Debito pubblico italiano: scopri il prezzo del governo Lega - 5 Stelle

Il governo Lega 5 Stella ha regalato all'Italia 5 miliardi di interessi extra sul mostruoso ammontare del debito pubblico

Quanto ci è costato il governo Lega 5 Stelle? La risposta a questa domanda, adottando come punto di vista quello del debito pubblico, è sconcertante e preoccupante. Secondo un'analisi effettuata da Il Sole 24 Ore, il governo Lega Movimento 5 Stelle ci è costato ben 5 miliardi di interessi aggiuntivi sul nostro debito pubblico. Dal punto di vista dell'indebitamento, quindi, un solo anno di governo populista hanno determinato ben 5 miliardi di interessi extra sull'indebitamento pubblico.

L'indagine poi pubblicata sul quotidiano di Confindustria è stata effettuata comparando la situazione attuale italiana con quella di altre economie simili a quella del Bel Paese. In particolare la comparazione è stata effettata tra Italia e Spagna.

L'inchiesta non ha mancato di suscitare un certo clamore anche in considerazione di quello che è l'attuale momento politico che l'Italia sta attraversando.

Il Sole 24 Ore ha preso in esame tutte le emissioni di titoli di stato italiani avvenute ogni mese secondo il calendario delle asta stabilito dal Tesoro. Successivamente gli analisti hanno calcolato il costo annuo aggiuntivo di tali emissioni nel confronto con i rendimenti di durata analoga che sono invece pagati dai titoli di Stato della Spagna (bonos).

Il risultato dell'emissione è sconcertante e francamente di pessimo auspicio per i conti pubblici italiani. In un solo anno di governo Lega Movimento 5 Stelle, sono maturati nel 5 miliardi di interessi extra sul debito pubblico. Gli interessi in più scaturiti dall'indebitamento pubblico italiano sono temporalmente ripartiti in questo modo: 2,8 miliardi nel 2019 e 2,3 miliardi nel 2020. Questi numeri significano una sola cosa ancora meno di buon auspicio delle precedenti: l'Italia dovrà fare i conti con questa eredità anche nel prossimo anno ossia nel 2020.

Secondo Il Sole 24 Ore il conto extra che l'Italia si ritrova a pagare non ci sarebbe stato se i nostri titoli di stato si fossero comportati come quelli spagnoli. I bond sovrano iberici, infatti, sono stati molto più tranquilli mentre i titoli di stato italiani hanno subito oscillazioni molto forti che ora tutti gli italiani dovranno pagare a caro prezzo.

La domanda a questo punto scontata è perchè l'Italia si ritrovi sui malgrado a pagare rendimenti alti rispetto ad economie simili come quella spagnola, appunto, ma anche come quella portoghese e come quella irlandese. La spiegazione data dal Sole 24 Ore la dice lunga sulla totale incoscenza della classe politica italiana al governo in questo momento. Le incertezze derivanti dal populismo e le bordate No Euro a cui hanno spesso abituati esponenti leghisti come Borghi, hanno avuto un forte peso sul sentiment di mercato e quindi sul rendimento dei titoli di stato italiani.

Così, mentre il debito pubblico italiano è salito a nuovi livelli record, l'Italia, a causa di queste incertezze, non ha approfittato come invece hanno fatto tutti gli altri paesi europei, dell'ombrello protettivo di una BCE molto amica degli Stati nazionali grazie alle sue politiche accomodanti.