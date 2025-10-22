Cosa attendersi dall'oro dopo il tentativo dei ribassisti - BorsaInside

In un mercato che ha visto l’oro brillare come mai prima d’ora, con un 2025 da record, assistiamo ora a una battuta d’arresto significativa. Ne abbiamo parlato poco fa qui, e continueremo a monitorare l’evoluzione della commodity.

Il metallo prezioso ha infatti subito un forte ribasso, mettendo in pausa quello che è stato un rally straordinario nel 2025.

Ma che cosa accade ora?

Analizziamo insieme cosa sta succedendo e quali potrebbero essere gli sviluppi futuri.

Il brusco calo dopo i record: un risveglio sgradito per i rialzisti

Dopo aver toccato vette mai raggiunte prima, l’oro ha iniziato a perdere terreno. Il metallo prezioso è sceso dai massimi storici di 4.381,21 dollari a circa 4.114 dollari, con una flessione del 3,9% per l’oro con consegna immediata (Gold spot). Ancora più marcata la perdita per l’oro con consegna a dicembre (Comex), che ha registrato un calo superiore al 5%, scambiandosi a 4.131 dollari.

Come ha dichiarato Nicky Shiels, analista di MKS Pamp, “la situazione sta diventando un po’ turbolenta. Il solo fatto che abbiamo guadagnato 1.000 dollari in sei settimane è indicativo che i prezzi sono eccessivamente elevati, siamo nella stratosfera“.

Ma per quale motivo si è verificata questa flessione?

Perché la correzione è in atto

Diciamo subito che il 2025 ha visto l’oro aumentare il suo valore di circa il 60%, una performance straordinaria guidata da diversi fattori. La recente impennata è stata alimentata principalmente dalle preoccupazioni degli investitori per l’andamento del dollaro statunitense e dalla corsa verso i beni rifugio causata dalle tensioni commerciali avviate dall’amministrazione Trump.

Tuttavia, il recente calo può essere attribuito a tre fattori principali:

Distensione delle tensioni USA-Cina : Il disgelo nei rapporti commerciali tra le due potenze ha ridotto la domanda di beni rifugio

: Il disgelo nei rapporti commerciali tra le due potenze ha ridotto la domanda di beni rifugio Rafforzamento del dollaro : Il biglietto verde ha guadagnato lo 0,3% rispetto all’euro e lo 0,2% rispetto alla sterlina

: Il biglietto verde ha guadagnato lo 0,3% rispetto all’euro e lo 0,2% rispetto alla sterlina Shutdown USA: L’assenza di dati chiave sul posizionamento degli investitori nei mercati dei futures ha creato incertezza

Cosa aspettarsi dal futuro: inversione di tendenza o lunga correzione?

Nonostante il calo significativo, molti esperti ritengono che si tratti semplicemente di una correzione tecnica piuttosto che della fine del trend rialzista. “Continuiamo a credere che il quadro a lungo termine sia caratterizzato da una maggiore possibilità di rialzo per l’oro”, ha spiegato Suki Cooper, analista di Standard Chartered.

Gli analisti di Citi prevedono che la fine dell’attuale shutdown del governo statunitense e gli annunci sugli accordi commerciali tra Stati Uniti e Cina potrebbero contribuire a una fase di consolidamento dei prezzi nelle prossime 2-3 settimane, nonostante questo improvviso ribasso.

Quali fattori devi monitorare per investire sull’oro

Per chi desidera investire in oro o ha già posizioni aperte, ecco i fattori chiave da tenere d’occhio:

Fattore Impatto sull’Oro Segnali da Monitorare Dollaro USA Relazione inversa: dollaro forte = oro debole Politiche Fed, dati economici USA Geopolitica Tensioni = oro forte Sviluppi USA-Cina, conflitti internazionali Inflazione Inflazione alta = oro forte Dati IPC, dichiarazioni banche centrali Tassi d’interesse Tassi bassi = oro forte Decisioni Fed e altre banche centrali Domanda fisica Domanda alta = prezzi sostenuti Acquisti banche centrali, domanda gioielleria

Ecco cosa ne pensiamo

Sebbene l’oro abbia subito una correzione significativa, i fondamentali di lungo termine potrebbero continuare a sostenere il metallo prezioso, soprattutto in un contesto di incertezza economica e geopolitica.

Insomma, gli investitori farebbero bene a considerare questa fase come un possibile punto d’ingresso piuttosto che come un segnale di inversione del trend rialzista di lungo periodo…

