In un mercato sempre più volatile, l’oro continua la sua corsa verso nuove vette, con previsioni che fanno sollevare alcuni interrogativi agli investitori.

Goldman Sachs, uno dei colossi della finanza mondiale, non solo mantiene il suo ottimismo sul metallo prezioso, ma intravede persino possibilità di superare le già ambiziose stime fissate. ll tutto, nonostante la correzione vistosa degli ultimi giorni.

La corsa dell’oro: numeri da capogiro destinati a proseguire

L’ultimo periodo ha visto l’oro aumentare del 26% da settembre fino a lunedì, toccando un incredibile record di $4.378 per oncia. Nonostante una recente correzione del 6% che ha riportato il prezzo intorno ai $4.100, gli esperti di Goldman Sachs – Lina Thomas e Daan Struyven – rimangono fermamente convinti che ci siano ancora margini di crescita significativi.

La banca d’investimento non fa mistero delle sue previsioni: $4.900 per oncia entro la fine del 2026, una stima che potrebbe addirittura essere conservativa secondo i loro analisti.

Chi sta facendo salire il prezzo dell’oro?

La forza dell’oro non è casuale ma poggia su due pilastri fondamentali: le banche centrali e gli investitori a lungo termine. Goldman Sachs evidenzia come i flussi di acquisto siano rimasti costanti anche nei mesi di settembre e ottobre, con un aumento stagionale degli acquisti da parte delle banche centrali.

A questo si aggiunge un elemento cruciale: i tagli dei tassi della Fed e la crescente ricerca di diversificazione hanno spinto verso l’alto gli investimenti in ETF legati all’oro e probabilmente anche gli acquisti fisici da parte di soggetti ultra-facoltosi.

Perché l’oro potrebbe superare ogni previsione?

La dinamica più interessante riguarda il potenziale impatto delle riallocazioni di portafoglio. Secondo Goldman Sachs:

  • Fondi sovrani, banche centrali e fondi pensione stanno pianificando di aumentare la loro esposizione all’oro
  • Anche modeste riallocazioni di portafoglio potrebbero far aumentare sostanzialmente i prezzi
  • Il mercato dell’oro è relativamente piccolo rispetto ad altri asset
  • La continua domanda delle banche centrali rimane un fattore chiave

La tabella seguente illustra l’andamento recente e le previsioni:

PeriodoPrezzo dell’oroVariazioneNote
Settembre 2025~$3.475/ozInizio rally+26% in 7 settimane
Ottobre 2025 (record)$4.378/ozMassimo storicoPrima della correzione
Ottobre 2025 (attuale)$4.100/oz-6% dal piccoDopo correzione
Fine 2026 (previsione GS)$4.900/oz+19,5% dall’attualeCon rischi al rialzo

Pertanto, la recente flessione dei prezzi dell’oro, in parte influenzata dal calo dell’11% dell’argento da venerdì, non spaventa gli analisti. Al contrario, la correzione potrebbe rappresentare un’interessante finestra di acquisto per chi crede nelle prospettive a lungo termine del metallo prezioso.

In un contesto di mercati incerti, l’oro sta riaffermando il suo ruolo di bene rifugio e strumento di diversificazione strategica. Ma gli investitori privati potrebbero considerare di seguire l’esempio delle grandi istituzioni finanziarie, valutando l’aggiunta di una componente aurea al proprio portafoglio?

Il nostro suggerimento è quello di gestire l’investimento in oro alla luce di una buona diversificazione del proprio portafoglio, riservando al lingotto una quota funzionale. Che si tratti di ETF, fondi specializzati o oro fisico, la tendenza sembra però essere chiara: per gli analisti il metallo giallo non ha perso il suo fascino e, secondo Goldman Sachs, potrebbe brillare ancora più intensamente nei prossimi mesi…

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

