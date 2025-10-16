Correlazioni tra materie prime e forex - BorsaInside.com

Nell’attuale panorama finanziario, le materie prime e le valute non evolvono in compartimenti impermeabili tra loro ma al contrario esistono interazioni, sinergie e relazioni che possono offrire ai trader spunti operativi. Questo concetto dovrebbe essere l’ABC di ogni investitore, tuttavia, soprattutto tra i principianti, tende a passare il messaggio che i due mercati (forex e commodity) siano indipendenti tra loro e non presentino alcun rapporto di correlazione. Assumendo questa prospettiva (errata) ci si priva della possibilità di sfruttare proprio questi rapporti di correlazione per fare trading online.

Ecco perchè abbiamo pensato ad una guida che spiega quali relazioni è opportuno sorvegliare in questo trimestre e come integrarle in una strategia operativa.

Ad esempio quanti tra i lettori sanno che, in questa fase di mercato, le valute di paesi esportatori di materie prime (come CAD, AUD, NZD) tendono a muoversi in relazione ai prezzi delle commodity chiave (petrolio, minerali, metalli)? E quanti che l’oro e tutte le altre materie prime rifugio alimentano movimenti contrari rispetto al dollaro USA in fasi di rischio e che quindi un rafforzamento dell’oro tende spesso ad accompagnarsi a un indebolimento del dollaro? E quanti ancora che gli sviluppi nei mercati delle commodity possono spesso anticipare movimenti valutari (ad esempio, una eventuale impennata del petrolio può spingere valute correlate come CAD e NOK mentre tende a penalizzare i paesi importatori)?

Insomma c'è tutta una serie di rapporti di correlazione forex – materie prime che sarebbe un peccato sottovalutare anche perchè esse sono vere proprie leve strategiche per l'attività quotidiana di trading.

Correlazione petrolio – dollaro canadese (USD/CAD)

Una delle correlazioni più consolidate riguarda petrolio e dollaro canadese (CAD). Il Canada è esportatore netto di energia; pertanto, se il prezzo del petrolio sale, normalmente aumenta la domanda di CAD, con possibile indebolimento del USD/CAD.

Ovviamente questa è una linea di tendenza e non è detto che avvenga sempre così.

Ad ogni modo, attualizzando il rapporto di correlazione, da monitorare in questo trimestre sono:

le decisioni dell’OPEC+ con eventuali shock di offerta o problemi geopolitici che potrebbero andare a condizionare l’andamento del greggio

gli ultimi indicatori di produzione Usa, scorte petrolifere (API, DOE) e reports sull’inventario

eventuali evoluzioni del quadro di tensione geopolitica globale

Una potenziale strategia operativa per sfruttare la correlazione tra petrolio e USD/CAD potrebbe essere questa: se il petrolio dovesse rompere con forza al rialzo, si potrebbe valutare short su USD/CAD (ovvero comprare CAD contro USD). Al contrario, in un ribasso del greggio, sarebbe più coerente un trade long USD/CAD.

Correlazione oro – dollaro USA e valute rifugio

L’oro è tradizionalmente asset rifugio e tende a muoversi inversamente rispetto al dollaro: quando il USD si indebolisce, l’oro tende a salire, e viceversa.

Le valute implicate in questa dinamica sono:

AUD e NZD che mostrano correlazione positiva con l’oro essendo sia l’Australia che la Nuova Zelanda dei paesi minerari.

e che mostrano correlazione positiva con l’oro essendo sia l’Australia che la Nuova Zelanda dei paesi minerari. USD tende invece a mostrare correlazione negativa rispetto all’oro.

Detto questo, per sfruttare al meglio il rapporto di correlazione, nel trimestre dovrebbero essere monitorati questi tre parametri:

gli indicatori globali di rischio (volatilità, crisi geopolitiche) perchè da sempre tendono a spingere la domanda di beni rifugio

le politiche monetarie della Fed: un eventuale altro ribasso dei tassi potrebbe influenzare il dollaro e di conseguenza il metallo giallo

i flussi di investimento nei fondi auriferi e acquisti da parte di banche centrali

Un approccio operativo consequenziale potrebbe essere di questo tipo: se il contesto dovesse evolvere verso una maggiore avversione al rischio oppure se l’inflazione dovesse essere persistente, un trade long sul gold può essere accompagnato da una posizione short USD o long su valute correlate all’oro come ad esempio AUD/USD. Viceversa, se il dollaro dovesse recuperare allora si può considerare una posizione opposta.

