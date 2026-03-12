Obbligazioni Più Interessanti 2025 - BorsaInside.com

I titoli di Stato europei e americani invertono la rotta mentre l’escalation iraniana nello Stretto di Hormuz rimette pressione sull’inflazione attesa. Bund, BTP e Treasury tutti in risalita.

⚡ In sintesi — tre cose da sapere

📈I rendimenti dei principali titoli di Stato (Bund, BTP, Gilt, Treasury) sono tornati bruscamente al rialzo dopo settimane di relativa calma, spinti da una nuova fiammata geopolitica in Medio Oriente.

🛢️L’Iran attacca navi nello Stretto di Hormuz, un passaggio cruciale per il commercio di petrolio mondiale, alimentando timori su un’impennata dei prezzi dell’energia e, di conseguenza, dell’inflazione.

💼Il mercato corporate soffre in modo particolare: le obbligazioni ad alto rischio (high yield) vengono colpite da una doppia pressione (tassi più alti e borse in calo) un cocktail pericoloso per chi ha investito in asset rischiosi.

I numeri di oggi: dove sono arrivati i rendimenti

Dopo una breve pausa al ribasso, i mercati obbligazionari globali hanno invertito rapidamente la rotta. Il Bund tedesco a dieci anni — considerato il benchmark di riferimento per la solidità dell’Eurozona — è risalito al 2,92%, segnalando che gli investitori chiedono una remunerazione maggiore per prestare denaro anche alla Germania.

Il BTP italiano ha toccato il 3,64%, mentre il Gilt britannico si è riavvicinato alla soglia psicologica del 4,7%. Oltreoceano, il Treasury americano a 10 anni si attesta intorno al 4,2%, in attesa dei dati sull’inflazione di febbraio che potrebbero cambiare le aspettative sulla politica monetaria della Fed.

📊 Rendimenti obbligazionari

Titolo Paese Scadenza Rendimento Tendenza Bund Germania 🇩🇪 10 anni 2,92% ↑ In rialzo BTP Italia 🇮🇹 10 anni 3,64% ↑ In rialzo Gilt Regno Unito 🇬🇧 10 anni ~4,7% ↑ In rialzo Treasury USA 🇺🇸 10 anni 4,2% ↑ In rialzo

Lo Stretto di Hormuz e la bomba geopolitica sui mercati

Alla radice del movimento di oggi c’è una crisi geopolitica che si fa sempre più seria. L’Iran ha ripreso ad attaccare navi commerciali nello Stretto di Hormuz, il passaggio attraverso il quale transita circa il 20% di tutto il petrolio mondiale. Non si tratta di un’azione isolata: il Comando militare congiunto iraniano ha dichiarato esplicitamente che le banche e le istituzioni finanziarie statunitensi e israeliane nella regione sono diventate obiettivi militari, in risposta a un attacco condotto da Washington e Tel Aviv contro una banca a Teheran.

Quando lo Stretto di Hormuz viene minacciato, i mercati vedono automaticamente il prezzo del petrolio salire e, con esso, l’inflazione.

Il ragionamento dei mercati è lineare: meno petrolio circola liberamente, più il suo prezzo sale. Più il petrolio costa, più l’inflazione rimane alta. Più l’inflazione rimane alta, più le banche centrali sono costrette a mantenere i tassi elevati – o addirittura ad alzarli ulteriormente. Ed è esattamente questa catena di causa-effetto che spinge i rendimenti obbligazionari verso l’alto.

Perché il mercato corporate soffre di più

C’è un segmento del mercato che sente la pressione in modo particolarmente acuto: il comparto delle obbligazioni corporate high yield, ovvero i titoli di debito emessi da aziende con un merito creditizio inferiore, quelle più indebitate, più fragili o più esposte ai cicli economici.

Queste obbligazioni soffrono in questo momento per due motivi simultanei: da un lato, tassi più alti rendono più costoso per le aziende rifinanziare il loro debito; dall’altro, le borse in calo riducono il valore percepito di queste aziende e aumentano il rischio di default. La combinazione delle due forze è una delle più difficili da gestire per chi ha in portafoglio asset rischiosi.

💰 Implicazioni per chi investe

Per un investitore, il messaggio di questa giornata è chiaro: il contesto rimane difficile per chi ha scommesso su un rapido taglio dei tassi. Ogni fiammata geopolitica in Medio Oriente rimette sul tavolo il tema dell’inflazione energetica, allontanando le banche centrali dalla possibilità di abbassare il costo del denaro.

Chi detiene titoli di Stato a lunga scadenza vede il valore del proprio portafoglio erodersi quando i rendimenti salgono. Chi ha investito in fondi obbligazionari high yield è esposto a un rischio doppio. Al contrario, chi è posizionato su titoli a breve scadenza o liquidità gode di una relativa protezione in questa fase.

La variabile da monitorare nelle prossime ore è duplice: l’evoluzione militare nel Golfo Persico e i dati sull’inflazione americana di febbraio. Se i prezzi al consumo dovessero sorprendere al rialzo, la pressione sui rendimenti — e sui portafogli — potrebbe intensificarsi ulteriormente.

✍️ Cosa ne pensiamo

Il rialzo dei rendimenti di oggi non è una sorpresa: quando la geopolitica si infiamma attorno alle rotte energetiche globali, i mercati reagiscono come hanno sempre fatto. Ciò che preoccupa non è il movimento in sé, ma la sua direzione strutturale. Siamo in un momento in cui le banche centrali vorrebbero allentare, ma il mondo non glielo permette. L’Iran non è solo un attore regionale: ogni sua mossa vicino allo Stretto di Hormuz è una variabile macroeconomica globale. Chi pensa che il 2026 sarà l’anno della normalizzazione dei tassi farebbe bene a tenere d’occhio le carte nautiche del Golfo Persico, non meno dei verbali della Fed.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

