Oro - BorsaInside.com

In un mondo di incertezze economiche e geopolitiche, l’oro continua a rappresentare un’ancora di salvezza per molti investitori nonostante le recenti oscillazioni di mercato. Il 21 ottobre ha visto uno dei dieci crolli giornalieri più drammatici nella storia di questo metallo prezioso, con un calo del 5,5% che ha fatto tremare molti portafogli. Ma cosa significa realmente questo tonfo? È davvero la fine del bull market dell’oro come alcuni esperti si affrettano a suggerire?

La correzione recente: panico ingiustificato?

Il crollo dell’oro di ottobre ha fatto scattare paragoni con il 2011, quando il prezzo raggiunse un picco a settembre per poi iniziare una discesa superiore al 40%. Tuttavia, la situazione attuale appare fondamentalmente diversa da quella di tredici anni fa, con dinamiche di mercato che suggeriscono più una correzione naturale che un cambio di tendenza.

Cosa ha provocato questa brusca correzione? Da fine agosto, l’oro aveva registrato un rialzo eccezionalmente rapido superiore al 30% – il guadagno più veloce di 1.000 dollari per oncia mai visto. Un rally così accelerato richiedeva quasi inevitabilmente una fase di consolidamento, non un segnale di esaurimento del ciclo rialzista pluriennale.

I fondamentali restano solidi: perché l’oro può continuare a salire

Secondo gli analisti di Schroders, questo ciclo rialzista dell’oro potrebbe essere l'”Everest” dei mercati bull dell’oro – un’ascesa storica appena iniziata. Due fattori principali sostengono questa visione ottimistica:

Le tensioni geopolitiche e fiscali rimangono irrisolte Il passaggio a un ordine mondiale multipolare

Le persistenti tensioni tra Stati Uniti e Cina

L’aumento del debito e dei deficit nelle principali economie

La tendenza verso il dominio fiscale La domanda potenziale è ancora largamente insoddisfatta Le banche centrali dei mercati emergenti hanno solo il 12% delle loro riserve in oro (contro il 45% dei paesi sviluppati)

La Banca Popolare Cinese ufficialmente detiene solo il 7% delle riserve in oro

Le famiglie cinesi considerano l’oro come miglior investimento e detengono 23.000 miliardi di dollari in depositi bancari

Gli ETF occidentali rimangono sotto i massimi del 2020 in termini di quantità

Opportunità di investimento nelle società minerarie

Un aspetto particolarmente interessante per gli investitori è rappresentato dalle società minerarie aurifere. I margini di flusso di cassa di queste aziende sono ai livelli record nonostante la recente correzione del prezzo dell’oro.

Ecco perché le azioni delle società aurifere meritano attenzione:

Margini operativi eccezionali : circa 2.000 dollari/oncia su base all-in sustaining cost

: circa 2.000 dollari/oncia su base all-in sustaining cost Valutazioni attraenti : le azioni sono più economiche rispetto al prezzo dell’oro di quanto non fossero nel 2020

: le azioni sono più economiche rispetto al prezzo dell’oro di quanto non fossero nel 2020 Risultati finanziari record in arrivo : il prezzo medio dell’oro nel terzo trimestre è stato di 3.430 dollari/oncia

: il prezzo medio dell’oro nel terzo trimestre è stato di 3.430 dollari/oncia Potenziale di revisione al rialzo : le previsioni di consenso per il 2026-2027 sono significativamente inferiori ai prezzi spot attuali

: le previsioni di consenso per il 2026-2027 sono significativamente inferiori ai prezzi spot attuali Flusso di cassa libero: si prevedono programmi di rendimento potenziati per gli azionisti

Elementi chiave che guidano il prezzo dell’oro

Fattore Impatto sul prezzo dell’oro Trend attuale Tensioni geopolitiche ↑↑↑ In aumento Politiche fiscali espansive ↑↑ In crescita Domanda delle banche centrali ↑↑ Forte Inflazione ↑ Moderata ma persistente Tassi d’interesse reali ↓ In calo Forza del dollaro USA ↓ Variabile

Conclusione: una fase di consolidamento, non la fine

La recente correzione del prezzo dell’oro offre più una finestra di opportunità che un motivo di preoccupazione. Senza significativi cambiamenti geopolitici o fiscali, le allocazioni in oro nei portafogli probabilmente aumenteranno, spinte dalla ricerca di protezione contro l’incertezza e la svalutazione delle valute fiat.

Per l’investitore attento, questa fase di consolidamento potrebbe rappresentare un’interessante opportunità d’ingresso in quello che Schroders definisce potenzialmente il più grande mercato rialzista dell’oro della storia. La strada verso la vetta dell’Everest è ancora lunga, ma promettente per chi ha pazienza e visione strategica.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it