Gorton e Denton

Il governatore Andrew Bailey potrebbe fornire indicazioni cruciali sulla futura traiettoria dei tassi di interesse. Parallelamente, un eventuale risultato elettorale sfavorevole per il partito di governo potrebbe riaccendere l’incertezza politica, con possibili ripercussioni sulla valuta.

Yen e valute asiatiche: movimenti contenuti

In Asia, lo yen beneficia moderatamente del suo status di bene rifugio. Il cambio USD/JPY arretra dello 0,3% a 154,63, anche se una festività nazionale in Giappone ha ridotto i volumi di scambio.

Più stabili le altre valute dell’area:

USD/CNY invariato a 6,9087, con mercati cinesi chiusi per il Capodanno

AUD/USD stabile a 0,7084

NZD/USD in lieve progresso a 0,5982

Prospettive per i mercati valutari

Il quadro resta dominato da tre fattori chiave:

Evoluzione delle politiche tariffarie statunitensi Sviluppi nei rapporti tra USA e Iran Dati macroeconomici in arrivo da Europa e Regno Unito

In un contesto di volatilità crescente, il dollaro appare vulnerabile a ulteriori correzioni nel breve termine, mentre euro e sterlina potrebbero continuare a beneficiare di un miglioramento relativo delle prospettive economiche interne.

Gli investitori restano in modalità prudente, consapevoli che le decisioni politiche delle prossime settimane potrebbero ridisegnare gli equilibri sui mercati valutari globali.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

