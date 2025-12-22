Oro ai massimi - BorsaInside.com

Il mercato dei metalli preziosi sta vivendo un momento straordinario, con l’oro che ha raggiunto quota 4.420 dollari l’oncia e l’argento che si è spinto fino a 69,45 dollari. Si tratta di livelli mai visti prima, che rappresentano la migliore performance annuale registrata negli ultimi quarant’anni. Un impressionante rialzo che non è ovviamente frutto del caso, ma deriva da una combinazione di fattori economici e geopolitici che stanno alimentando la domanda di beni considerati rifugio sicuro in tempi di incertezza.

La politica monetaria americana al centro dell’attenzione

Le aspettative sulla Federal Reserve giocano un ruolo fondamentale nell’attuale dinamica dei prezzi. Gli operatori di mercato scommettono su almeno due riduzioni dei tassi di interesse nel corso del 2026, nonostante alcuni membri della banca centrale americana abbiano espresso posizioni più caute.

La prospettiva di tassi più bassi rende i metalli preziosi particolarmente attraenti per gli investitori, poiché riduce il costo opportunità di detenere asset che non generano interessi. A questo si aggiunge la pressione esercitata dal presidente Trump per una politica monetaria più accomodante, elemento che contribuisce a sostenere le quotazioni.

Broker consigliato Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Le tensioni internazionali alimentano la domanda

L’instabilità geopolitica globale sta rafforzando l’appeal dell’oro e dell’argento come strumenti di protezione del capitale. Le crescenti frizioni tra Stati Uniti e Venezuela, con l’intensificazione del blocco petrolifero americano, si sommano alle tensioni tra Ucraina e Russia, che hanno visto per la prima volta un attacco ucraino contro una petroliera russa nel Mediterraneo.

Non vanno dimenticate le persistenti preoccupazioni legate ai rapporti tra Iran e Israele, così come le frizioni tra Cina e Giappone. In questo contesto di incertezza diffusa, gli investitori cercano protezione nei metalli preziosi.

Gli investitori istituzionali guidano il rally

Le banche centrali e i fondi di investimento stanno giocando un ruolo determinante nell’attuale scenario. Quest’anno il metallo giallo ha registrato un incremento di quasi il 70%, sostenuto dagli acquisti massicci delle banche centrali di tutto il mondo. I fondi che replicano l’andamento dell’oro hanno visto afflussi crescenti per quattro settimane consecutive, con un trend positivo che ha caratterizzato quasi tutti i mesi dell’anno.

Anche nuovi attori di mercato, come le società che emettono stablecoin, stanno entrando nel settore, ampliando la base di capitale disponibile per gli investimenti in oro fisico.

Le previsioni degli analisti puntano ancora più in alto

Goldman Sachs prevede che l’oro raggiungerà i 4.900 dollari l’oncia nel 2026, con possibilità di ulteriori rialzi. La banca d’investimento sottolinea come gli investitori in fondi specializzati stiano iniziando a competere con le banche centrali per accaparrarsi l’offerta limitata di lingotti fisici disponibili sul mercato. Gli esperti evidenziano che il metallo giallo beneficia di una combinazione di fattori strutturali e ciclici, tra cui il ciclo di allentamento della politica monetaria, la domanda persistente da parte delle istituzioni e l’elevata incertezza sul fronte politico ed economico.

Questo fa sì che l’oro si comporti sempre più come un’allocazione strategica di lungo periodo piuttosto che come una semplice copertura temporanea.

L’argento potrebbe rallentare la corsa

Gli analisti avvertono che l’argento potrebbe conoscere una fase di correzione nel caso in cui emergessero segnali di rallentamento della domanda industriale o preoccupazioni significative sulla crescita economica globale.

A differenza dell’oro, infatti, l’argento ha un utilizzo industriale più marcato, che lo rende più sensibile all’andamento dell’economia reale. Nonostante questo possibile rischio, il metallo bianco continua a beneficiare degli stessi fattori che sostengono l’oro, in particolare la ricerca di protezione in un contesto di incertezza.

Platino e palladio completano il quadro positivo

Anche gli altri metalli preziosi stanno registrando performance eccezionali. Il palladio è cresciuto di quasi il 5%, raggiungendo i massimi degli ultimi tre anni a 1.799 dollari l’oncia. Ma è il platino a stupire maggiormente, con un incremento del 125% nel corso del 2025 e un ritorno sopra la soglia dei 2.000 dollari per la prima volta dal 2008. Si tratta dell’ottava sessione consecutiva di rialzi, a dimostrazione di come l’intero comparto dei metalli preziosi stia beneficiando di un contesto favorevole che combina aspettative di politiche monetarie accomodanti e ricerca di sicurezza da parte degli investitori.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com