Correlazione materie prime industriali e valute emergenti

Metalli industriali (rame, nichel, rame, minerali vari) sono largamente usati nelle economie emergenti e strumentali per la crescita. Le valute di paesi produttori (Cile, Perù, Australia, Sud Africa) possono correlare con questi prezzi.

Questo il principio generale in base ai trend storici. Attualizzando il tutto e assumendo come prospettiva il trimestre, dovrebbero essere monitorati questi tre ambiti:

la domanda da parte della Cina e altri grandi paesi manifatturieri

eventuali coperte minerarie e andamento dei costi energetici

le condizioni macro globali perchè è ovvio che una stagnazione o una recessione potrebbero deprimere la domanda.

Un boom dei metalli potrebbe rafforzare il AUD, NZD, ZAR (rand sudafricano) impattando sulla prestazione ci alcune coppie come AUD/USD, NZD/USD o USD/ZAR.

Correlazione rischio globale / sentiment

In periodi di elevata avversione al rischio (crisi geopolitiche, shock macro), gli investitori tendono a spostarsi verso gli asset rifugio come oro, franco svizzero (CHF), yen giapponese (JPY). In questo contesto le materie prime ritenute più affidabili e le valute rifugio potrebbero muoversi in modo parallelo.

Premesso questo, nel trimestre sono da tenere d’occhio:

gli indicatori di volatilità a partire dal VIX Index

le news geopolitiche

l’andamento dei flussi globali di capitali verso paesi percepiti come sicuri

Operativamente, se dovesse scattare un evento di rischio globale, si potrebbero prendere in considerazione posizioni long su XAU/USD, USD/JPY (oppure short se percepito). L’idea di fondo è che l’oro salga, il dollaro cali e le valute rifugio si rafforzino.

Cavalcare le correlazioni forex – materie prime con i CFD: il broker iFOREX Europe

Come abbiamo avuto modo di evidenziare, le correlazioni tra materie prime e valute offrono opportunità strategiche che un investitore attivo non dovrebbe ignorare. Nel trimestre in corso, vale la pena monitorare in particolare il legame petrolio–CAD, oro–USD/valute minerarie, materie prime industriali–valute emergenti, e i comportamenti rifugio in momenti di stress.

I tutti i casi operando tramite CFD è possibile sfruttare queste interazioni con flessibilità, leva controllata e integrazione in un unico conto. È fondamentale però combinare una buona conoscenza delle relazioni intermarket, una gestione del rischio rigorosa e un monitoraggio costante delle dinamiche macro.

Molte delle caratteristiche di una buona piattaforma di trading si potrebbero rivelare utili quando si tratta di fare trading sfruttando la correlazione tra forex e materie prime. In particolare:

l’accesso a molte asset class da un account unico dà la possibilità di combinare operazioni su materie prime e valute senza bisogno di cambiare piattaforma

dà la possibilità di combinare operazioni su materie prime e valute senza bisogno di cambiare piattaforma la flessibilità operativa permette di sfruttare sia i trend al rialzo sia al ribasso (posizioni long e short)

permette di sfruttare sia i trend al rialzo sia al ribasso (posizioni long e short) la leva controllata consente prendere esposizioni più ampie con capitale contenuto, pur ricordando che la leva amplifica anche le perdite

consente prendere esposizioni più ampie con capitale contenuto, pur ricordando che la leva amplifica anche le perdite la gestione del rischio integrata con stop loss, take profit e strumenti di copertura disponibili per limitare gli impatti indesiderati

con stop loss, take profit e strumenti di copertura disponibili per limitare gli impatti indesiderati la liquidità e la rapidità esecutiva tipica dei mercati forex e commodities può essere valorizzata con i CFD offerti da iFOREX Europe che sono progettati per consentire rapidità negli ingressi e uscite

