Qual è la strategia d’investimento e quali sono i settori target

Strategia innovativa: Investimenti nella filiera del valore aggiunto delle infrastrutture (servizi, manutenzione, tecnologia) anziché su asset tradizionali, per ottenere rendimenti superiori all'8-10% Target e operatività: Aziende mid-market con 10-20 milioni di EBITDA in settori come mobilità, energia, sanità e ICT, con ticket medi da 50 milioni e orizzonte di exit a 6 anni Impegno della famiglia Benetton: Edizione stanzia 500 milioni per il progetto 21 Next, di cui 85 milioni dedicati specificamente a questo fondo

La famiglia Benetton si prepara a inaugurare una nuova fase nel settore degli investimenti alternativi. Attraverso la piattaforma 21 Next, nata dalla collaborazione tra Edizione (holding di famiglia), 21 Invest e Tages, sta infatti per vedere la luce Tages Infra-Plus, un fondo d’investimento dedicato alle infrastrutture con caratteristiche distintive rispetto agli strumenti tradizionali del settore.

Per certi versi, 21 Next è l’evoluzione della strategia di Edizione nei mercati privati. La piattaforma, costituita a dicembre scorso, integra le competenze di tre operatori specializzati: la holding dei Benetton, la società di private equity fondata da Alessandro Benetton e Tages, gruppo guidato da Umberto Quadrino e Panfilo Tarantelli. L’operazione attende il via libera definitivo di Banca d’Italia, previsto per giugno, quando si concluderà formalmente l’integrazione tra le tre realtà.

Ma non solo. Tages Infra-Plus segna una svolta strategica nel panorama dei fondi infrastrutturali italiani. Alla guida del veicolo è stato chiamato Carlo Michelini, professionista con esperienza in F2i, che ha iniziato i colloqui con potenziali investitori istituzionali. Il prospetto informativo è già stato presentato alla Consob e nelle prossime settimane dovrebbe iniziare la fase di commercializzazione, con l’obiettivo di chiudere la prima raccolta entro l’estate.

L’approccio del fondo si distingue per la scelta di concentrarsi sulla filiera del valore aggiunto nelle infrastrutture, privilegiando fornitori di servizi, aziende di manutenzione e operatori tecnologici piuttosto che i tradizionali asset infrastrutturali diretti. Un’impostazione che dovrebbe consentire rendimenti superiori rispetto ai fondi Tages esistenti, che generalmente producono un tasso interno di rendimento compreso tra l’8 e il 10%.

Qual è la strategia d’investimento e quali sono i settori target

Il fondo adotterà un approccio generalista, con investimenti distribuiti su diversi comparti infrastrutturali: trasporti e mobilità urbana, economia circolare con particolare attenzione alla gestione idrica, infrastrutture sanitarie includendo telemedicina e servizi ambulatoriali, energia e tecnologia dell’informazione come data center e reti in fibra ottica locali.

Gli obiettivi sono aziende di medie dimensioni con ricavi operativi tra 10 e 20 milioni di euro, prevalentemente italiane (70% del portafoglio) con un’estensione europea per il restante 30%. Per ciascuna operazione il fondo prevede un investimento medio di 50 milioni di euro, puntando all’acquisizione di quote di maggioranza. L’imprenditore originario manterrà una partecipazione minoritaria e verrà affiancato da figure manageriali specializzate per guidare la fase di sviluppo.

La strategia operativa si basa sulla crescita per linee esterne attraverso acquisizioni complementari e sull’ottimizzazione della struttura dei costi, con un orizzonte temporale di disinvestimento fissato a sei anni. Secondo indiscrezioni di mercato, esisterebbe già una lista di potenziali acquisizioni con sei o sette dossier in valutazione, uno dei quali in stadio avanzato nel comparto della mobilità.

Edizione ha stanziato complessivamente 500 milioni di euro come capitale iniziale per sostenere il progetto 21 Next, dimostrando una convinzione significativa nelle potenzialità della nuova piattaforma. Di questa dotazione, 85 milioni saranno destinati specificamente a Tages Infra-Plus, segnalando un coinvolgimento diretto della famiglia nell’iniziativa.

Cosa significa per gli investitori

L’arrivo di Tages Infra-Plus offre agli investitori istituzionali un’opportunità interessante in un momento di trasformazione dei mercati infrastrutturali. La proposta si inserisce infatti in una fascia di rischio-rendimento intermedia: più elevata rispetto ai tradizionali fondi infrastrutturali “core” che investono in asset consolidati, ma potenzialmente più redditizia grazie all’esposizione a società in crescita e progetti greenfield.

Per casse previdenziali e fondazioni bancarie, tipicamente alla ricerca di investimenti con rendimenti stabili e decorrelati dai mercati quotati, questo strumento rappresenta una diversificazione interessante. La presenza di un impegno significativo da parte di Edizione costituisce un elemento di garanzia sulla qualità della gestione e sull’allineamento degli interessi tra promotori e sottoscrittori.

L’orizzonte temporale di sei anni e la strategia value-added suggeriscono un profilo orientato alla creazione di valore attraverso l’accompagnamento attivo delle imprese in portafoglio, piuttosto che alla semplice percezione di flussi di cassa da asset maturi.

Naturalmente, gli investitori dovranno valutare attentamente la propria tolleranza al rischio e l’adeguatezza di questo strumento rispetto agli obiettivi di lungo periodo del proprio portafoglio.

Cosa ne pensiamo?

L’iniziativa della famiglia Benetton intercetta un’esigenza reale del mercato: investire nelle infrastrutture oltre i grandi asset tradizionali. La scelta di puntare sulla filiera dei servizi appare intelligente, con margini di crescita interessanti. L’impegno diretto di Edizione con 85 milioni segnala convinzione nel progetto. Resta da verificare l’effettiva capacità di generare i rendimenti promessi in un contesto competitivo.

